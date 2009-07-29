3-ий Заречный микрорайон в Тюмени отметил день рождения

И вот последний этап эстафеты - перетягивание каната. Померяться силами вышли самые сильные участники. Одна из команд выбрала капитана, который выкрикивал: "Раз, два, тянем!". Вторая - подхватила идею соперников. Весело было и тем, кто участвовал, и тем, кто наблюдал за этим состязанием. Вот уж нестареющая забава! Но самое главное, в эстафете не было победителей и проигравших. Все получали сладкие призы.