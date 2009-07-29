3-ий Заречный микрорайон в Тюмени отметил день рождения

Молодой, цветущий, красивый... Это все о нем, об имениннике – 3-м Заречном микрорайоне, продолжающем развиваться и хорошеть, украшая тюменскую инфраструктуру. О том самом, который за считанные годы превратился в визитную карточку тюменских новостроек.
25 июля на центральной площади по улице Газовиков состоялся теплый, почти семейный праздник - день рождения 3-го Заречного микрорайона.
В сценарии праздника переплелись сразу несколько событий – это и День города, и День рождения 3-го Заречного микрорайона.
Пожелания на празднике звучали с душой и трепетом. Открыл череду поздравлений Андрей Панасюк, директор по маркетингу и продажам компании «Партнер-Инвест». Он отметил, что микрорайон стал краше, а жители – дружнее и сплоченнее.
За чашкой чая, почти по-домашнему, соседи 3-го Заречного микрорайона делились воспоминаниями о новоселье, участвовали в увлекательных конкурсах.
А в это же время Александр Миронов, ведущий праздника, проводил веселую эстафету. Две команды соревновались в нескольких видах спорта: бегали с мячом, прыгали через скакалку, метали кольца в цель и даже катались на лыжах. Положительный заряд бодрости дарили зрители. Каждый считал своим долгом поддержать любимую команду.
И вот последний этап эстафеты - перетягивание каната. Померяться силами вышли самые сильные участники. Одна из команд выбрала капитана, который выкрикивал: "Раз, два, тянем!". Вторая - подхватила идею соперников. Весело было и тем, кто участвовал, и тем, кто наблюдал за этим состязанием. Вот уж нестареющая забава! Но самое главное, в эстафете не было победителей и проигравших. Все получали сладкие призы.
Артем Анатольевич Завьялов, директор управляющей компании «Комфортный дом», и Татьяна Олеговна Киприянова подвели итоги конкурса «Добросовестный потребитель коммунальных услуг». Обладателями дипломов и подарочных сертификатов на посещения кинотеатра стали восемь самых ответственных жильцов.
Безусловной кульминацией дня стала игра Сити-квест - это соревнование, в ходе которого команды разгадывали интеллектуальные загадки, выполняли необычные задания и искали спрятанные коды. В игровой дуэли приняли участие 5 команд, которые с энтузиазмом сражались за награды – вкуснейшие торты, любезно предоставленные сетью гипермаркетов «Мосмарт».
А пока команды участвовали в Сити-квесте, продолжалась детская программа. В центре площадки вместе с озорными клоунами маленькие гости праздника отгадывали загадки, участвовали в подвижных играх. Дети старались порадовать взрослых: с азартом взбирались на ходули, играли в мяч и с удовольствием уплетали конфеты.
И, конечно же, народное гулянье нельзя представить без демонстрации спортивной удали. Так, Иван Николаевич, проживающий в доме по ул. Газовиков 43, установил рекорд микрорайона по поднятию гири весом 24 килограмма. Следившая за ним толпа ахнула. Мужчина сосредоточился, лицо его залилось краской, усилие… и гиря замерла над головой. «Тридцать один» - скандировали болельщики. Рекорд Ивана Николаевича так и не был побит!
Также на празднике выяснилось, что жители микрорайона знают абсолютно все о своем любимом 3-м Заречном:
- Какой дом всем улыбается? – спрашивал ведущий праздника.
- ГП-1! – кричали в один голос горожане.
-А этажей сколько в этом доме? – продолжал расспрашивать Александр Миронов.
- 24! – с гордостью отвечал народ.
Всем известно, что в последний субботник высадили 40 дубов. И о визите Дмитрия Анатольевича Медведева все, конечно же, помнят. Ведь дата эта для многих стала памятной – 16 января 2008 года президент сказал об их микрорайоне: «Такого жилья надо строить как можно больше».
Ярко, с выдумкой, по-настоящему весело отметили день рождения 3-го Заречного микрорайона. Мини-эстафеты, конкурсы, подарки понравились всем присутствующим. Тюменцы еще раз убедились, что среди них много замечательных, добрых, трудолюбивых и талантливых людей.
Даже когда конкурсы и эстафеты подошли к концу, жители не хотели расходиться – кто-то вынес гитару и «посиделки» продолжилось уже без микрофонов и сцены.