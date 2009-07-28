Кирилл Кабанов рассказал тюменцам о коррупции в современной России

Эксперимент в Тверской области, когда граждане будут фактически контролировать муниципальную власть, то есть, после приема в государственном учреждении они будут отвечать на один вопрос: «Удовлетворены ли вы оказанной услугой?», должен стать показательным примером для все страны. «Наши дорогие соотечественники начинают улыбаться, говорят, знаем мы, как у нас считают голоса. Но там немножко другая система — счетная комиссия будет состоять из журналистов, обычных людей. Посмотрим, эта система была ещё древними греками придумана. Здесь есть масса ходов и вариантов, при этом есть желание президента, но пока в обществе это желание не созрело. Формировать потребность и объяснять людям, что коррупция опасна, что за взятки платите вы, а не коммерсанты, потому что коммерсант вкладывает их в стоимость товара или услуги, у вас отбирают ваш бюджет. Задача журналистов четко сформулировать проблему, а не просто говорить, что у нас губернатор украл деньги. Ну и что, у нас многие губернаторы воруют деньги, в принципе люди к этому привыкли. А вот доказать, что у самого гражданина украли? Что гаишник, который отпускает пьяного, действует против вас, эта машина может приехать в ваш двор, и это угрожает жизни ваших близких, ваших детей, не дай Бог, конечно…», — пояснил Кабанов.