Кирилл Кабанов рассказал тюменцам о коррупции в современной России

«Мы только в прошлом году получили юридическое определение термина „коррупция“, — начал Кирилл Кабанов, — Оно отличается от общепринятого мирового определения, которое содержится в рамках конвенции ООН против коррупции, и звучит следующим образом: коррупция — это использование публичного, административного (классного) ресурса с целью получения выгоды в материальной либо в нематериальной форме для себя или для третьих лиц. Прошу отметить, что тут сказано о выгоде в нематериальной форме. Наше определение коррупции, принятое в рамках закона, это есть лишь перечисление коррупционных преступлений и действий».
При этом сам закон, по мнению
Основной проблемой нашего государства
Вторая проблема, по мнению
Кирилл Кабанов делит коррупцию на три вида: низовая коррупция, причиной которой является невыполнение государством своих социальных обязательств. Сюда входят врачи, милиционеры, учителя, низшие чиновники. Эта коррупция выгодна, на её примере всегда можно имитировать борьбу с данным видом преступлений. Системная коррупция, построенная как основной бизнес, имеющая свои тарифы, межведомственные отношения. Примером может послужить таможенный контрабандный бизнес. И, наконец, политическая коррупция, осуществляемая в политической системе, на выборах. Именно, эти два последних вида коррупции обладают разрушительной мощью, способной навредить государству.
«Самым важным для меня, как для гражданина и эксперта, является заявление президента о том, что судебные и многие другие должности продаются, что коррупция подменила систему государственного правления. Президент при этом пытается выстроить некую систему, которая не всегда понятна цинично настроенным гражданам. Например, история, связанная с обязательным документированием судебных процессов. Те, кто работают в суде, должны понимать, что важно иметь не только протокол судебного заседания, а аудио документированный процесс. Но и тут находится масса лазеек, когда суд заявляет об отсутствии средств на нужное оборудование. Людям даже запрещают пользоваться диктофоном, а никто не знает про эти нормы», — рассказал Кирилл Кабанов о положительном, что произошло за последний год.
На вопрос о том, можно ли сделать систему некоррумпированной в социальной сфере, Кабанов отвечает положительно: «Нужно 5–6 лет достаточно напряженной работы, но система меняется, все страны прошли через это. На самом деле, все не так печально, дело в том, что в определенный момент общественное терпение, общественная составляющая, которая необходима в борьбе с коррупцией, достигает необходимой концентрации. Коррупцию нельзя раздавить сверху, потому что это некая аморфная масса, которая может просочиться куда угодно. Невозможно создать ведомства борьбы с коррупцией и коррупционной системой. Это как история с РУОПами, когда постепенно основные борцы с бандитами, к сожалению, сами становятся бандитами. Дальше есть объективная реальность, теория распада организованных преступных групп, а коррупция — это
Коррупцию, как и любой бизнес, можно сделать невыгодной. Это самый эффективный метод борьбы с ней, уверен Кирилл Кабанов. Чиновнику должны дать социальный пакет, он должен быть интересным, заработная плата должна быть сносной. Кроме того, необходим общественный контроль. Он может работать тогда, когда есть понятие репутационного риска. «Многие не раз сталкивались с тем, что этого понятия у нас нет. Может быть, написана 101 статья, что мэр города вор, а он будет выходить на сцену и говорить: «Спасибо вам, товарищи, за доверие, оправдаю».
Эксперимент в Тверской области, когда граждане будут фактически контролировать муниципальную власть, то есть, после приема в государственном учреждении они будут отвечать на один вопрос: «Удовлетворены ли вы оказанной услугой?», должен стать показательным примером для все страны. «Наши дорогие соотечественники начинают улыбаться, говорят, знаем мы, как у нас считают голоса. Но там немножко другая система — счетная комиссия будет состоять из журналистов, обычных людей. Посмотрим, эта система была ещё древними греками придумана. Здесь есть масса ходов и вариантов, при этом есть желание президента, но пока в обществе это желание не созрело. Формировать потребность и объяснять людям, что коррупция опасна, что за взятки платите вы, а не коммерсанты, потому что коммерсант вкладывает их в стоимость товара или услуги, у вас отбирают ваш бюджет. Задача журналистов четко сформулировать проблему, а не просто говорить, что у нас губернатор украл деньги. Ну и что, у нас многие губернаторы воруют деньги, в принципе люди к этому привыкли. А вот доказать, что у самого гражданина украли? Что гаишник, который отпускает пьяного, действует против вас, эта машина может приехать в ваш двор, и это угрожает жизни ваших близких, ваших детей, не дай Бог, конечно…», — пояснил Кабанов.
Инна Пахомова