Почем жилье в первом микрорайоне Тюмени?

С развитием микрорайона постепенно развивалась и его социально-бытовая инфраструктура: здесь имеются две школы, пять детских садов, детские развивающие центры – «38 попугаев» и «Ритм», молодежный театр «Ангажемент». Для горожан, ведущих активный образ жизни, есть возможность посещать арбалетно-лучный тир, фитнес-клуб «Планета спорт», при желании можно записать детей в Федерацию Тхэквондо и Хаккидо. Медицинские услуги оказывают городская поликлиника №12, эндокринологический диспансер, медицинский центр «Альтасфир», санаторий-профилакторий «Светлый». А уж магазинов и торговых центров здесь предостаточно. Это ТЦ «Рада», «Метелица», «Монетка», магазины сантехники и стройматериалов, продуктовые, книжные магазины и многое другое.