Почем жилье в первом микрорайоне Тюмени?

Эксперт – менеджер АН «Жилищная инициатива» Елена Равиновна Старикова (тел. 8-909-735-49-51):
Застройка 1 мкр началась в 70-е годы прошлого столетия. На сегодняшний день здесь представлен большой выбор планировочных решений: пансионаты болгарской планировки, «брежневки», ярославский и сургутский проекты, 86, 121 серии, а также дома индивидуального проекта.
С развитием микрорайона постепенно развивалась и его социально-бытовая инфраструктура: здесь имеются две школы, пять детских садов, детские развивающие центры – «38 попугаев» и «Ритм», молодежный театр «Ангажемент». Для горожан, ведущих активный образ жизни, есть возможность посещать арбалетно-лучный тир, фитнес-клуб «Планета спорт», при желании можно записать детей в Федерацию Тхэквондо и Хаккидо. Медицинские услуги оказывают городская поликлиника №12, эндокринологический диспансер, медицинский центр «Альтасфир», санаторий-профилакторий «Светлый». А уж магазинов и торговых центров здесь предостаточно. Это ТЦ «Рада», «Метелица», «Монетка», магазины сантехники и стройматериалов, продуктовые, книжные магазины и многое другое.
Свободное время можно приятно провести, прогуливаясь в расположенном неподалеку «Сквере Депутатов» или в небольшом парке около дома по ул. Олимпийской, 36, где есть пешеходные дорожки, фонтан и много зеленых насаждений.
Хорошо развита и транспортная развязка района. По улицам Широтной и 30 лет Победы в Тюмени ездит достаточно много маршрутных такси и автобусов, позволяющих добраться практически до любой точки города без пересадок.
Пансионаты
В 1 мкр комнату в пансионате можно приобрести площадью от 14 до 19 квадратных метров. Многие собственники вместо душа устанавливают в санузлах ванну. Лоджии, как правило, застелены и утеплены, благодаря чему могут использоваться как кухни. Приобрести такое жилье покупатели смогут по цене от 760 до 1000 тысяч рублей, с возможностью торга.
1-комнатные квартиры
Однокомнатные квартиры Тюмени 121 серии площадью 32-34 кв.м (с кухней 9 кв.м) предлагаются покупателям по цене 1400-1500 тыс. рублей. «Брежневки» площадью 30-36 кв.м (с кухней 6-7 кв.м) стоят от 1300 тыс. рублей, торг возможен. Квартиры индивидуальной планировки имеют различную площадь. Так, например, квартира площадью 48 кв.м с черновой отделкой обойдется покупателям в 1700 тысяч рублей.
2-комнатные квартиры
Двухкомнатные квартиры 121 серии площадью 50-52 кв.м (с кухней 8,5 кв.м) можно приобрести в Тюмени по цене от 1900 тыс. рублей (с торгом). «Брежневки» площадью 43-45 кв.м (кухня 6 кв.м) предлагаются по цене от 1700 тыс. рублей, возможность торга также не исключена. Квартиры индивидуальной планировки площадью 81 квадратный метр с черновой отделкой стоят около 2550 тысяч рублей.
3-комнатные квартиры
Трехкомнатные квартиры 121 серии площадью 62-65 «квадратов» (кухня 8 кв.м) предлагаются к продаже по цене 2550 тысяч рублей, торг возможен. «Брежневки» площадью 56-58 квадратных метров (кухня 6,5-7,5 кв.м) покупатели могут приобрести за 2000 тысяч рублей. Квартиры в домах индивидуальной планировки имеют разные площади и, соответственно, разные цены. Например «трешка» площадью 106 кв.м с хорошим ремонтом обойдется в 5500 тысяч рублей.