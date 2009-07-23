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Оригинальные услуги для свадьбы: что выбрать?

23 июля 2009, 10:12
Каждая свадьба долгожданна и особенна для каждой пары. Конечно, прилагаются все силы для того, чтобы этот день стал незабываемым и уникальным. Но даже традиционную свадьбу можно разнообразить и превратить в необычную церемонию, похожую на сказку. В Тюмени специальные агентства смогут подсказать оригинальные идеи и воплотить их в жизнь.
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Тюмень

Каждая свадьба долгожданна и особенна для каждой пары. Это праздник, который символизирует начало жизни новой семьи, а для влюбленных начинается совершенно новый этап отношений. Конечно, прилагаются все силы для того, чтобы этот день стал незабываемым и уникальным.

Существуют определенные традиции проведения свадебной церемонии, однако все чаще современные пары экспериментируют, не останавливаются на традиционных церемониях и притворяют в жизнь разнообразные творческие задумки (самостоятельно или с помощью свадебных агентств): пиратские свадебные вечеринки, выездные регистрации с ангелами, необычные костюмы для новобрачных, театрализованные банкеты с дресс-кодом для гостей и т. д.

Но даже традиционную свадьбу можно разнообразить и превратить в необычную церемонию, похожую на сказку. Специальные агентства смогут подсказать оригинальные идеи и воплотить их в жизнь.

Запуск свадебных голубей: красиво и романтично

Голубь — издавна символ мира, любви, добра, счастья и благополучия. Поэтому особенно трогательным мгновением на свадьбе станет запуск свадебных голубей.

Эта церемония пришла к нам из Европы и стала популярна совсем недавно. Однако обычай дарить птицам свободу существовал на Руси. У многих славянских народов существует поверие, что человеку, который выпустит на свободу птицу, сопутствуют удача и счастье в жизни. Кроме того, с голубями часто ассоциируют самих молодоженов, называя их голубками. В этом случае церемония становится ещё более символичной: выпущенные из рук молодоженов голуби обретают свободу в небе, так же как и молодые, покидая родительский дом, начинают самостоятельную совместную жизнь.

Считается, что если голуби полетят рядом, то семейная жизнь будет счастливой и долгой. Некоторые пары превращают эту традицию в целый обряд. Они подвязывают к лапкам голубей розовую и голубую ленточки. Голубь, летящий впереди, символизирует первенца. Если вперед вырывается голубь невесты с розовой ленточкой на лапке, то первой родится девочка, если жениха — мальчик. Кроме того, существует примета, что если перед тем как отпустить голубя, прошептать ему свое желание — оно обязательно сбудется.

Голубей можно выпустить после выхода из ЗАГСа, во время свадебной прогулки, перед входом в банкетный зал или после банкета. А фотографии с голубями могут стать «изюминкой» свадебного альбома.

Обычно, прокат голубей существует у каждого входа в ЗАГС. Здесь стоимость запуска пары голубей обойдется в среднем в 1 000 рублей. Также существуют агентства, где вы можете заранее заказать двоих голубков и торжественно выпустить их в любом месте. Цена такой услуги может варьироваться от 600 рублей за пару.

Где найти: студия праздника «Любовь и голуби», агентства «Тюмень-Свадьба-Сервис», «Крылья счастья», студия праздника «АниТа», агентство организации праздников «Мастер Шоу».

Живые бабочки — порхающее чудо

Бабочка во многих мифах также символизирует счастье и любовь. По легенде, бабочка служит проводником, передающим наши желания на небеса. Отпустите бабочку в небо — и мечты непременно сбудутся!

У японцев порхающие одна вокруг другой бабочки означают семейное счастье, выпустите бабочек на вашей свадьбе — и Ваша семейная жизнь будет такой же легкой и яркой, как полет порхающей красавицы.

Все чаще экзотические бабочки заменяют голубей на свадьбе. Освобождение ярких красивых тропических бабочек становится не менее символичным, а кроме этого поражает своей оригинальностью.

Особенно необычным и впечатляющим сюрпризом может стать «Живой салют» — фейерверк из бабочек. Для этого бабочки помещаются в большую коробку. В нужный момент коробка открывается и из нее вылетает «облако» бабочек. Они порхают вокруг молодоженов, садятся на свадебное платье прекрасной невесты и дарят радость всем гостям. Существует и другой сценарий: каждая бабочка помещается в объемный красивый конверт, перевязанный праздничной лентой. Эти конверты раздают гостям. Все гости открывают свои конверты в определенный момент. Бабочки вылетают из разных мест зала.

После церемонии выпуска бабочки разлетаются по банкетному залу и продолжают радовать гостей. Бабочек очень привлекают источники света, живые цветы и люди в яркой одежде. После окончания торжества бабочек несложно собрать. Каждую бабочку можно поместить в конверт и раздать гостям. При правильном уходе за бабочкой бабочки будут жить до 2-х недель.

Стоимость оригинального удовольствия колеблется от 500 до 1500 рублей за штуку, цена зависит от размаха крыльев хрупкого создания природы. Заказывать бабочек лучше заранее, примерно за две недели.

Где найти: свадебное агентство «Тюмень-Свадьба-Сервис», студии праздника «Любовь и голуби», «АниТа», салон «Viola», «Сад бабочек».

Белые, пушистые, свадебные… кролики!

Мягкие и пушистые кролики порадуют не только молодоженов, но и гостей. Появление этих великолепных созданий на свадьбе не менее символично: кролики — символ плодовитости. Жених и невеста смогут погладить и покормить кроликов из собственных рук.

Милые белые кролики подарят вам много приятных и радостных моментов, улыбок и позитивных эмоций. Необычными и трогательными получатся фотографии молодоженов с кроликами, которые также считаются символом чувственной стороны любви.

«Повстречаться» с белыми ручными кроликами жених и невеста могут после выкупа, после церемонии регистрации, во время свадебной прогулки или же во время банкета. Стоимость пары свадебных кроликов в украшенной корзинке — около 4500 рублей.

Где найти: студия праздника «Любовь и голуби».

Воздушное удовольствие на свадьбе — шары, фейерверки и мыльные пузыри.

Свадьба — это волнующий праздник, день любви, веселья и радости не только для самих молодоженов, но и для их родных, близких и друзей. Создать особенное праздничное настроение, оставить в памяти волнующие моменты и впечатляющие события поможет организация фейерверков.

Великолепные салюты, горящее сердце в небе или дорожки из фейерверков-фонтанов — нет предела фантазии. В специализированных агентствах вам помогут сориентироваться в широком разнообразии фейерверков и цен. Стоимость огненного зрелища зависит от выбранных услуг (от 5000 до 13000 за бытовую пиротехнику и от 10000 за настоящий салют). Многие тюменские фирмы работают по следующему принципу: вы называете сумму, которую готовы потратить на фейерверки, а потом фирма вам предлагает и показывает изделия.

Где найти: магазины «Салют России», «Салюты Тюмени», «Фейрверк-Центр», «Большой праздник», «Огненная планета» и практически любое свадебное агентство.

Сюрпризом для молодоженов и их гостей станет аэрофейерверк: несколько десятков гелиевых шаров поднимаются ввысь, а вокруг вспыхивает огнепад (от 2000 рублей, агентство «Академия праздников»). Настоящей церемонией станет зажжение и запуск в небо небесных фонариков — цилиндров или сердечек с надписью «Я тебя люблю». В агентстве «Академия праздников» такая услуга обойдется от 450 рублей за штуку.

По-детски радостным и волнующим моментом свадьбы станет выпуск гелиевых шаров в небо. Много ярких, цветных шариков летят вверх, веселя гостей, молодоженов и даже всех жителей города. В агентстве «Тюмень-Свадьба-Сервис» выпуск шаров будет стоить от 800 рублей за 20 шариков. Салон «Академия праздников» предлагает сброс в воздух не менее 200 шаров! В этом случае стоимость одного гелиевого шарика — 11 рублей.

Ещё один способ украсить свою свадьбу, порадовать гостей (особенно — детей, присутствующих на празднике) и наполнить сердце положительными эмоциями и волнующими впечатлениями — заказать генератор мыльных пузырей. Облако пузырей будет кружить вокруг гостей или заполнит танцплощадку во время романтического танца молодоженов. Стоимость проката этого чудесного агрегата, создающего сказку, от 1000 рублей.

Где найти: свадебное агентство «Сибирский мелофон», «Академия праздников».

Каждая свадьба должна стать незабываемым днем для каждой влюбленной пары. Способов сотворить настоящий праздник, который запомнит каждый из гостей, — миллионы: все зависит от ваших желаний и фантазий. Важно только не переборщить с количеством «изюминок», чтобы свадьба осталась в памяти не только отдельным днем, но и отдельными моментами. А главная «изюминка» каждой свадьбы — это чувства и эмоции двух любящих сердец, любовь, соединяющая двух людей: жениха и невесту.

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