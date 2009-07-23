Оригинальные услуги для свадьбы: что выбрать?

Каждая свадьба долгожданна и особенна для каждой пары. Это праздник, который символизирует начало жизни новой семьи, а для влюбленных начинается совершенно новый этап отношений. Конечно, прилагаются все силы для того, чтобы этот день стал незабываемым и уникальным.
Существуют определенные традиции проведения свадебной церемонии, однако все чаще современные пары экспериментируют, не останавливаются на традиционных церемониях и притворяют в жизнь разнообразные творческие задумки (самостоятельно или с помощью свадебных агентств): пиратские свадебные вечеринки, выездные регистрации с ангелами, необычные костюмы для новобрачных, театрализованные банкеты с
Но даже традиционную свадьбу можно разнообразить и превратить в необычную церемонию, похожую на сказку. Специальные агентства смогут подсказать оригинальные идеи и воплотить их в жизнь.
Запуск свадебных голубей: красиво и романтично
Голубь — издавна символ мира, любви, добра, счастья и благополучия. Поэтому особенно трогательным мгновением на свадьбе станет запуск свадебных голубей.
Эта церемония пришла к нам из Европы и стала популярна совсем недавно. Однако обычай дарить птицам свободу существовал на Руси. У многих славянских народов существует поверие, что человеку, который выпустит на свободу птицу, сопутствуют удача и счастье в жизни. Кроме того, с голубями часто ассоциируют самих молодоженов, называя их голубками. В этом случае церемония становится ещё более символичной: выпущенные из рук молодоженов голуби обретают свободу в небе, так же как и молодые, покидая родительский дом, начинают самостоятельную совместную жизнь.
Считается, что если голуби полетят рядом, то семейная жизнь будет счастливой и долгой. Некоторые пары превращают эту традицию в целый обряд. Они подвязывают к лапкам голубей розовую и голубую ленточки. Голубь, летящий впереди, символизирует первенца. Если вперед вырывается голубь невесты с розовой ленточкой на лапке, то первой родится девочка, если жениха — мальчик. Кроме того, существует примета, что если перед тем как отпустить голубя, прошептать ему свое желание — оно обязательно сбудется.
Голубей можно выпустить после выхода из ЗАГСа, во время свадебной прогулки, перед входом в банкетный зал или после банкета. А фотографии с голубями могут стать «изюминкой» свадебного альбома.
Обычно, прокат голубей существует у каждого входа в ЗАГС. Здесь стоимость запуска пары голубей обойдется в среднем в 1 000 рублей. Также существуют агентства, где вы можете заранее заказать двоих голубков и торжественно выпустить их в любом месте. Цена такой услуги может варьироваться от 600 рублей за пару.
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Живые бабочки — порхающее чудо
Бабочка во многих мифах также символизирует счастье и любовь. По легенде, бабочка служит проводником, передающим наши желания на небеса. Отпустите бабочку в небо — и мечты непременно сбудутся!
У японцев порхающие одна вокруг другой бабочки означают семейное счастье, выпустите бабочек на вашей свадьбе — и Ваша семейная жизнь будет такой же легкой и яркой, как полет порхающей красавицы.
Все чаще экзотические бабочки заменяют голубей на свадьбе. Освобождение ярких красивых тропических бабочек становится не менее символичным, а кроме этого поражает своей оригинальностью.
Особенно необычным и впечатляющим сюрпризом может стать «Живой салют» — фейерверк из бабочек. Для этого бабочки помещаются в большую коробку. В нужный момент коробка открывается и из нее вылетает «облако» бабочек. Они порхают вокруг молодоженов, садятся на свадебное платье прекрасной невесты и дарят радость всем гостям. Существует и другой сценарий: каждая бабочка помещается в объемный красивый конверт, перевязанный праздничной лентой. Эти конверты раздают гостям. Все гости открывают свои конверты в определенный момент. Бабочки вылетают из разных мест зала.
После церемонии выпуска бабочки разлетаются по банкетному залу и продолжают радовать гостей. Бабочек очень привлекают источники света, живые цветы и люди в яркой одежде. После окончания торжества бабочек несложно собрать. Каждую бабочку можно поместить в конверт и раздать гостям. При правильном уходе за бабочкой бабочки будут жить до
Стоимость оригинального удовольствия колеблется от 500 до 1500 рублей за штуку, цена зависит от размаха крыльев хрупкого создания природы. Заказывать бабочек лучше заранее, примерно за две недели.
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Белые, пушистые, свадебные… кролики!
Мягкие и пушистые кролики порадуют не только молодоженов, но и гостей. Появление этих великолепных созданий на свадьбе не менее символично: кролики — символ плодовитости. Жених и невеста смогут погладить и покормить кроликов из собственных рук.
Милые белые кролики подарят вам много приятных и радостных моментов, улыбок и позитивных эмоций. Необычными и трогательными получатся фотографии молодоженов с кроликами, которые также считаются символом чувственной стороны любви.
«Повстречаться» с белыми ручными кроликами жених и невеста могут после выкупа, после церемонии регистрации, во время свадебной прогулки или же во время банкета. Стоимость пары свадебных кроликов в украшенной корзинке — около 4500 рублей.
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Воздушное удовольствие на свадьбе — шары, фейерверки и мыльные пузыри.
Свадьба — это волнующий праздник, день любви, веселья и радости не только для самих молодоженов, но и для их родных, близких и друзей. Создать особенное праздничное настроение, оставить в памяти волнующие моменты и впечатляющие события поможет организация фейерверков.
Великолепные салюты, горящее сердце в небе или дорожки из
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Сюрпризом для молодоженов и их гостей станет аэрофейерверк: несколько десятков гелиевых шаров поднимаются ввысь, а вокруг вспыхивает огнепад (от 2000 рублей, агентство «Академия праздников»). Настоящей церемонией станет зажжение и запуск в небо небесных фонариков — цилиндров или сердечек с надписью «Я тебя люблю». В агентстве «Академия праздников» такая услуга обойдется от 450 рублей за штуку.
Ещё один способ украсить свою свадьбу, порадовать гостей (особенно — детей, присутствующих на празднике) и наполнить сердце положительными эмоциями и волнующими впечатлениями — заказать генератор мыльных пузырей. Облако пузырей будет кружить вокруг гостей или заполнит танцплощадку во время романтического танца молодоженов. Стоимость проката этого чудесного агрегата, создающего сказку, от 1000 рублей.
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Каждая свадьба должна стать незабываемым днем для каждой влюбленной пары. Способов сотворить настоящий праздник, который запомнит каждый из гостей, — миллионы: все зависит от ваших желаний и фантазий. Важно только не переборщить с количеством «изюминок», чтобы свадьба осталась в памяти не только отдельным днем, но и отдельными моментами. А главная «изюминка» каждой свадьбы — это чувства и эмоции двух любящих сердец, любовь, соединяющая двух людей: жениха и невесту.