Оригинальные услуги для свадьбы: что выбрать?

Эта церемония пришла к нам из Европы и стала популярна совсем недавно. Однако обычай дарить птицам свободу существовал на Руси. У многих славянских народов существует поверие, что человеку, который выпустит на свободу птицу, сопутствуют удача и счастье в жизни. Кроме того, с голубями часто ассоциируют самих молодоженов, называя их голубками. В этом случае церемония становится ещё более символичной: выпущенные из рук молодоженов голуби обретают свободу в небе, так же как и молодые, покидая родительский дом, начинают самостоятельную совместную жизнь.