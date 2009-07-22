Тюмень глазами известных горожан

На вопросы ответили:
Владимир Шевченко, президент байк клуба «LIFEROAD»:
Тюмень для меня — город, безусловно, родной, хоть я здесь и не родился. Это моя малая Родина, мои дом, семья, работа, друзья, увлечения.
Приехав учиться и жить в Тюмень 28 лет назад, у меня никогда не возникало желания переехать отсюда.
Мое любимое место в городе — Александровский (загородный) сад. А вот чего Тюмени не хватает, так это дорог, больших, качественных, широких.
Хочу пожелать тюменцам добра, любви и счастья.
Евгения Здорнова, председатель попечительского совета Благотворительного фонда помощи животным «Горячая линия «Потеряшки»:
Тюмень для меня — самый родной город. Я родилась здесь и больше, чем на 2 месяца, ни разу не уезжала. Тюмень — это мой дом, это семья, мама, папа, близкие люди, именно с ними у меня ассоциируется этот город, с душевным теплом, домашним очагом.
В моей жизни был момент, когда я хотела переехать; хотела жить в Питере, гулять по Невскому. Я тогда училась в университете, а в Питере жила мама будущего мужа. В общем, это была ещё детская мечта.
Мое любимое место в Тюмени — это дом прабабушки. Кажется, что время там остановилось, все точно так же, как было во времена моего детства: та же малина, тот же щавель. Кажется, что опять можно залезть в окно и стащить печенье со стола. Ещё очень люблю кинотеатр в «Гудвине». Сколько там фильмов пересмотрено!
И все же, нашему городу не хватает ярких интересных дворов для детей в микрорайонах, больших и просторных площадок для выгула собак, современного и вместительного приюта для бездомных животных. Людям же часто не хватает доброты, терпения, внимания к окружающим.
В День города у меня не пожелание к тюменцам, а призыв. Давайте быть добрее. давайте помогать тем, кому необходима помощь и участие, давайте будем любить город, в котором мы живем, и стараться сделать мир вокруг нас хоть чуточку, но лучше!
Петр Шифельбаен, актер театра «Мимикрия»:
Тюмень — это любимый и уже родной для меня город, несмотря на то, что я родился и жил в Тобольске до поступления в ВУЗ. Но вот уже 6 лет я живу здесь, этот город ассоциируется у меня с нашим театром «Мимикрия», с людьми, которые стали друзьями за то время, пока я тут живу.
Я люблю Тюмень, но когда возвращаешься из отпуска, очень хочется жить у моря…
Мое любимое место в Тюмени — рядом с любимой девушкой!
На вопрос «Чего не хватает нашему городу?», отвечу, что город растет так же, как и любой организм, поэтому вскоре то, чего не хватает, вырастет!
Хочу пожелать тюменцам быть добрее!
Владимир Богоделов, директор Медиагруппы 101:
Есть огромное количество городов, которые я люблю, куда более пафосных и мегаполисных, изящных и стильных. Но нет города ближе, чем Тюмень! Это город, который оказался центром, осью, радиусом всей моей жизни. Тобольск, Ялуторовск, Салехард, Надым, Нижневартовск, Лангепас… Это только места моей официальной прописки, вся география области. И, наконец, Тюмень, где живу почти 25 лет.
У меня были очень реальные возможности заделаться и москвичом, и питерцем. Сейчас зарубежные друзья активно соблазняют «домиком» в спокойной Европе или на Средиземноморье. Бывает, размечтаешься: вот распахиваешь ты утром окно, а там — океанский бриз, перестук пальмовых листьев, белые паруса на горизонте. А потом отчетливо понимаешь, что уже через неделю тебя такая тоска по дому заберет!
7 лет назад я переехал в более комфортную квартиру, но до сих пор страдаю по прежнему виду из окна. Это был вид на Центральную Площадь. Особенно он хорош в конце мая: белый яблоневый цвет и упоительный запах цветущих лип. С ума сойти!
Чего не хватает Тюмени?.. Отчасти я даже раз кризису. Может, он поумерит наш нуворишский размах? Реально, под бульдозер уже попал весь исторический центр. А то, что осталось, больше напоминает киношные декорации. Я понимаю, соблазн «затюнинговать» старину, сделать её «красивше». Но ведь
Хочу пожелать тюменцам, чтобы вернулось лето. Погода — единственное, что может испортить праздник.
Николай Карнаухов, ректор ТюмГНГУ:
Тюмень для меня родной город, хотя Богандинка и роднее. Город ассоциируется у меня с красивым зданием Тюменского
Мое любимое место в Тюмени — это набережная Туры. Считаю, что городу не хватает Архитектора и Хозяина.
Тюменцам желаю здоровья, удачи и много хорошо оплачиваемой работы!
Михаил Бирман, директор ГАУК ТО «Тюменская филармония», председатель Союза концертных организаций России:
Я сам не из Тюмени, но этот город стал мне родным. Здесь я прожил много лет, 34 года из них работал в Тюменской филармонии.
Были моменты, когда я хотел переехать отсюда, но Тюмень — это город, где я прожил лучшие годы своей жизни.
Любимое место в городе — концертный зал им. Гуляева.
Считаю, что Тюмени не хватает симфонического оркестра. С ним статус города повысится, и Тюмень станет настоящим культурным центром региона.
Я желаю тюменцам благополучия, и чтобы кризис их не коснулся.
Лариса Невидайло, председатель совета директоров ресторанного холдинга «МаксиМ»:
Тюмень — это действительно мой город! Я живу здесь столько лет, и мне здесь очень комфортно! Мне обидно, когда про Тюмень говорят плохо. Пусть говорят, что у нас провинция — ну и что! У нас красиво, у нас классно, у нас отзывчивые люди. Правда, я люблю солнышко, но я могу позволить себе за солнышком на
Тюмень мне напоминает маленький тихий европейский городок, это такая маленькая Швейцария. Любимые места в городе — там, где есть наши рестораны.
В День города хочу пожелать тюменцам любви к этому городу. Когда каждый человек внесет свой небольшой вклад, например, бросит бумажку в урну, а не на дорогу, или цветочек посадит, тогда наша Тюмень действительно станет самой лучшей, и сравнивать тогда будут с ней, а не со Швейцарией!
Элла Шаламова, мисс
Тюмень — мой родной город, мне никогда отсюда не хотелось уезжать. Недавно поступало предложение о работе в Москве, но я не могу без этого города. Здесь все мои друзья, все мои близкие люди. Наверное, самое любимое место в городе — это мой университет и все близкие к нему места. Городу не хватает лишь хороших дорог. Я хочу пожелать всем тюменцам в День города счастья, здоровья, удачи и жизненного позитива!