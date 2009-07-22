Тюмень глазами известных горожан

Тюмень — это любимый и уже родной для меня город, несмотря на то, что я родился и жил в Тобольске до поступления в ВУЗ. Но вот уже 6 лет я живу здесь, этот город ассоциируется у меня с нашим театром «Мимикрия», с людьми, которые стали друзьями за то время, пока я тут живу.