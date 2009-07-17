Поселок Комарово : когда ждать заселения?

Застройка поселка Комарово ведется с 2006 года в рамках проекта «Доступное жилье». «Комаровцы» до сих пор ждут, когда же их дома будут пригодны для жилья, ведь каждый дом – это отдельная история, отдельная проблема.
На пресс-конференции, состоявшейся в Комарово 15 июля, зам. начальника главного управления строительства Тюменской области Александр Демченко, управляющий «Областного Фонда развития жилищного строительства» Дмитрий Рыбин, руководитель проекта ЗАО «МДС» Юрий Константинов попытались дать ответы на наболевшие вопросы жителей поселка Комарово.
По словам председателя совета региональной общественной организации (РОО) дольщиков Комарово Виталия Дворянинова, на данный момент из 800 домов передано дольщикам 306 домов (38%). 119 домов принято дольщиками без замечаний (14 %), 187 домов приняты с актами недоделок (23%), и только 39 домов передано дольщикам по итоговому документу, по которому никаких претензий не было (4,87%). Однако, дольщики Комарово считают, что в вопросах сдачи есть факты фальсификации некоторых документов.
- В списках принятых домов стоит и мой дом, хотя никакой акт я не подписывал. Если мне представят документ, где стоит моя подпись, это будет фальсификация – заявил Виталий.
Многие дольщики также уверяют, что их вынудили подписать акт о принятии домов без претензий в обмен на газификацию домов. «Мы заселились в ноябре минувшего года. По сравнению с проблемами в других домах, у нас было все: вода, электричество, отопление. Не было лишь забора и благоустройства двора – приходилось ходить домой по досочкам с маленьким ребенком на руках. Чтобы подключить газ, необходимо было подписать акт о том, что мы принимаем дом без претензий, так, в декабре наш дом был газифицирован – объяснила журналистам жительница поселка Комарово Ксения.
«В декабре 2007 года наши дома должны были быть сданы. Деньги, которые мы проплатили, - целевые, - отметила заместитель председателя совета РОО «комаровцев» Людмила Савицкая, - Мы поверили в этот проект. Считали, что организация областного уровня сможет завершить его. Ведь строительство проекта осуществлялось в рамках программы «доступное жилье». И что мы видим? На сегодня в июле 2009 года мы столкнулись с каким-то системным провалом. Помимо нарушения сроков сдачи, что ни пункт в строительстве – то проблема, и кроме новых и новых отодвинутых сроков сдачи мы больше ничего не видим. Мы искренне верим, что в поселке Комарово будет очень красиво и уютно, но в году так, видимо, в пятнадцатом…».
На что зам. начальника государственного управления строительства Александр Демченко ответил, что «стройка действительно приостанавливалась – этого никто не отрицает. Все стороны, которые участвуют в проекте, понимают, что проблемы есть и в настоящее время они решаются» – уверяет он, - «Сейчас ставят заборы и проводят благоустройство, сдали 306 домов – это означает, что стройка идет».
Однако, «комаровцы» все наперебой твердят, что темпы строительства их не устраивают и объективные причины приостановления строительных работ не видны. Единственное, что могло нарушить сроки строительства, по мнению, дольщиков, это форс-мажорные обстоятельства – так прописано в договоре. «Мы заплатили полные суммы за эти дома, и дождаться завершения строительства не можем. Дефицита рабочей силы нет! Дефицита стройматериалов тоже нет! Проблема неясна» - возмутились дольщики.
Так, Лидия Денисова приехала из Нижневартовска и каждый день как на службу приезжает сюда в свой дом: «Что сделано за два месяца? Сделана только стяжка на первом этаже (на 38 квадратных метрах) – это все, что сделано за два месяца, но это не все недоделки моего дома» - утверждает северянка.
- Мы акт недоделок составили два месяца назад. Ничего не изменилось за это время. На доме так и висит печать с датой – туда даже не входил никто – перебивают другие дольщики.
Помимо недоделок, которые видны невооруженным взглядом, есть еще странная проблема - это многократное выполнение одних и тех же работ. «Перед нашим домом заасфальтировали площадку, однако выяснили, что канализация не введена, - и теперь мы ждем, что снова все раскопают и проведут-таки ее. Так бывает неоднократно» - рассказали дольщики. Подобные варианты переделок заметили все «комаровцы»: то проводку прокладывали по три раза, то стены разбирали и снова строили и др.
- Повторюсь, что процесс пошел. Все недоделки, которые есть, выявляются и устраняются, - заверил Александр Демченко. - У всех строителей сейчас есть проблемы. Сегодня все компании нарушают сроки. Мы сейчас говорим о том, что стройка не стоит. Заказчик и генпорядчик никуда не делись, они здесь. Я сам сейчас контролирую процессы и все вопросы, которые возникают, все проговариваются у меня в кабинете. Ответы на многие вопросы мы находим и решаем.
- Сейчас проводятся работы, в основном, внутри домов. На сегодняшний день решен вопрос по финансированию дорог и подъездов и на этой неделе будут рабочие, которые будут выполнять работы – добавил он.
И никто не спорит, что в кабинете у Александра Анатольевича проблемы действительно решаются, однако, дольщики застройки в Комарово уверены, что собрания, совещания и прочее – не увеличивают темпы строительства никак.
Лично убедиться, как ведутся работы журналист Dom72.ru поехал в дом семьи Шариповых, они приобрели этот дом в 2007 году, надеясь на скорейшее заселение. Приехав на объект, никаких рабочих мы там не увидели. Коробка дома выстроена полностью, однако пристроенный гараж отделялся от дома хорошо заметными щелями и трещинами. Внутри дома устроен общественный туалет – никто за этим не следит. В техническом подполье стоит вода. Оригинальности дому добавляет лишний внеплановый проем в стене, который, как говорят хозяева, они не делали и отсутствие плановой стены внутри дома.
С вопросами по этому дому мы обратились к начальнику СУ-2 ЗАО «МДС» Константинову Юрию.
- «Дом семьи Шариповых – дом незавершенного строительства, входит в число тех домов, которые еще не сданы. Дом полностью построен, стоит коробка, сделана разводка отопления и водоснабжения. Сделан непроектный выход, возможно, это самовольное вмешательство, которое по договору запрещено. По гаражу: нужно приподнять крышу, разобрать немного кирпичную кладку и заменить ее – треснул лишь облицовочный кирпич, а сами несущие стены в целости. Здесь пучинистые грунты – кругом глина, поэтому произошел раскол облицовочного кирпича. За время строительства грунтовые воды поднялись на 2,5 метра. В техническом подполье по проекту может быть вода. Проектировщики сделали проект именно таким, и теперь нам приходится устранять все неисправности проекта. Никаких фатальных недостатков в доме я не вижу, необходима заделка штроп, установка откосов, фурнитуры на ручках, установка газового котла – это все по большому счету» - ответил Юрий Юрьевич, добавив, что бригада подрядчиков будет здесь в ближайшее время, так как деньги им уже уплачены. Как же был принят проект с нарушением норм – ответа на этот вопрос он не дал. «Каждый дом принимает жилец совместно с технадзором и с нами, поэтому мы будем тесно работать с каждым, кто купил дом, чтобы устранить все замечания» - добавил Юрий Юрьевич.
Что же делали технадзорные организации почти три года остается загадкой. Почему сейчас уходит множество времени и средств на переделки – также неясно. Когда «комаровцы» станут жителями Комарово – ответа нет...
Евгения Ноговицина