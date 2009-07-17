Поселок Комарово : когда ждать заселения?

- «Дом семьи Шариповых – дом незавершенного строительства, входит в число тех домов, которые еще не сданы. Дом полностью построен, стоит коробка, сделана разводка отопления и водоснабжения. Сделан непроектный выход, возможно, это самовольное вмешательство, которое по договору запрещено. По гаражу: нужно приподнять крышу, разобрать немного кирпичную кладку и заменить ее – треснул лишь облицовочный кирпич, а сами несущие стены в целости. Здесь пучинистые грунты – кругом глина, поэтому произошел раскол облицовочного кирпича. За время строительства грунтовые воды поднялись на 2,5 метра. В техническом подполье по проекту может быть вода. Проектировщики сделали проект именно таким, и теперь нам приходится устранять все неисправности проекта. Никаких фатальных недостатков в доме я не вижу, необходима заделка штроп, установка откосов, фурнитуры на ручках, установка газового котла – это все по большому счету» - ответил Юрий Юрьевич, добавив, что бригада подрядчиков будет здесь в ближайшее время, так как деньги им уже уплачены. Как же был принят проект с нарушением норм – ответа на этот вопрос он не дал. «Каждый дом принимает жилец совместно с технадзором и с нами, поэтому мы будем тесно работать с каждым, кто купил дом, чтобы устранить все замечания» - добавил Юрий Юрьевич.