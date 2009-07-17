«Партнер-Инвест»: технологии работ в новых экономических условиях

Тем не менее, цифры «до» и «после» говорят сами за себя: выручка компании за первое полугодие 2009 года снизилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 25% — с 1 138 до 845 млн рублей. При этом количество сделок по продаже жилья остается на уровне прошлого года — 50–60 сделок в месяц. Уменьшение объема денежных поступлений объясняется тем, что оказавшегося в сложных условиях покупателя стали интересовать более дешевые и меньшие по площади квартиры. Основной доход компании приносит продажа готовых квартир (в 2008 году компания ввела в эксплуатацию 7 домов общей площадью 71, 7 тыс. кв.м. жилья), десятую часть в структуре продаж занимают ипотечные сделки в основном с участием Сбербанка и АИЖК. По словам директора по маркетингу и продажам компании Андрея Панасюка, несмотря на недоверие к долевому строительству, «у «Партнер-Инвеста» покупают и «долевки». «Конечно, это „долевки“ со сроком сдачи осень-зима 2009 года, но сам факт говорит о том, что компании, которая всегда работала по закону 214-ФЗ , удалось завоевать то доверие покупателя, которого сейчас так не хватает многим застройщикам», — комментирует тему Андрей Панасюк.