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«Партнер-Инвест»: технологии работ в новых экономических условиях

17 июля 2009, 11:37
«Жизнь регионального девелопера: «до» и «после» — пресс-тур с таким актуальным названием прошел в Тюмени на этой неделе. Топ-менеджеры компании «Партнер-Инвест» рассказали журналистам из Екатеринбурга, Сургута, Нижневартовска и Тюмени о технологиях работы в новых экономических условиях.
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Тюмень

«Жизнь регионального девелопера: „до“ и „после“»пресс-тур с таким актуальным названием прошел в Тюмени на этой неделе. Топ-менеджеры компании «Партнер-Инвест» рассказали журналистам из Екатеринбурга, Сургута, Нижневартовска и Тюмени о технологиях работы в новых экономических условиях.

Программа пресс-тура была насыщенной и позволила представителям СМИ увидеть девелоперскую деятельность «в разрезе». Круглый стол с первыми лицами «Партнер-Инвеста», экскурсия по строительным объектам компании, пресс-брифинг с чиновником — интерес журналистов к проблематике отрасли был сполна удовлетворен.

На фоне замороженных семи десятков строительных объектов в Тюмени, ситуация в компании «Партнер-Инвест» выглядит вполне оптимистично. План ввода объектов совпадает с его фактом, а недостающие финансы частично компенсируются государственными контрактами. «Когда кризис только начинался, мы сумели просчитать все риски и выработать антикризисный план действий», — отметила финансовый директор, первый заместитель генерального директора компании Елена Низамова. Компания продолжает кредитоваться в банках несмотря на существенно повышенные последними ставки и ищет новые формы привлечения инвестиций, например, успешно реализовала в марте этого года выпуск простых векселей на сумму более 100 млн. рублей.

Тем не менее, цифры «до» и «после» говорят сами за себя: выручка компании за первое полугодие 2009 года снизилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 25% — с 1 138 до 845 млн рублей. При этом количество сделок по продаже жилья остается на уровне прошлого года — 50–60 сделок в месяц. Уменьшение объема денежных поступлений объясняется тем, что оказавшегося в сложных условиях покупателя стали интересовать более дешевые и меньшие по площади квартиры. Основной доход компании приносит продажа готовых квартир (в 2008 году компания ввела в эксплуатацию 7 домов общей площадью 71, 7 тыс. кв.м. жилья), десятую часть в структуре продаж занимают ипотечные сделки в основном с участием Сбербанка и АИЖК. По словам директора по маркетингу и продажам компании Андрея Панасюка, несмотря на недоверие к долевому строительству, «у «Партнер-Инвеста» покупают и «долевки». «Конечно, это „долевки“ со сроком сдачи осень-зима 2009 года, но сам факт говорит о том, что компании, которая всегда работала по закону 214-ФЗ, удалось завоевать то доверие покупателя, которого сейчас так не хватает многим застройщикам», — комментирует тему Андрей Панасюк.

В краткосрочных планах компании — завершение застройки 3-го Заречного микрорайона Тюмени и начало строительства 4-го Заречного. По второму проекту уже ведутся подготовительные работы, в июне 2009-го проведена работа по испытанию свай.

По мнению принявшего участие в пресс-туре эксперта российского рынка девелопмента, генерального директора Core Competences the Retail Evolution Company (Москва), независимого директора «Партнер-Инвеста» Олега Бакуна, причина массовых банкротств региональных девелоперов сегодня — в отсутствии у большинства из них основополагающих принципов построения бизнеса: тщательно продуманных концепций девелоперских проектов, инвестиций в технологии, работы над снижением себестоимости и повышением производительности труда. Что касается способов выживания для застройщиков и девелоперов, то, по его убеждению, «партнерство с государством сегодня — один из основных». Однако, для этого компания должна зарекомендовать себя на рынке и быть социально ответственной. Так, «Партнер-Инвест» в 2009 году заключил три крупных госконтракта на сумму более 300 млн рублей, выделив 143 квартиры для «переселенцев» из ветхого и аварийного жилья и 42 квартиры для военнослужащих.

#Новости#Тюмень#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Таня#Экономика
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