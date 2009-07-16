«Партнер-Инвест»: технологии работ в новых экономических условиях

По мнению принявшего участие в пресс-туре эксперта российского рынка девелопмента, генерального директора Core Competences the Retail Evolution Company (Москва), независимого директора «Партнер-Инвеста» Олега Бакуна, причина массовых банкротств региональных девелоперов сегодня – в отсутствии у большинства из них основополагающих принципов построения бизнеса: тщательно продуманных концепций девелоперских проектов, инвестиций в технологии, работы над снижением себестоимости и повышением производительности труда. Что касается способов выживания для застройщиков и девелоперов, то, по его убеждению, «партнерство с государством сегодня - один из основных». Однако, для этого компания должна зарекомендовать себя на рынке и быть социально ответственной. Так, «Партнер-Инвест» в 2009 году заключил три крупных госконтракта на сумму более 300 млн рублей, выделив 143 квартиры для «переселенцев» из ветхого и аварийного жилья и 42 квартиры для военнослужащих.