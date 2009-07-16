«Партнер-Инвест»: технологии работ в новых экономических условиях

«Жизнь регионального девелопера: «до» и «после» - пресс-тур с таким актуальным названием прошел в Тюмени на этой неделе. Топ-менеджеры компании «Партнер-Инвест» рассказали журналистам из Екатеринбурга, Сургута, Нижневартовска и Тюмени о технологиях работы в новых экономических условиях.
Программа пресс-тура была насыщенной и позволила представителям СМИ увидеть девелоперскую деятельность «в разрезе». Круглый стол с первыми лицами «Партнер-Инвеста», экскурсия по строительным объектам компании, пресс-брифинг с чиновником - интерес журналистов к проблематике отрасли был сполна удовлетворен.
На фоне замороженных семи десятков строительных объектов в Тюмени, ситуация в компании «Партнер-Инвест» выглядит вполне оптимистично. План ввода объектов совпадает с его фактом, а недостающие финансы частично компенсируются государственными контрактами. «Когда кризис только начинался, мы сумели просчитать все риски и выработать антикризисный план действий», - отметила финансовый директор, первый заместитель генерального директора компании Елена Низамова. Компания продолжает кредитоваться в банках несмотря на существенно повышенные последними ставки и ищет новые формы привлечения инвестиций, например, успешно реализовала в марте этого года выпуск простых векселей на сумму более 100 млн. рублей.
Тем не менее, цифры «до» и «после» говорят сами за себя: выручка компании за первое полугодие 2009 года снизилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 25% - с 1 138 до 845 млн рублей. При этом количество сделок по продаже жилья остается на уровне прошлого года – 50-60 сделок в месяц. Уменьшение объема денежных поступлений объясняется
В краткосрочных планах компании – завершение застройки 3-го Заречного микрорайона Тюмени и начало строительства 4-го Заречного. По второму проекту уже ведутся подготовительные работы, в июне 2009-го проведена работа по испытанию свай.
По мнению принявшего участие в пресс-туре эксперта российского рынка девелопмента, генерального директора Core Competences the Retail Evolution Company (Москва), независимого директора «Партнер-Инвеста» Олега Бакуна, причина массовых банкротств региональных девелоперов сегодня – в отсутствии у большинства из них основополагающих принципов построения бизнеса: тщательно продуманных концепций девелоперских проектов, инвестиций в технологии, работы над снижением себестоимости и повышением производительности труда. Что касается способов выживания для застройщиков и девелоперов, то, по его убеждению, «партнерство с государством сегодня - один из основных». Однако, для этого компания должна зарекомендовать себя на рынке и быть социально ответственной. Так, «Партнер-Инвест» в 2009 году заключил три крупных госконтракта на сумму более 300 млн рублей, выделив 143 квартиры для «переселенцев» из ветхого и аварийного жилья и 42 квартиры для военнослужащих.