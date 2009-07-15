Выбрать идеальную кухню тюменцам поможет «Премьер Дом»

Центр Интерьера «Премьер Дом» теперь можно ещё и «Домом кухни» назвать: ведь с недавних пор в «Премьер Доме» 9 салонов, в которых можно приобрести кухню на заказ! Никто не станет оспаривать ценность кухни и её важность для дома. Очень важно, чтобы в доме каждого из нас было тепло и уютно, чтобы дом был полон счастья и улыбок, чтобы в сердцах жила любовь, а жизнь била ключом. Сделать дом приятным и родным поможет отличная кухня — сердце каждого дома, в котором течет жизнь. А в «Премьер Доме» вы сможете заказать такую кухню, которая нужна именно Вам.