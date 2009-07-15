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Выбрать идеальную кухню тюменцам поможет «Премьер Дом»

15 июля 2009, 10:35
Сделать дом приятным и родным поможет отличная кухня — сердце каждого дома, в котором течет жизнь. А в «Премьер Доме» вы сможете заказать такую кухню, которая нужна именно Вам.
Сюжет
Тюмень

Центр Интерьера «Премьер Дом» теперь можно ещё и «Домом кухни» назвать: ведь с недавних пор в «Премьер Доме» 9 салонов, в которых можно приобрести кухню на заказ! Никто не станет оспаривать ценность кухни и её важность для дома. Очень важно, чтобы в доме каждого из нас было тепло и уютно, чтобы дом был полон счастья и улыбок, чтобы в сердцах жила любовь, а жизнь била ключом. Сделать дом приятным и родным поможет отличная кухня — сердце каждого дома, в котором течет жизнь. А в «Премьер Доме» вы сможете заказать такую кухню, которая нужна именно Вам.

Как не бывает двух абсолютно одинаковых кухонь, так не бывает и двух абсолютно одинаковых кухонных магазинов. Поэтому если вдруг вы не найдете свою кухню в первом салоне, вы всегда сможете посетить второй, и третий магазин в «Премьер Доме», и четвертый… Всего магазинов, в которых вы сможете приобрести кухню на заказ в «Премьер Доме» девять!

Поэтому здесь Вы точно найдете именно свой кухонный гарнитур.

Вы уже определились, какую мебель для кухни предпочитаете? Если нет — в «Премьер Доме» вам помогут. Приезжайте и консультанты салонов «кухни на заказ» расскажут и покажут вам все новинки кухни, материалы и устройства, которые являются самыми актуальными в интерьере домов. А мы в нашей статье расскажем немного поподробнее о каждом из салонов «кухни на заказ», расположенных в «Премьер Доме» и о скидках, которые в них действуют сейчас.

«Новая кухня»

В салоне «Новая кухня» предлагают бесконечное множество комплектации и дизайна мебели, что позволяет «вписывать» её в любую кухню, даже самую маленькую. Такая вариативность придется также по вкусу тем, кто обладает квартирой со сложной планировкой. В гарнитуры встраивается любая техника, а качество материалов и фурнитуры позволяет им служить долго и быть экологически безопасными.

Покупателей порадует ценовая политика компании. При оформлении заказа, замеры осуществляются бесплатно. Также, при покупке товара на сумму 15 000 рублей, вы получаете дисконтную карту на 5%, далее действует накопительная система скидок. Что самое приятное, карта не именная, а значит, пользоваться ей можете не только вы, но и ваши друзья.

«Линда»

Салон «Линда» интересен, прежде всего, своеобразием коллекций. Тюменцев порадует не только широкий выбор кухонных гарнитуров с достойной технической начинкой, но и возможность создания своего неповторимого дизайна. На этот случай салон «Линда» предлагает бесплатный дизайн-проект. Единственное что нужно от покупателя — немного времени. Но в красоте и качестве своей будущей кухни сомневаться не придется. На исполнение стандартного заказа потребуется не больше 30 дней. Гарантия на всю продукцию составит 2 года. Монтаж и доставка отдельно не оплачиваются.

Одно из главных направлений фабрики — создание качественной, европейского уровня кухни, но по доступным ценам. К примеру, один из лучших гарнитуров от «Линды», со стеклянным цветным фасадом, напоминающим витраж, в Тюмени встречается только в коллекциях иностранных производителей. Современные технологии позволяют тюменской фабрике «Линда» изготавливать продукт с разумным соотношением цены и качества.

«Хай-Тек»

Кухни «Хай-Тек» — это идеальный выбор для тех, кто хочет получить индивидуальный интерьер, не переплачивая при этом. Творческий подход к каждому гостю позволил фирме добиться признания на тюменском рынке. Здесь привлекают широкий ассортимент экологически чистых, жароустойчивых и влагостойких материалов для рабочей поверхности и качественная фурнитура от отечественных и зарубежных производителей.

Современному человеку не обойтись без современного оборудования. Но, к сожалению, домашняя утварь занимает все свободное пространство квартиры, не оставляя места для самих хозяев. «Хай-Тек» решает эту проблему путем встраиваемой техники. Кстати, любое оборудование, будь то варочная панель или кофе-машина, достанутся вам по оптовой цене. Ещё одним приятным сюрпризом станут бесплатные сборка, доставка и установка мебели.

«ДиВиталь»

Кухонные гарнитуры салона «ДиВиталь» производятся в Тюмени. Соответственно, цены максимально приближены к покупательским возможностям жителей нашего города, а сроки изготовления сокращены до 14 дней. Огромное разнообразие цветов, от лазурной до золотой, и материалов фасадов кухонь «ДиВиталь» позволяет угодить самым оригинальным запросам. Грамотные дизайнеры помогут в выборе кухни вашей мечты, руководствуясь вашими надобностями, а компьютерный дизайн-проект поможет наглядно показать, какой гарнитур в вашей квартире будет наиболее функциональным и логичным с точки зрения эстетики.

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«Эльт»

Итальянские кухни — это, прежде всего, изящный и функциональный дизайн. Очень привлекательны столешницы с ламинированным покрытием, из натурального и искусственного камня, металлические, наборные деревянные, а также столешницы из акрилового камня. Проблему кухонных мелочей салон «Эльт» предлагает также решить с помощью многообразного ряда выдвижных корзин и ящиков, навесных аксессуаров.

Однако кухня — это не только внешний вид. Фабрика «Эльт» предлагает широкий выбор воздухоочистителей, которые специально разработаны для каждой модели кухонь, как для классических, так и для современных интерьеров. По своему усмотрению можно выбрать накладные, вваренные и встроенные мойки ведущих производителей, к которым можно подобрать смесители, соответствующие по стилю, цвету и материалу. О том, как собрать, довезти до места или придумать оригинальный дизайн, задумываться не придется, ведь стоимость этих услуг уже включена в цену гарнитура.

Плюс ко всему, каждый месяц фабрика «Эльт» предлагает своему покупателю новую акцию!

«Баккара»

Студия кухни «Баккара» привлечет любителей экзотики, ведь именно здесь самые экстравагантные покрытия, имитирующие кожу страуса, крокодила, буйвола, змеи, золото, серебро. Сегодня, когда кухня волей-неволей превращается в камеру хранения самых разных предметов, очень важна рациональная система организации хранения кухонной утвари и продуктов. «Баккара» для решения этой проблемы предлагает поворотные и выдвижные механизмы, с помощью которых для каждого предмета и каждой мелочи на кухне отводится свое специальное место.

Решив приобрести кухню в салоне «Баккара», вы получите приятный бонус из полного комплекса услуг: техническая разработка вывода розеток, вентиляции и сантехники; разработка дизайн-проекта кухонного гарнитура, монтаж и подключение всей бытовой техники.

«Вкусные кухни»

Несмотря на то, что приоритетным направлением для компании «Вкусные кухни» является производство кухонных гарнитуров и мебели для кухни, здесь также можно приобрести мебель и элементы интерьера из шпона и массива для баров, ресторанов, гостиниц, коттеджей; обеденные зоны и стулья. Широкий модельный ряд фасадов собственного производства, богатая цветовая гамма, разнообразие модулей и мастерство профессиональных дизайнеров помогут обеспечить своим клиентам комфорт и удобство, используя каждый сантиметр кухни наиболее функционально.

Кухни изготавливаются с применением новейших технологий обработки материалов, что позволяет продлить период их использования. Монтаж, доставка и дизайн-проект входят в стоимость заказа. Если же вы принесете макет дизайна из другого салона, вы получите скидку в 20%!

«Диском»

Высокому качеству итальянских кухонных гарнитуров «Диском» соответствует профессиональный подход тюменских дизайнеров. Если вы обладаете квартирой с оригинальной планировкой или просто не хотите быть похожим на других, специалисты своего дела бесплатно спроектируют для вас дизайн-макет. Встроенные системы, как на выдвижные ящики и корзины, так и на распашные дверки позволяют спрятать все мелочи, которые так быстро скапливаются на кухне. Широкий выбор коллекций, цветовой гаммы, материалов, соответствие конкурентоспособной цены и качества позволяют сделать безошибочный выбор. Особенно приятно, что доставка, сборка и установка кухонных гарнитуров в салоне «Диском» осуществляется бесплатно.

«Джулия Новарс»

Кухни «Джулия Новарс» созданы для тех, кого интересует, прежде всего, качественная мебель, ведь эта фирма является одним из лидеров среди производителей мебели премиум-класса. Быстрое внедрение современных технологий, использование новейших материалов и аксессуаров позволяет создавать передовой и оригинальный дизайн для целеустремленных и успешных людей.

Профессиональный, внимательный подход к каждому клиенту располагает его вернуться сюда не только за покупкой кухонного гарнитура, но и за гостиной мебелью такого же стиля. Дизайнер-консультант помогает подобрать материалы и аксессуары, формирует дизайн-проект кухни совершенно бесплатно. Замеры помещения, доставка и монтаж кухонного гарнитура также отдельно не оплачиваются.

В «Премьер Доме» действительно найдется множество достойных вариантов, способных угодить вкусу самой взыскательной хозяйки. Не торопитесь с покупкой, посоветуйтесь с профессионалами, и тогда Ваша кухня будет радовать домочадцев и создавать уют ещё долгие-долгие годы.

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