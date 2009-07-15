Выбрать идеальную кухню тюменцам поможет «Премьер Дом»

Центр Интерьера «Премьер Дом» теперь можно ещё и «Домом кухни» назвать: ведь с недавних пор в «Премьер Доме» 9 салонов, в которых можно приобрести кухню на заказ! Никто не станет оспаривать ценность кухни и её важность для дома. Очень важно, чтобы в доме каждого из нас было тепло и уютно, чтобы дом был полон счастья и улыбок, чтобы в сердцах жила любовь, а жизнь била ключом. Сделать дом приятным и родным поможет отличная кухня — сердце каждого дома, в котором течет жизнь. А в «Премьер Доме» вы сможете заказать такую кухню, которая нужна именно Вам.
Как не бывает двух абсолютно одинаковых кухонь, так не бывает и двух абсолютно одинаковых кухонных магазинов. Поэтому если вдруг вы не найдете свою кухню в первом салоне, вы всегда сможете посетить второй, и третий магазин в «Премьер Доме», и четвертый… Всего магазинов, в которых вы сможете приобрести кухню на заказ в «Премьер Доме» девять!
Поэтому здесь Вы точно найдете именно свой кухонный гарнитур.
Вы уже определились, какую мебель для кухни предпочитаете? Если нет — в «Премьер Доме» вам помогут. Приезжайте и консультанты салонов «кухни на заказ» расскажут и покажут вам все новинки кухни, материалы и устройства, которые являются самыми актуальными в интерьере домов. А мы в нашей статье расскажем немного поподробнее о каждом из салонов «кухни на заказ», расположенных в «Премьер Доме» и о скидках, которые в них действуют сейчас.
«Новая кухня»
В салоне «Новая кухня» предлагают бесконечное множество комплектации и дизайна мебели, что позволяет «вписывать» её в любую кухню, даже самую маленькую. Такая вариативность придется также по вкусу тем, кто обладает квартирой со сложной планировкой. В гарнитуры встраивается любая техника, а качество материалов и фурнитуры позволяет им служить долго и быть экологически безопасными.
Покупателей порадует ценовая политика компании. При оформлении заказа, замеры осуществляются бесплатно. Также, при покупке товара на сумму 15 000 рублей, вы получаете дисконтную карту на 5%, далее действует накопительная система скидок. Что самое приятное, карта не именная, а значит, пользоваться ей можете не только вы, но и ваши друзья.
«Линда»
Салон «Линда» интересен, прежде всего, своеобразием коллекций. Тюменцев порадует не только широкий выбор кухонных гарнитуров с достойной технической начинкой, но и возможность создания своего неповторимого дизайна. На этот случай салон «Линда» предлагает бесплатный
Одно из главных направлений фабрики — создание качественной, европейского уровня кухни, но по доступным ценам. К примеру, один из лучших гарнитуров от «Линды», со стеклянным цветным фасадом, напоминающим витраж, в Тюмени встречается только в коллекциях иностранных производителей. Современные технологии позволяют тюменской фабрике «Линда» изготавливать продукт с разумным соотношением цены и качества.
Кухни
Современному человеку не обойтись без современного оборудования. Но, к сожалению, домашняя утварь занимает все свободное пространство квартиры, не оставляя места для самих хозяев.
«ДиВиталь»
Кухонные гарнитуры салона «ДиВиталь» производятся в Тюмени. Соответственно, цены максимально приближены к покупательским возможностям жителей нашего города, а сроки изготовления сокращены до 14 дней. Огромное разнообразие цветов, от лазурной до золотой, и материалов фасадов кухонь «ДиВиталь» позволяет угодить самым оригинальным запросам. Грамотные дизайнеры помогут в выборе кухни вашей мечты, руководствуясь вашими надобностями, а компьютерный
К летнему сезону тюменцев ждут подарки — индивидуальные скидки от 10% и выше!
«Эльт»
Итальянские кухни — это, прежде всего, изящный и функциональный дизайн. Очень привлекательны столешницы с ламинированным покрытием, из натурального и искусственного камня, металлические, наборные деревянные, а также столешницы из акрилового камня. Проблему кухонных мелочей салон «Эльт» предлагает также решить с помощью многообразного ряда выдвижных корзин и ящиков, навесных аксессуаров.
Однако кухня — это не только внешний вид. Фабрика «Эльт» предлагает широкий выбор воздухоочистителей, которые специально разработаны для каждой модели кухонь, как для классических, так и для современных интерьеров. По своему усмотрению можно выбрать накладные, вваренные и встроенные мойки ведущих производителей, к которым можно подобрать смесители, соответствующие по стилю, цвету и материалу. О том, как собрать, довезти до места или придумать оригинальный дизайн, задумываться не придется, ведь стоимость этих услуг уже включена в цену гарнитура.
Плюс ко всему, каждый месяц фабрика «Эльт» предлагает своему покупателю новую акцию!
«Баккара»
Студия кухни «Баккара» привлечет любителей экзотики, ведь именно здесь самые экстравагантные покрытия, имитирующие кожу страуса, крокодила, буйвола, змеи, золото, серебро. Сегодня, когда кухня
Решив приобрести кухню в салоне «Баккара», вы получите приятный бонус из полного комплекса услуг: техническая разработка вывода розеток, вентиляции и сантехники; разработка
«Вкусные кухни»
Несмотря на то, что приоритетным направлением для компании «Вкусные кухни» является производство кухонных гарнитуров и мебели для кухни, здесь также можно приобрести мебель и элементы интерьера из шпона и массива для баров, ресторанов, гостиниц, коттеджей; обеденные зоны и стулья. Широкий модельный ряд фасадов собственного производства, богатая цветовая гамма, разнообразие модулей и мастерство профессиональных дизайнеров помогут обеспечить своим клиентам комфорт и удобство, используя каждый сантиметр кухни наиболее функционально.
Кухни изготавливаются с применением новейших технологий обработки материалов, что позволяет продлить период их использования. Монтаж, доставка и
«Диском»
Высокому качеству итальянских кухонных гарнитуров «Диском» соответствует профессиональный подход тюменских дизайнеров. Если вы обладаете квартирой с оригинальной планировкой или просто не хотите быть похожим на других, специалисты своего дела бесплатно спроектируют для вас
«Джулия Новарс»
Кухни «Джулия Новарс» созданы для тех, кого интересует, прежде всего, качественная мебель, ведь эта фирма является одним из лидеров среди производителей мебели
Профессиональный, внимательный подход к каждому клиенту располагает его вернуться сюда не только за покупкой кухонного гарнитура, но и за гостиной мебелью такого же стиля.
В «Премьер Доме» действительно найдется множество достойных вариантов, способных угодить вкусу самой взыскательной хозяйки. Не торопитесь с покупкой, посоветуйтесь с профессионалами, и тогда Ваша кухня будет радовать домочадцев и создавать уют ещё