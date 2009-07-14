Выездная регистрация в Тюмени: нет ничего невозможного

Согласитесь, ломать ногу будущему благоверному ради красивого торжества не хочется, да и изящности церемонии это не прибавит. Убедить же сотрудницу ЗАГСа в том, что ранний подъем ради праздничной укладки испортит ваше настроение на весь день, и именно поэтому она должна явиться со своим протоколом к вам на дачу к 13 часам, дорогого стоит. В конце концов, она не виновата, что вы не согласились подождать пару месяцев и записаться на регистрацию в удобный для вас час. Именно поэтому все больше молодоженов предпочитают поставить заветную печать в паспорте заранее, в течение 15-ти минут, перенеся торжественные действия на удобное для них время.