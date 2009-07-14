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Выездная регистрация в Тюмени: нет ничего невозможного

14 июля 2009, 10:41
Каждый представляет идеальную свадьбу по-своему. Один мечтает о традиционном выкупе и лимузине в ленточках, другой предпочитает тихо расписаться без свидетелей в ЗАГСе, а третий — насмотрелся голливудских и фильмов и желает скрепить узы брака на зеленой лужайке у арки из цветов. Последних в Тюмени становится все больше и больше.
Сюжет
Тюмень

Томиться в узких коридорах с шумной компанией ради 15-минутного напутствия работницы ЗАГСа не хочется. Намного приятнее услышать в день свадьбы слова любви от любимого человека, нежели банальное «согласны? — да!».

Пункт 1 статьи 10 Семейного кодекса РФ гласит: «Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния». То есть единственное, что вы должны сделать, чтобы ваш брак считался официально зарегистрированным, это прийти в ЗАГС, поставить свои подписи в специальной книге и получить свидетельство. Личное присутствие в казенном доме исключается лишь «по уважительной причине». Само собой, в качестве этой уважительной причины сотрудники ЗАГСа примут лишь серьезный недуг хотя бы одного из молодоженов, физически не позволяющий ему явиться в назначенное место в назначенное время. В таком случае женщина с заветной книгой и улыбкой сама приедет туда, куда вы укажете.

Согласитесь, ломать ногу будущему благоверному ради красивого торжества не хочется, да и изящности церемонии это не прибавит. Убедить же сотрудницу ЗАГСа в том, что ранний подъем ради праздничной укладки испортит ваше настроение на весь день, и именно поэтому она должна явиться со своим протоколом к вам на дачу к 13 часам, дорогого стоит. В конце концов, она не виновата, что вы не согласились подождать пару месяцев и записаться на регистрацию в удобный для вас час. Именно поэтому все больше молодоженов предпочитают поставить заветную печать в паспорте заранее, в течение 15-ти минут, перенеся торжественные действия на удобное для них время.

Особо чувствительным родственникам можно вообще не говорить, что вы давно уже муж и жена. Наверное, эта ложь и будет единственным минусом выездной регистрации, потому что все остальное — плюсы.

Рассказывают молодожены Яна и Павел:

Яна: Я ни разу не была ни на одной свадьбе, поэтому представление об идеальной церемонии сложилось у меня по голливудским фильмам. А поскольку мы не имели ни малейшего понятия, с чего нужно начинать подготовку, решили обратиться к профессионалам — в свадебное агентство «Сибирский мелофон».

Павел: Первым вопросом стал выбор места проведения церемонии. Во всех наших ЗАГСах обстановка, скажем так, не романтичная. Не хотелось бы, чтобы свадебные фотографии были сделаны на фоне флага и герба. Есть, правда, ещё вариант с частным ЗАГСом, но там довольно тесно, да и цены не радуют. Кроме того, у Яны была мечта отпраздновать свадьбу на берегу океана…

Яна: С океаном в Тюмени проблемы, но живописный берег нашелся в санатории «Сибирь». Это было то, что нужно: здесь не было посторонних людей, только близкие родственники и друзья, создалась интимная и в то же время торжественная атмосфера. Удивительно, многие знали, что мы расписаны уже полгода, но на свадьбе они плакали.

Павел: Все гости остались довольны. Преимущество нашей церемонии было в том, что мы зависели только от себя, не были привязаны к определенному времени. Если кто-то немного задерживался, это не становилось проблемой. Плюс ко всему, стоимость свадьбы вышла не очень дорогой.

Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в свадебном агентстве «Сибирский мелофон», в среднем на проведение выездной регистрации уходит 15–20 тысяч рублей. В стоимость, как правило, включаются:

— Вывоз, монтаж, демонтаж алтаря (арка, оформленная тканью, плющем, бутоньерками, стол регистратора и юбка на него);

— Дорожка (красный ковер, покрытый лепестками роз);

— От 10 до 20 стульев в свадебном оформлении;

— Услуги звукооператора;

— Стойки под цветы, чехлы к ним;

— Страусовое перо для подписи и подставка под кольца;

— Фуршетный стол, его оформление, бокалы.

Мест для красивой церемонии в Тюмени не так много. Как правило, молодожены выбирают санатории, Загородный парк или детский лагерь «Звездный». Однако, несмотря на дефицит красивых пейзажей, свадьбы все же получаются непохожими одна на другую. Ведь грамотно разработанный сценарий творит чудеса. Европейская, русская, шотланская — такие свадьбы в Тюмени уже были, но в мире осталось ещё множество идей, чтобы сделать ваш праздник незабываемым и неповторимым.

Надежда Корнеева

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