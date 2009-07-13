Жилье в Тюмени покупают по цене в 25 тысяч рублей за «квадрат»

В июне Общественная организация «Оргкомитет МЖК г. Тюмени» провела анализ ситуации и снизила стоимость квадратного метра до 25 тысяч рублей в новых квартирах со сроком сдачи 4 квартал 2010 года. Как же реагируют на такое снижение потенциальные покупатели тюменского жилья? Как изменились объемы продаж и какова ситуация на стройке в микрорайоне МЖК? С этими вопросами корреспондент Dom72.ru приехал в новый офис компании «Оргкомитет МЖК г. Тюмени».
«Как только начала выходить реклама, буквально на второй-третий день телефон в офисе накалился и к концу первой недели люди стали приходить в офис. Отмечу, что люди приходят с полной информацией, которую они черпают с нашего сайта, подтверждают то, что выбрали, у нас в офисе и делают свой выбор в нашу пользу. Сейчас темпы продаж жилья в нашей компании в среднем одна сделка в день, то есть мы практически вышли на докризисный уровень» - отмечает маркетолог ОО «Оргкомитет МЖК» Антон Черкашин.
Он также заявил, что «стоимость на сегодня снижена до определенного минимума, поэтому не предполагает дополнительных скидок, о которых спрашивает каждый звонящий. Скидок больше быть не может, все рассчитано по крупицам. Сейчас мы идем абсолютно по плану производства работ, поэтому мы уверены, что дома будут достроены вовремя».
Район МЖК, большую часть, которого застраивала ОО «Оргкомитет МЖК г. Тюмени», существует продолжительное время, поэтому там развитая инфраструктура и постоянный прирост новостроек. Центральная улица микрорайона – Широтная. Школа, магазины и различные салоны, предоставляющие бытовые услуги, составляют лишь малую часть наполнения района. На не удаленном расстоянии находятся дошкольные учреждения, кинотеатр «Современник», площадь отдыха, прилегающая к нему, а также развлекательный и спортивный центры. Транспортная развязка района довольно-таки разветвленная.
В таком благоприятном районе выгодно купить квартиру – значит вписаться грамотно в атмосферу города Тюмени. С учетом, что за 950 тысяч рублей квартиры в ГП-56 площадью 38 «квадратов» осталось только две – на втором и десятом этаже, стоит поторопиться. Однако специалисты Общественной организации успокаивают тем, что дом большой, пятиподъездный, десятиэтажный, есть большой выбор квартир других планировок, площадями несколько больше (38,1; 39; 39,6; 40 квадратных метров), где цена не на много будет выше.
По кругу увеличивается процент покупателей жилья в МЖК. Снижение цены привело к появлению новых покупателей, а при продаже появляются дополнительные средства, тем самым позволяя увеличить темпы строительства. С оживлением стройки появляется новая волна клиентов. Каждый желает видеть, что его дом все-таки строится, а не стоит в ожидании благополучной обстановки в экономике предприятия.
«Возможно, ценой в 25 тысяч рублей за «квадрат» мы вышли на реальную цену за жилье со сроком сдачи в 2010 году. Также на оживление продаж повлиял отложенный спрос, поскольку люди ждали падения цен и наше предложение действительно реальный подход к людям» - добавил маркетолог ОО «Оргкомитет МЖК».
Сейчас Общественной организацией «Оргкомитет МЖК г. Тюмени» возводится два жилых дома: ГП-8 и ГП-56. В микрорайоне МЖК у нас много участков с готовыми проектами, но сегодня мы не начинаем пока нового строительства.
В сегодняшнее время очень сложно просто положиться на слова, поэтому журналист Dom72.ru лично посетил строительные объекты компании и убедилась в том, что работы там ведутся.
Так, первым объектом стал ГП-56. На сегодня из запланированных десяти этажей там идет кладка четвертого этажа, сам дом будет готов в 4 квартале 2010 года.
Второй объект – ГП-8 – 14-этажная свечка, где сейчас перекрывается восьмой этаж и кладется девятый. Отметим, что в этом доме со сроком сдачи (1 КВ 2010 г) продано 70% квартир и остались только трехкомнатные, и несколько одно и двухкомнатных.
Таким образом, важно грамотно провести параллели с реальной ситуацией в стране и найти возможность привести стоимость квадратного метра к приемлемой. Так и сделали специалисты Общественной организацией «Оргкомитет МЖК г. Тюмени.
Евгения Ноговицина