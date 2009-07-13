Жилье в Тюмени покупают по цене в 25 тысяч рублей за «квадрат»

«Как только начала выходить реклама, буквально на второй-третий день телефон в офисе накалился и к концу первой недели люди стали приходить в офис. Отмечу, что люди приходят с полной информацией, которую они черпают с нашего сайта, подтверждают то, что выбрали, у нас в офисе и делают свой выбор в нашу пользу. Сейчас темпы продаж жилья в нашей компании в среднем одна сделка в день, то есть мы практически вышли на докризисный уровень» - отмечает маркетолог ОО «Оргкомитет МЖК» Антон Черкашин.