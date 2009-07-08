Тюмень: головную боль можно лечить

Посочувствовать Понтию Пилату может лишь тот, кого мучают головные боли. Чувство, от которого хочется затаиться и никого не видеть, несравнимо ни с чем. Вам повезло, если вы не испытываете постоянных приступов, потому что современный ритм жизни оставляет все меньше таких счастливцев. Тем не менее, наука тоже не стоит на месте, и в пику новым формам болезней изобретает новые средства для избавления от них.
О том, каковы причины появления головной боли, и какие способы её лечения существуют в современной медицине, корреспонденту Nashgorod.ru рассказала детский невролог высшей категории медицинского центра «Медар» Татьяна Юдина.
Как выяснилось, головная боль у взрослых — это полбеды. Хуже, когда недомогание терзает совсем маленьких, а такое встречается, причем довольно часто. В отличие от взрослого человека, ребенок не может рассказать о своих ощущениях, не может описать характер боли, а если боль врожденная, то и не думает, что о ней надо рассказывать. Взрослые дети уже могут жаловаться, однако, чаще всего, родители этому не верят, считают, что их отпрыски отлынивают от учебы или работы по дому. «
С другой стороны, недомогание может проявляться и загруженностью, когда нервная система выбирает для себя покой. В таком случае дети много спят, чем, обычно, очень радуют родителей. Ребенок же таким поведением компенсирует нарушение ликвородинамики, ведь головная боль в таком возрасте чаще всего связана с повышенным внутричерепным давлением. Что самое опасное, артериальная аневризма у детей может себя клинически никак не проявлять. Жалобы могут быть незначительными. Здесь помочь может только чуткий специалист, которого насторожит
Причин для заболевания в современном мире предостаточно. Одна из первых — неправильное протекание беременности у мамы. Самый опасный период — это первые три месяца. В это время многие переносят грипп, отеки, высокое давление, но когда все это проходит, кажется, что опасность миновала. Кроме того, современные женщины разучились рожать, заявляет Татьяна Ивановна. Все чаще фиксируется родовой травматизм, от которого страдают дети. Если ребенок не рождается в срок, у него наблюдается гипоксия — нехватка кислорода. Если роды безводные, возрастает риск инфекционных заболеваний.
Боли на фоне опухолей так же встречаются и у детей, и у взрослых. В старшем возрасте очень часто дает осложнения грипп. Кроме того, вызвать боль может неудобная подушка, неудобная поза за столом. Если мышца напряжена, она сдавливает нерв, воспаляется, происходит выработка продуктов, которые вызывают дополнительную боль.
Что же касается половинной головной боли, мигрени, той самой, что мучила Понтия Пилата, то это зачастую заболевание психоэмоционального характера. Чаще всего она возникает у людей холерического типа. В таких случаях необходим спокойный образ жизни, контроль над своими эмоциями. Мигрень может провоцироваться потреблением большого количества кофе, шоколада, острого, копченого. В любом случае, необходимо проследить, чем боль была вызвана.
В идеале, чтобы избежать трагичных последствий, дети должны проходить первое УЗИ головного мозга ещё в роддоме, считает Татьяна Юдина. Скриннинговое обследование уже введено, но наши условия не позволяют проводить его новорожденным — несмотря на то, что оборудование есть уже практически в каждой поликлинике,
Однако единичный осмотр как таковой не имеет смысла. Головной мозг у детей в таком возрасте имеет ещё морфофункциональную незрелость. В этот период клиника себя никак не проявляет.
Лечение, конечно, назначается индивидуальное. Если у ребенка опухоль или аномалии развития сосудистой системы, здесь необходимо оперативное вмешательство. Если причина заболевания кроется в сосудистой системе — назначаются препараты для нормализации тонуса сосудов. Если же у пациента напряжены мышцы затылочной зоны и плечевого пояса (что часто наблюдается у больных мигренью), прописывается физиолечение с расслабляющими препаратами, массаж, в тех случаях, когда это не действует, применяется новокаиновая блокада. Она снимает пусковой механизм боли.
Впрочем, бывают случаи, когда традиционное лечение бессильно. «Тем людям, у кого головная боль длительная, хроническая, ничего не помогает, они зависят от приема анальгинов, мы назначаем ботулотоксины», — делится Татьяна Ивановна. При названиях «Ботокс» и «Диспорт» многие считают, что речь идет о косметологии. Однако изначально ботокс использовался в практической медицине для лечения цервикальных головных болей, когда боль распространяется по типу шапки, от затылка к лбу. Препарат вводится в болевые точки, расслабляя мышцу в среднем на 4–8 месяцев. (Срок действия индивидуален). Во время применения ботокса в лобных и височных областях боль, доктора заметили, что он параллельно разглаживает морщины. Так ботокс и прижился в косметологии.
Вот только для того, чтобы избавить человека от боли потребуется большая доза препарата, чем для разглаживания морщин. Лечение это дорогостоящее, на одного человека может уйти и 100 единиц — это в среднем 30 тысяч. Впрочем, качество жизни, пусть не навсегда, но улучшается. Как рассказала Татьяна Ивановна, ботокс также может блокировать повышенное потоотделение, на время избавляет от функциональной слепоты, когда пациент страдает от непроизвольного зажмуривания.
Однако не нужно думать, что с помощью «волшебного средства» вы навсегда избавитесь от недомогания. Для того чтобы пролонгировать действие ботокса назначается курс реабилитации, включающий в себя массаж, лечебную физкультуру, медикаментозные препараты. Кроме того, важен психологический настрой. Если пациент считает, «все равно ничего не помогает, буду пить спецпрепараты», то и эффект от лечения будет соответственный. Если же он настроен на выздоровление, выполняет рекомендации, то ему, утверждает Татьяна Юдина, препарат помогает: «Когда человек настроен позитивно, то и лечить его легко».
Надежда Корнеева.