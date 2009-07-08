Тюмень: головную боль можно лечить

Как выяснилось, головная боль у взрослых — это полбеды. Хуже, когда недомогание терзает совсем маленьких, а такое встречается, причем довольно часто. В отличие от взрослого человека, ребенок не может рассказать о своих ощущениях, не может описать характер боли, а если боль врожденная, то и не думает, что о ней надо рассказывать. Взрослые дети уже могут жаловаться, однако, чаще всего, родители этому не верят, считают, что их отпрыски отлынивают от учебы или работы по дому. « Почему-то родители верят во что угодно, но только не своим детям, — удивляется Татьяна Ивановна. — Я им отвечаю, что ребенок в этом возрасте ещё не знает, что такое лень». Маленькие дети склонны к подвижности, им надо бегать, прыгать, общаться. Если же ребенок постоянно прикладывает голову, отказывается от еды, или капризничает, будьте уверены, что-то с ним не то.