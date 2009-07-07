«Дом от радио Шансон»: названы первые победители

Не обошлось без сюрпризов. Одним из победителей стал директор турфирмы Глобус Павел Шамоненко. Видимо, Павлу надоели заграничные туры, и он твердо намерен осесть на родной земле. Вторым победителем стал Акименко Николай Егорович. Сотрудники Шансона могут только подивиться удачливости этого бывшего летчика, а ныне начальника охраны одной из частных фирм города. Николай Егорович – активнейший участник суперпопулярной акции «Дачный сезон на радио Шансон». И, если в прошлом году ему удалось стать только победителем недели, то нынешний сезон для него на редкость удачен: на его участке уже пробурена 20-метровая скважина, которая была главным призом мая. Два других участника – Это Болдырева Наталья Александровна и Дамашкин Сергей Владимирович.