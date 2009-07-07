«Дом от радио Шансон»: названы первые победители

Весь июнь в эфире радиостанции проходила виртуальная стройка, с ежедневным выбором лучших «прорабов». Именно их ди-джеи радиостанции и пригласили на финал июня, чтобы пообщаться и раздать призы (мощные фильтры для очистки воды, сертификаты на 5 тысяч рублей от сети магазинов «Двери и Пол»), а также разыграть 4 путевки в финал акции, в которой и определится тот счастливчик, который получит главный приз: дом.
К слову, искомый дом красовался тут же. Все желающие могли подойти к нему, посмотреть как снаружи, так и изнутри, задать вопрос консультанту компании–производителя – КАРСИККО ДОМ.
Розыгрыш путевок в финал сотрудники Шансона отдали в руки фортуны. Все победители дня складывали свои именные купоны в лотерейный барабан, из которого после дети достали 4 купона и огласили имена счастливчиков.
Не обошлось без сюрпризов. Одним из победителей стал директор турфирмы Глобус Павел Шамоненко. Видимо, Павлу надоели заграничные туры, и он твердо намерен осесть на родной земле. Вторым победителем стал Акименко Николай Егорович. Сотрудники Шансона могут только подивиться удачливости этого бывшего летчика, а ныне начальника охраны одной из частных фирм города. Николай Егорович – активнейший участник суперпопулярной акции «Дачный сезон на радио Шансон». И, если в прошлом году ему удалось стать только победителем недели, то нынешний сезон для него на редкость удачен: на его участке уже пробурена 20-метровая скважина, которая была главным призом мая. Два других участника – Это Болдырева Наталья Александровна и Дамашкин Сергей Владимирович.
Радиостанция Шансон-Тюмень сердечно поздравляет наших финалистов июня и желает, чтобы 14 августа, в День области и финал акции, удача не изменила им, и они выиграли наш главный приз.
Фото Анны Якуповой