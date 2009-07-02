Жилье в Тюмени не покупают, хотя нуждающихся меньше не становится

— Необходимо искать новые подходы реализации жилья, — сказал генеральный директор общественной организации проектировщиков Западной Сибири Борис Ройтблат. — На смену ипотеке могут прийти жилищно-строительные кооперативы, они отлично зарекомендовали себя в прежние годы. Можно присмотреться к опыту соседей, которые уже сдают квартиры в аренду на пять лет с правом последующего выкупа. Необходимо также изменить областной закон о постановке в очередь на улучшение жилищных условий. Сегодня нуждающимися признаются только малоимущие — у кого доход меньше прожиточного минимума на члена семьи. Это не правильно. Ведь и люди со средними доходами могли бы стать участниками жилищных программ, если бы состояли на учете, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.