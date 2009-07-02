Жилье в Тюмени не покупают, хотя нуждающихся меньше не становится

Сотни тысяч квадратных метров жилья остаются невостребованными, тогда как нуждающихся в улучшении жилищных условий меньше не становится. Что мешает людям приобрести квартиры?
Вчера на «Круглом столе» на тему: «Рынок жилищного строительства Тюменского региона: проблемы и перспективы» представители строительных компаний и главного управления строительства области заверили журналистов, что цены на жилье дальше опускаться не будут.
И те, и другие утверждают, что снижать цены за квадратный метр уже некуда. Сейчас жилье продается по той себестоимости, что сложилась год-два назад. Нынешняя себестоимость, по словам заместителя начальника главного управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Никитина, может быть ниже. Да только с начала года ни одна компания не приступила к новому строительству. Застройщики утверждают, что осенью цены на квартиры начнут расти — скажется сезонное увеличение тарифов на электроэнергию и ГСМ, а также пока ещё не очень заметная тенденция повышения цен на стройматериалы. Серьезный скачок стоимости жилья произойдет в мае—июне, прогнозирует генеральный директор завода ЖБИ-3 Владимир Соловьев.
Хотя в первом полугодии 2009-го в Тюменской области сдано в эксплуатацию больше жилья, чем за тот же период прошлого года, это не говорит о росте темпов строительства.
— Не нужно обольщаться, — говорит Андрей Никитин. — Высокие объемы сдачи домов — это задел с 2008-го. Застройщики просто выполнили обязательства перед дольщиками. В ближайшее время таких темпов строительства наблюдаться не будет.
Если жилье не строится, очень скоро наступает его дефицит. Он влечет за собой рост цен за квадратный метр. Именно такой прогноз дает директор строительной компании «Калинов мост» Наталья Табокова. По словам Натальи Анатольевны, их специалистами с 1989 года проводится анализ цен на жилищном рынке области.
— Независимо от кризисов и дефолтов, цены на жилье удваиваются раз в 2–2,5 года, — Заверяет Табокова. — Так что, если вам нужна квартира, покупать её нужно сейчас, пока цена опустилась до минимума.
Вместе с тем застройщики понимают, что застой на рынке недвижимости наступил в силу объективных причин. Если ещё полгода назад все думали, что основная причина спада покупательской активности в ожидании более низких цен, то теперь стало ясно — 80% населения просто не имеет возможности взять кредит на покупку квартиры. А без него жилищный вопрос не решить.
— Необходимо искать новые подходы реализации жилья, — сказал генеральный директор общественной организации проектировщиков Западной Сибири Борис Ройтблат. — На смену ипотеке могут прийти жилищно-строительные кооперативы, они отлично зарекомендовали себя в прежние годы. Можно присмотреться к опыту соседей, которые уже сдают квартиры в аренду на пять лет с правом последующего выкупа. Необходимо также изменить областной закон о постановке в очередь на улучшение жилищных условий. Сегодня нуждающимися признаются только малоимущие — у кого доход меньше прожиточного минимума на члена семьи. Это не правильно. Ведь и люди со средними доходами могли бы стать участниками жилищных программ, если бы состояли на учете, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.
Борис Михайлович пояснил, что через областной Фонд развития жилищного строительства очередники могут получить заем или субсидию на жилье. За последние пять лет этой возможностью воспользовались 4455 человек. Учитывая, что выделенные фондом средства — возвратные, помочь обрести крышу над головой можно было бы гораздо большему числу тюменцев. Кстати, процент не возврата займов и субсидий в Фонд — нулевой, утверждает Ройтблат.