Строители: В 2010 году Россию ждет огромный дефицит жилья

Впрочем, в вопросе о том, кто должен заниматься сметным нормированием и приводить его в соответствие с современными технологиями, у участников обсуждения не оказалось единого мнения. Одни настаивают: это должен делать минрегион, но не делает. Другие настаивают на том, что это дело профессионалов из бизнеса. Третьи говорят, что нормированием должны заниматься специализированные институты. А четвертые и вовсе призывают вернуться к государственному регулированию цен, поскольку мы - страна лукавая, у нас все соревнуются в том, кто кого перелукавит.