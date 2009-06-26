Строители: В 2010 году Россию ждет огромный дефицит жилья

Представители стройбизнеса хором и по отдельности кричат «караул». И если не будут приняты пожарные меры, то уже в следующем году возникнет огромный дефицит жилья. Цены на него настолько вырастут, что оно перестанет быть доступным даже для обеспеченных граждан.
Об этом шла речь на заседании комиссии РСПП по строительному комплексу. Итак, как спасать стройку с точки зрения самих строителей?
Во-первых, по мнению председателя комиссии РСПП по стройкомплексу и президента Ассоциации строителей России Николая Кошмана, необходимо сделать так, чтобы те сотни миллио нов рублей, которые правительство выделило на поддержку стройкомплекса, дошли-таки до адресатов. Пока, по его словам, из полутора тысяч членов АСР кредиты получили только 8 или 9 компаний. Во-вторых, необходимо снижать себестоимость строительства - без этого не помогут никакие кредиты.
Вопреки расхожему мнению, что основные затраты падают на стройматериалы, это не так. Тем более что за время кризиса основные стройматериалы существенно подешевели, а стоимость квадратного метра реально снизилась примерно на 10 процентов.
Существенной составляющей в цене жилья на первичном рынке является стоимость земли (она практически не изменилась), плата за технологические подключения, всевозможные многочисленные согласования с госорганами. А самая большая проблема, по мнению всех участников заседания, оказывается, состоит в том, что сметные нормативы у нас до сих пор «времен очаковских».
Существующие сегодня нормы строительства - это слегка подретушированные нормы 1984 года, а некоторые сохранились еще с 50-60-х годов, когда был огромный объем ручного труда. Поэтому на самом деле все строительные организации страны занимаются подгонкой сметы.
Эта ситуация приводит к тому, что, как выразился один из участников обсуждения, система такова, что строитель должен обмануть, чтобы заработать, «обман стал нормой жизни».
Впрочем, в вопросе о том, кто должен заниматься сметным нормированием и приводить его в соответствие с современными технологиями, у участников обсуждения не оказалось единого мнения. Одни настаивают: это должен делать минрегион, но не делает. Другие настаивают на том, что это дело профессионалов из бизнеса. Третьи говорят, что нормированием должны заниматься специализированные институты. А четвертые и вовсе призывают вернуться к государственному регулированию цен, поскольку мы - страна лукавая, у нас все соревнуются в том, кто кого перелукавит.
Тем не менее комиссия все-таки выработала решение. Во-первых, решено, что бизнес и минрегион должны наконец сесть за один стол и решить, что делать с нормированием и ценообразованием в строительстве. Во-вторых, решено обратиться с конкретными предложениями к председателю правительства. В частности, по снижению платы за землю, за технологическое присоединение к инженерным сетям, по снижению организационных расходов. И, похоже, отдельным пунктом этих предложений будет изменение федерального закона о госзакупках - в том смысле, чтобы отменить аукционы в сфере строительства, оставить конкурсы.
Татьяна Смольякова