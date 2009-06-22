Жители 4-го микрорайона встретились с представителями администрации города Тюмени

Екатерину Владимировну Исакову волнует другая тема – тема общественного транспорта. Вот ее рассказ: «По улице Логунова ходил автобус 14-го маршрута, он останавливался возле школы. В связи с тем, что у рынка «Солнечный» ходит много частных автобусов, к тому же машины просто запрудили улицы, власти решили, что там плохая дорога, но ее никто не ремонтирует, и пустили автобус вкруговую по улице Федорова. Это неудобно жителям. Я звонила в транспортное управление, и мне ответили, мол, подумаешь – на 500 метров перенесли остановку. Но для кого-то и эти метры непосильны. А вечером страшно идти по безлюдной улице. Власти посчитали, что лучше убрать маршрут, чем работать с рынком по наведению порядка в плене организации парковок. К тому же, у нас ходила маршрутка №55, ее сняли, и по улице Логунова она не ходит. Новый подземный переход - эти несчастные 20 метров дороги на ул. Пермякова - не могут построить второй год. К тому же, мы считаем, что для этого выбрали не самый удачный участок, здесь всегда стояли лужи по колено. Как там можно будет ходить в дождь и грязь? Я живу в этом районе с тех самых пор, когда в округе стояло еще только три дома и прекрасно знаю это место. Сделали бы переход рядом с рынком, так нет, выбрали самое низкое место».