Жители 4-го микрорайона встретились с представителями администрации города Тюмени

На прошлой неделе в здании школы №60 (ул. Федорова, 3) прошел прием руководителей и специалистов структурных подразделений администрации города Тюмени и представителей управы Восточного округа с жителями четвертого микрорайона.
В ходе встречи горожане могли задать вопросы, касающиеся будь то ввода в эксплуатацию самовольно построенных строений, перепланировки и реконструкции жилых помещений, благоустройства и ремонта дорог, работы структур жилищно-коммунального комплекса, ТРИЦ и другие. Такие вопросы, естественно, прозвучали, но были и другие. Любопытно, но некоторые жители микрорайона по-прежнему считают, что они проживают на территории Ленинского округа, и они были совершенно искренне удивлены, что границы управ давно изменились. Однако сути это не меняло, тем более, что на встречу пришло очень много желающих получить информацию из первых рук.
Фаина Никитична Лобова не так давно живет в Тюмени, переехала, чтобы быть поближе к дочери. По ее словам, она несколько десятков лет отдала школе, всю жизнь была на общественной работе, всегда в центре событий. И сейчас, когда уже и возраст, и силы уже не те, хотелось бы поучаствовать в совете ветеранов. Вопрос Фаины Никитичны был очень простой - как связаться с ветеранской организацией? Разумеется, исчерпывающий ответ бывший педагог получила.
Петр Макарович Негореев, как он представился, «полномочный представитель жителей дома №50», обратился к представителям управы с просьбой написать таблички о запрете... распития спиртных напитков на детской площадке, а также указать статью, по которой штрафуют за выгул собачек в неположенном месте. К его двору примыкает семь домов – ул. Пермякова, 50, 48, 48, корп. 2, ул. Логунова, 4, 6, 10, и такие творятся безобразия!
По словам другой жительницы четвертого микрорайона, в прошлом году на их детскую площадку привезли песок вместе с глиной, и ей приходилось выходить с топором, чтобы разбить комки. И в этом году ни песка, ни свежего мазка на обшарпанных малых архитектурных формах. «Приведите в порядок место детских игр», – говорит Людмила Иванова.
Озабочен состоянием детской площадки, вернее, ее отсутствием у дома по улице Логунова, 16 и 18 Александр Михайлович Боровиков. «Площадки как таковой нет, все утоптали машинами, асфальт разбит на проезжей части, к тому же она узкая, вот и получается - дети из подъезда и сразу под колеса», – говорит он.
Прозвучавшие вопросы берутся на «карандаш».
Екатерину Владимировну Исакову волнует другая тема – тема общественного транспорта. Вот ее рассказ: «По улице Логунова ходил автобус 14-го маршрута, он останавливался возле школы. В связи с тем, что у рынка «Солнечный» ходит много частных автобусов, к тому же машины просто запрудили улицы, власти решили, что там плохая дорога, но ее никто не ремонтирует, и пустили автобус вкруговую по улице Федорова. Это неудобно жителям. Я звонила в транспортное управление, и мне ответили, мол, подумаешь – на 500 метров перенесли остановку. Но для кого-то и эти метры непосильны. А вечером страшно идти по безлюдной улице. Власти посчитали, что лучше убрать маршрут, чем работать с рынком по наведению порядка в плене организации парковок. К тому же, у нас ходила маршрутка №55, ее сняли, и по улице Логунова она не ходит. Новый подземный переход - эти несчастные 20 метров дороги на ул. Пермякова - не могут построить второй год. К тому же, мы считаем, что для этого выбрали не самый удачный участок, здесь всегда стояли лужи по колено. Как там можно будет ходить в дождь и грязь? Я живу в этом районе с тех самых пор, когда в округе стояло еще только три дома и прекрасно знаю это место. Сделали бы переход рядом с рынком, так нет, выбрали самое низкое место».
Но встреча продолжалась, люди все подходили и подходили, причем целыми группами, если не подъездами, и это, честно говоря, лично меня порадовало. А вот что сказал по этому поводу заместитель руководителя управы Восточного административного округа Артем Правдин: «В одну из прошлых встреч в районе МЖК жителей было еще больше. Сегодняшнее мероприятие, безусловно, полезное и нужное, как для нас - чиновников, так и для населения четвертого микрорайона. Прозвучавшие вопросы будут внимательно изучены, если появится финансовая возможность помочь жителям, все будет, безусловно, выполнено. Если не получится в этом году, то все вопросы будут включены в реестр потребности, и мы заложим их в программы на будущий год, то есть, в любом случае поставим в план работы».
Было много вопросов и к Александру Захарову, депутату Тюменской городской Думы. К Александру Витальевичу обращались и как к депутату, и как к руководителю управляющей компании. Наиболее чаще задаваемый вопрос - о капремонте. Мария Егоровна Долгушина почти полчаса проговорила со своим депутатом, видимо, не только пытаясь распутать «клубок Ариадны», но и просто наслаждаясь общением. По словам Александра Захарова, план капитального ремонта многоквартирных домов разбит на четыре года - до 2012 года, чтобы весь жилищный фонд отремонтировать по максимуму.
«Планы были серьезные, но вмешался кризис», – отвечал депутат. Но у Александра Витальевича имелась «волшебная» папка, а там - список всех домов, где рано или поздно ремонт будет. Просто не может не быть по состоянию «здоровья» этих домов.
Ответил Александр Витальевич и на вопрос о воде желтого цвета, текущей по трубам в квартире одной жительницы, и о графике влажной уборке в подъезде. Вопросов было очень много, и в числе последних он ответил и на вопросы «КВ»: «Я удовлетворен сегодняшним мероприятием, такие встречи, когда представители власти и специалисты различных департаментов ведут личный прием, безусловно, нужны. Сегодня прозвучало много конструктивных предложений, причем, люди не только обращались с конкретными просьбами, но и вносили свои конструктивные предложения. Ряд озвученных проблем касался не только жизни отдельного человека или дома, но и всего района. Мы внимательно изучим все высказанные предложения и примем решения.
Все вопросы реальные, жизненные - о состоянии дорог и работе общественного транспорта в районе улицы Логунова, вокруг рынка «Солнечный» и ТЦ «Сибиряк», а также благоустройстве дворовых территорий, которые сегодня находятся не совсем в хорошем состоянии. Жители также тревожатся, что зеленую зону на улице 30 лет Победы могут уничтожить. На все нужно политическая воля и финансовые ресурсы. Мне понравилось, что люди стали более грамотны и ответственны в части, когда разговор касался того же ремонта подъездов. Они выражали готовность нести часть расходов на взаимных льготных условиях при разбивке платежей, то есть понимают, что за все нужно платить, и расходы несет сам собственник, проживающий в многоквартирном доме», – отметил Александр Захаров.
На встрече побывала Т.Труфанова