В Тюменской области 240 несостоявшихся новоселов решили сами достроить дом

Надежды на помощь государства нет. И хотя, по словам руководителя Главного управления строительства по Тюменской области Евгения Мискевича, ситуация находится под контролем специальной правительственной комиссии, но власть готова оказать людям лишь организационную поддержку. Областное правительство содействует завершению строительства проблемных домов с высокой степенью готовности (на эти цели отпущен 451 миллион рублей из федерального бюджета). Однако получить средства могут лишь "прозрачные" компании, находящиеся в ладах с законом и располагающие имуществом, которое может выступить в качестве залога. Увы, эта стройка не подходит ни под одно из условий. А потому, по мнению большинства несостоявшихся новоселов, выход один - не мешкая, самим достроить дом.