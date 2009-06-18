В Тюменской области 240 несостоявшихся новоселов решили сами достроить дом

240 несостоявшихся новоселов приняли отчаянное решение - собственными силами достроить дом.
Они боятся упустить время: имущество компании-виновника ЗАО "Запсибстройсервис" в любой момент может пойти с молотка. Директор в розыске, за фирмой числится почти 100 миллионов рублей кредиторской задолженности. Ситуация осложняется и тем, что часть договоров долевого участия, согласно которым люди приобретали квартиры, не зарегистрированы.
... Эту высотку должны были сдать два года назад. А она все еще без крыши. По словам сопредседателя инициативной группы Дениса Атнеева, для завершения строительства, по самым предварительным расчетам, потребуется 90 миллионов рублей, еще около 40 миллионов уйдет на подключение к коммуникациям. А это значит, что владельцам однокомнатных квартир придется доплатить минимум по триста тысяч рублей, владельцам "двушек" - примерно по полмиллиона, трехкомнатных - еще больше.
Надежды на помощь государства нет. И хотя, по словам руководителя Главного управления строительства по Тюменской области Евгения Мискевича, ситуация находится под контролем специальной правительственной комиссии, но власть готова оказать людям лишь организационную поддержку. Областное правительство содействует завершению строительства проблемных домов с высокой степенью готовности (на эти цели отпущен 451 миллион рублей из федерального бюджета). Однако получить средства могут лишь "прозрачные" компании, находящиеся в ладах с законом и располагающие имуществом, которое может выступить в качестве залога. Увы, эта стройка не подходит ни под одно из условий. А потому, по мнению большинства несостоявшихся новоселов, выход один - не мешкая, самим достроить дом.
- Покупали квартиру по 32 тысячи за квадратный метр. С доплатой квадрат обойдется уже по 40. Новую двухкомнатную квартиру в соседних новостройках можно приобрести гораздо дешевле. Обидно! - жалуется одна из пострадавших.
- Несправедливо, а куда деваться? - философствует житель Ноябрьска Александр Шепель, воспользовавшийся для приобретения жилья в Тюмени государственной субсидией по программе переселения. Сегодня его семья из четырех человек ютится на девяти квадратных метрах. Иного варианта, кроме как согласиться на доплату, нет.
Люди готовы на время забыть про эмоции и собрать недостающую сумму, чтобы окончательно не потерять квартиры. Договорились даже приостановить процесс подачи исковых заявлений, поскольку это может притормозить строительство.
Как события будут развиваться дальше, дольщики загадывать не берутся. Пока же добились, чтобы в офисе фирмы для представителя инициативной группы выделили рабочее место с компьютером и телефоном. Сейчас подумывают о создании жилищно-строительного кооператива - прежде чем приступить к сбору денег на достройку дома, будут через суд требовать от застройщика оформить объект как незавершенное строительство и передать его на баланс ЖСК.