В областном Банке Крови нет дефицита

Адей Курносенко мечтал стать «Почетным донором» со школьных лет. То ли книгу тогда прочитал, то ли фильм посмотрел — уже и не помнит, а вот желание помогать людям, делясь собственной кровью, глубоко запало в душу. Как только исполнилось 18 лет, пошел на станцию переливания крови. Сейчас ему 24. И вчера его мечта сбылась.