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В областном Банке Крови нет дефицита

17 июня 2009, 10:12
14 июня в 192 странах в пятый раз отметили Всемирный день донора. Он был утвержден Всемирной организацией здравоохранения в 2005 году. В Тюмени более 3 тысяч человек регулярно делятся собственной кровью, чтобы спасти кому-то жизнь.

«Двухлетней девочке срочно требуется кровь», — такое объявление звучало весной по городскому радио. Малышка обварилась кипятком. Ожог — 70% кожного покрова. На помощь пришли Алла Мишагина и её коллеги из управления федеральной службы исполнения наказаний.

— У нас в коллективе много доноров, — говорит Алла. — К нам нередко обращаются за помощью коллеги, знакомые. Никогда не отказываем. Ту малышку, кстати, удалось спасти. Вовремя оказали помощь.

В понедельник Алле Мишагиной и ещё 35 тюменцам вручили удостоверения и дипломы почетных доноров. Сама она утром, перед торжественной церемонией, в 70-й раз сдала плазму.

Были времена, когда человек, поделившийся кровью с другим, считался с этого момента его родственником. Сейчас, когда каждый день только в Тюмени делаются сотни операций, больные, чью жизнь спасает донорская кровь, чаще всего даже не знают своих благодетелей.

Но все-таки, согласитесь, интересно знать, чью кровь используют медики при переливании больным. Какого возраста эти люди, социального положения, какое имеют образование? Не пользуются ли какие-нибудь маргинальные личности возможностью немного подзаработать на сдаче крови? Сомнения развеял главный врач станции переливания крови Сергей Томачинский:

— Прежде, чем произвести забор крови у донора, делается предварительный анализ — на уровень гемоглобина, белка, других компонентов. Врач проводит также визуальный осмотр. Ни у наркомана, ни у человека в алкогольном опьянении кровь брать не будут.

Прежде, чем отправить донорскую кровь и плазму в банк, делается ещё один, более глубокий анализ.

Оказывается, большинство доноров — мужчины. Молодые и среднего возраста. Сергей Васильевич говорит, что быть донором не только почетно, но и полезно. Если кровь регулярно обновляется, происходит естественное омоложение организма. Недаром доноры в 70 раз реже других людей страдают от инфарктов и инсультов. А становятся ими по разным причинам.

Адей Курносенко мечтал стать «Почетным донором» со школьных лет. То ли книгу тогда прочитал, то ли фильм посмотрел — уже и не помнит, а вот желание помогать людям, делясь собственной кровью, глубоко запало в душу. Как только исполнилось 18 лет, пошел на станцию переливания крови. Сейчас ему 24. И вчера его мечта сбылась.

Историю Адея вряд ли можно считать типичной — в детстве мальчишки чаще мечтают о более громких подвигах: в спорте, в покорении космоса. Или как, к примеру, Алексей Белых, о борьбе с преступностью. По профессии он милиционер, а донором стал… случайно. Так он считает.

— Жена рожала, и нужно было, чтобы кто-то из родственников или знакомых сдал кровь. С этого все и началось.

За десять лет кровь Алексея Белых помогла спасти жизни, минимум, 50 человек.

В России на 1000 жителей приходится в среднем четыре донора. Врачи считают, что этого недостаточно. Хотя с прошлого года ситуация изменилась.

— Очевидно, повлиял кризис. На предприятиях начались сокращения, и количество доноров увеличилось почти вдвое, — говорит главный врач станции переливания крови Сергей Томачинский. — В настоящее время в областном банке крови дефицита нет.

Но это не значит, что нет в ней потребности. Тюменский банк обеспечивает кровью и плазмой весь юг Тюменской области. Нередко приходится делиться с соседями из Курганской и Свердловской областей. Поэтому лишней крови, говорят медики, не бывает.

Вероника Ильина

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