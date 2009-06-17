В областном Банке Крови нет дефицита

«Двухлетней девочке срочно требуется кровь», — такое объявление звучало весной по городскому радио. Малышка обварилась кипятком. Ожог — 70% кожного покрова. На помощь пришли Алла Мишагина и её коллеги из управления федеральной службы исполнения наказаний.
— У нас в коллективе много доноров, — говорит Алла. — К нам нередко обращаются за помощью коллеги, знакомые. Никогда не отказываем. Ту малышку, кстати, удалось спасти. Вовремя оказали помощь.
В понедельник Алле Мишагиной и ещё 35 тюменцам вручили удостоверения и дипломы почетных доноров. Сама она утром, перед торжественной церемонией, в
Были времена, когда человек, поделившийся кровью с другим, считался с этого момента его родственником. Сейчас, когда каждый день только в Тюмени делаются сотни операций, больные, чью жизнь спасает донорская кровь, чаще всего даже не знают своих благодетелей.
Но
— Прежде, чем произвести забор крови у донора, делается предварительный анализ — на уровень гемоглобина, белка, других компонентов. Врач проводит также визуальный осмотр. Ни у наркомана, ни у человека в алкогольном опьянении кровь брать не будут.
Прежде, чем отправить донорскую кровь и плазму в банк, делается ещё один, более глубокий анализ.
Оказывается, большинство доноров — мужчины. Молодые и среднего возраста. Сергей Васильевич говорит, что быть донором не только почетно, но и полезно. Если кровь регулярно обновляется, происходит естественное омоложение организма. Недаром доноры в 70 раз реже других людей страдают от инфарктов и инсультов. А становятся ими по разным причинам.
Адей Курносенко мечтал стать «Почетным донором» со школьных лет. То ли книгу тогда прочитал, то ли фильм посмотрел — уже и не помнит, а вот желание помогать людям, делясь собственной кровью, глубоко запало в душу. Как только исполнилось 18 лет, пошел на станцию переливания крови. Сейчас ему 24. И вчера его мечта сбылась.
Историю Адея вряд ли можно считать типичной — в детстве мальчишки чаще мечтают о более громких подвигах: в спорте, в покорении космоса. Или как, к примеру, Алексей Белых, о борьбе с преступностью. По профессии он милиционер, а донором стал… случайно. Так он считает.
— Жена рожала, и нужно было, чтобы
За десять лет кровь Алексея Белых помогла спасти жизни, минимум, 50 человек.
В России на 1000 жителей приходится в среднем четыре донора. Врачи считают, что этого недостаточно. Хотя с прошлого года ситуация изменилась.
— Очевидно, повлиял кризис. На предприятиях начались сокращения, и количество доноров увеличилось почти вдвое, — говорит главный врач станции переливания крови Сергей Томачинский. — В настоящее время в областном банке крови дефицита нет.
Но это не значит, что нет в ней потребности. Тюменский банк обеспечивает кровью и плазмой весь юг Тюменской области. Нередко приходится делиться с соседями из Курганской и Свердловской областей. Поэтому лишней крови, говорят медики, не бывает.
Вероника Ильина