Весна стала точкой нового отсчета на рынке тюменской недвижимости

Тюменские девелоперы считают, что весна стала точкой нового отсчета на рынке недвижимости и видят несколько поводов для оптимизма, пусть и осторожного: увеличился покупательский интерес, стабилизировалась цена за квадратный метр и то самое «дно», наступления которого все ждали и ждут, на самом деле уже пройдено. Об этом они заявили на заседании пресс-клуба «КВ – диалоги о недвижимости», которое прошло в Тюмени вчера, 4-го июня.
Об активизации продаж заявили многие ведущие строительные компании города – так, компания «Тюменинвестстрой» в мае этого года выполнила план продаж на 240%.
«Так как хозяином на рынке недвижимости Тюмени сегодня является покупатель, диктующий застройщику свои условия взаимодействия, мы считаем правильным на сегодняшний день быстро реагировать на изменения в экономике, используя индивидуальный подход к каждому клиенту, независимо от класса приобретаемой им недвижимости.
В настоящее время мы реализуем два таунхауса на Цимлянском озере, а также наши главные на сегодняшний день проекты - жилой комплекс эконом-класса «Радуга», дом премиум-класса «Ладья». Данные объекты, несмотря на то, что представлены в разных сегментах, являются востребованными и соответствуют ожиданиям и потребностям клиента нового времени, - говорит Светлана Утешева, заместитель генерального директора компании «Тюменинвестстрой».
Компания «Партнер-Инвест», по словам ее директора по маркетингу и продажам Андрея Панасюка, также выполнила поставленный план продаж в этом году в количественном выражении – «по деньгам, конечно, объем уменьшился, но такова тенденция рынка, с этим ничего не поделать», но, по мнению Андрея Петровича, все-таки «дно» уже пройдено и сейчас тренд будет восходящим. «Цены ниже, чем сейчас, на рынке жилья не будет, падать застройщикам уже некуда, продавать ниже себестоимости не реально».
Чуть хуже с реализацией обстоят дела у Тюменской Домостроительной Компании. Ирина Смышляева, заместитель генерального директора по экономике ОАО «ТДСК» привела на заседании такие данные: «Если в феврале этого года мы заявляли что у нас на продажу выставлены порядка тысячи квартир, то в мае их осталось 800. как видите, не намного продвинулись. Но тем не менее, мы не стремимся продать все сразу и с дисконтом – максимальное снижение стоимости квадратного метра у нас составило от 10 до 15%, на разные квартиры и разные сроки сдачи объектов в эксплуатацию. И строительство у нас идет по намеченному графику, тот объем в 139 тысяч квадратных метров жилья, что мы планируем сдать в этом году, мы все-таки намерены выполнить».
Поделились компании и своими планами по строительству новых объектов в Тюмени в этом году – позиция большинства по-прежнему выжидательная. Елена Путилова, директор по маркетингу управляющей компании «Статус» (застройка микрорайона «Александровский сад») сообщила, что «мы приняли решение строительство микрорайона продолжать, но только теми объемами, что готов принять рынок». Игорь Михайлов, заместитель директора холдинговой компании «Сибинтел» по жило й недвижимости (клубный жилой комплекс «Даудель») сообщил, что проекты компании сейчас проходят экспертизу, но в этом году, скорее всего, на новые площадки компания выходить не будет.
Строительство 3-го Заречного микрорайона, по словам Андрея Панасюка, идет по плану – достраиваются 3,4-я очереди. В 4-м Заречном микрорайоне идет испытание свайного поля.
Теми программами господдержки, о которой так много говорится и в СМИ, и на заседаниях антикризисных штабов различного уровня, застройщики пользуются, но не в полной мере – как выразился один из присутствующих – «десять лет мы строили, подстраиваясь под запросы покупателей, квартиры с большими и просторными кухнями, а сейчас должны враз переключиться на малагабаритки, которые только и готово покупать государство». Хотя с тем утверждением, что именно государство сегодня самый серьезный игрок на рынке жилья и оно определяет правила игры, согласились все компании. Более того, многие из них сейчас серьезно пересматривают свою политику в плане проектирования объектов, их позиционирования и формата.