Весна стала точкой нового отсчета на рынке тюменской недвижимости

Чуть хуже с реализацией обстоят дела у Тюменской Домостроительной Компании. Ирина Смышляева, заместитель генерального директора по экономике ОАО «ТДСК» привела на заседании такие данные: «Если в феврале этого года мы заявляли что у нас на продажу выставлены порядка тысячи квартир, то в мае их осталось 800. как видите, не намного продвинулись. Но тем не менее, мы не стремимся продать все сразу и с дисконтом – максимальное снижение стоимости квадратного метра у нас составило от 10 до 15%, на разные квартиры и разные сроки сдачи объектов в эксплуатацию. И строительство у нас идет по намеченному графику, тот объем в 139 тысяч квадратных метров жилья, что мы планируем сдать в этом году, мы все-таки намерены выполнить».