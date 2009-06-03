Сделки с недвижимостью. Опыт профессионалов Тюмени

Статистика рассмотренных споров подтверждает, что ситуация еще далека от идеала. Количество рассмотренных дел, связанных с защитой права собственности, увеличилось с 27 159 дел в 2007 году до 30 003 дел в 2008 году (на 10,5%). При этом из данных статистики следует, что если число дел по спорам о признании права собственности возросло на 2,9%, то количество дел, связанных с разрешением споров об истребовании собственником имущества из чужого незаконного владения, увеличилось на 34,0%. Кроме того, почти в два раза выросло количество дел, связанных с применением законодательства о земле. Так, если в 2007 году арбитражными судами было рассмотрено 8 150 дел по спорам, предметом которых являлась земля, то в истекшем году таких дел рассмотрено 15 279. Около половины рассмотренных дел (48,2%) связаны с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств из совершения сделок с землей. Количество споров, вытекающих из гражданских и административных правоотношений, увеличилось в целом в 2008 г. по сравнению с 2007 г. соответственно на 17,9 % и 6,3 %.