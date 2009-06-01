Тюменским застройщикам: эксплуатация инженерных сетей без ущерба собственным интересам

По окончании строительства многоквартирных жилых домов и комплексов у застройщиков, как правило, возникает вопрос: что делать с инженерными сетями, как организовать их эксплуатацию без ущерба собственным интересам?
Департамент имущественных отношений сообщает, что приемка объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность города Тюмени осуществляется двумя способами:
1. По договорам безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность города Тюмени;
2. На основании договоров участия в развитии инженерной и социальной инфраструктуры города Тюмени.
Построенные и введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры могут быть переданы в муниципальную собственность только на основании договора безвозмездной передачи, заключаемого в простой письменной форме.
На введенные в эксплуатацию объекты в соответствии с разрешением на ввод в эксплуатацию должно быть зарегистрировано право собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам.
Для заключения указанного договора собственнику объекта недвижимого имущества надлежит обратиться с письмом на имя директора департамента имущественных отношений администрации города Тюмени, приложив к нему следующие документы (в копиях):
- сведения о собственнике (учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, решение о назначении руководителя);
- правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на передаваемое имущество (свидетельство о праве собственности);
- приказ о присвоении (подтверждении) адреса объекта недвижимого имущества;
- кадастровый или технический паспорт на имущество;
- справку о балансовой стоимости передаваемого имущества и её процентном отношении к стоимости имущества юридического лица – собственника;
- решение собственника об отчуждении имущества.
Инженерные сети, не введенные в эксплуатацию, находящиеся в стадии строительства, принимаются в муниципальную собственность города Тюмени на основании договора участия в развитии в инженерной и социальной инфраструктуры в соответствии с Временным порядком приемки реконструируемых и вновь построенных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения в муниципальную собственность города Тюмени, утвержденным постановлением главы города Тюмени от 20.08.2002 № 49.
Для заключения указанного договора застройщику объектов недвижимо¬го имущества необходимо представить следующий пакет документов (в копиях):
- сведения о собственнике (учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, решение о назначении руководителя);
- правоустанавливающие документы на земельный участок (свидетель¬ство о праве собственности на землю, договоры, распоряжения о предоставлении земельного участка в аренду, решения суда, иные документы), зарегистрированные в установленном порядке;
- разрешение на строительство Здания;
- проектно-сметную документацию на передаваемые объекты;
- исполнительные схемы.
Застройщик, имеющий намерения по окончании строительства передать инженерные сети в муниципальную собственность, включает в договоры с инвесторами-дольщиками положение о финансировании строительства объектов инженерной инфраструктуры, передаваемых по договору участия в развитии инженерной и социальной инфраструктуры города Тюмени, пропорционально своей доле участия и признает возникновение права муниципальной собственности города Тюмени на данные объекты.
Перед окончанием строительства, до момента передачи, застройщик организует освидетельствование объектов в органах технической инвентаризации, с изготовлением комплекта технической документации.
После ввода объектов в эксплуатацию, в соответствии с требованием статьи 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», представляет в департамент имущественных отношений администрации города Тюмени комплект нижеследующих документов, необходимых для осуществления процедуры государственной регистрации права муниципальной собственности г. Тюмени:
- правоустанавливающие документы на земельный участок (свидетельство о праве собственности на землю, договоры, распоряжения о предоставлении земельного участка в аренду, решения суда, иные документы), зарегистрированные в установленном порядке (по 1 экз. на каждый объект);
- разрешение на строительство Здания (по 1 экз. на каждый объект);
- приказ о присвоении (подтверждении) адреса на каждый объект;
- кадастровый или технический паспорт на каждый объект;
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (по 2 экз. на каждый объ¬ект).
Перечисленные выше документы предоставляются в подлинниках либо копиях, удостоверенных в установленном порядке (заверенных органом, выдавшим документ или нотариусом).
Далее построенные инженерные сети передаются во владение и использование соответствующим службам для оказания коммунальных услуг населению.