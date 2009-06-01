Тюменским застройщикам: эксплуатация инженерных сетей без ущерба собственным интересам

Инженерные сети, не введенные в эксплуатацию, находящиеся в стадии строительства, принимаются в муниципальную собственность города Тюмени на основании договора участия в развитии в инженерной и социальной инфраструктуры в соответствии с Временным порядком приемки реконструируемых и вновь построенных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения в муниципальную собственность города Тюмени, утвержденным постановлением главы города Тюмени от 20.08.2002 № 49.