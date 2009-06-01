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Тюменским застройщикам: эксплуатация инженерных сетей без ущерба собственным интересам

1 июня 2009, 16:31
По окончании строительства многоквартирных жилых домов и комплексов у застройщиков...

По окончании строительства многоквартирных жилых домов и комплексов у застройщиков, как правило, возникает вопрос: что делать с инженерными сетями, как организовать их эксплуатацию без ущерба собственным интересам?

Департамент имущественных отношений сообщает, что приемка объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность города Тюмени осуществляется двумя способами:

1. По договорам безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность города Тюмени;

2. На основании договоров участия в развитии инженерной и социальной инфраструктуры города Тюмени.

Построенные и введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры могут быть переданы в муниципальную собственность только на основании договора безвозмездной передачи, заключаемого в простой письменной форме.

На введенные в эксплуатацию объекты в соответствии с разрешением на ввод в эксплуатацию должно быть зарегистрировано право собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам.

Для заключения указанного договора собственнику объекта недвижимого имущества надлежит обратиться с письмом на имя директора департамента имущественных отношений администрации города Тюмени, приложив к нему следующие документы (в копиях):

- сведения о собственнике (учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, решение о назначении руководителя);

- правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на передаваемое имущество (свидетельство о праве собственности);

- приказ о присвоении (подтверждении) адреса объекта недвижимого имущества;

- кадастровый или технический паспорт на имущество;

- справку о балансовой стоимости передаваемого имущества и её процентном отношении к стоимости имущества юридического лица – собственника;

- решение собственника об отчуждении имущества.

Инженерные сети, не введенные в эксплуатацию, находящиеся в стадии строительства, принимаются в муниципальную собственность города Тюмени на основании договора участия в развитии в инженерной и социальной инфраструктуры в соответствии с Временным порядком приемки реконструируемых и вновь построенных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения в муниципальную собственность города Тюмени, утвержденным постановлением главы города Тюмени от 20.08.2002 № 49.

Для заключения указанного договора застройщику объектов недвижимо¬го имущества необходимо представить следующий пакет документов (в копиях):

- сведения о собственнике (учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, решение о назначении руководителя);

- правоустанавливающие документы на земельный участок (свидетель¬ство о праве собственности на землю, договоры, распоряжения о предоставлении земельного участка в аренду, решения суда, иные документы), зарегистрированные в установленном порядке;

- разрешение на строительство Здания;

- проектно-сметную документацию на передаваемые объекты;

- исполнительные схемы.

Застройщик, имеющий намерения по окончании строительства передать инженерные сети в муниципальную собственность, включает в договоры с инвесторами-дольщиками положение о финансировании строительства объектов инженерной инфраструктуры, передаваемых по договору участия в развитии инженерной и социальной инфраструктуры города Тюмени, пропорционально своей доле участия и признает возникновение права муниципальной собственности города Тюмени на данные объекты.

Перед окончанием строительства, до момента передачи, застройщик организует освидетельствование объектов в органах технической инвентаризации, с изготовлением комплекта технической документации.

После ввода объектов в эксплуатацию, в соответствии с требованием статьи 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», представляет в департамент имущественных отношений администрации города Тюмени комплект нижеследующих документов, необходимых для осуществления процедуры государственной регистрации права муниципальной собственности г. Тюмени:

- правоустанавливающие документы на земельный участок (свидетельство о праве собственности на землю, договоры, распоряжения о предоставлении земельного участка в аренду, решения суда, иные документы), зарегистрированные в установленном порядке (по 1 экз. на каждый объект);

- разрешение на строительство Здания (по 1 экз. на каждый объект);

- приказ о присвоении (подтверждении) адреса на каждый объект;

- кадастровый или технический паспорт на каждый объект;

- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (по 2 экз. на каждый объ¬ект).

Перечисленные выше документы предоставляются в подлинниках либо копиях, удостоверенных в установленном порядке (заверенных органом, выдавшим документ или нотариусом).

Далее построенные инженерные сети передаются во владение и использование соответствующим службам для оказания коммунальных услуг населению.

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