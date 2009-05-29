Рынок тюменской земли: критерии выбора участка и ценовой разбег

Во все времена и везде одним из наиболее надежных средств сохранения и прироста капитала была недвижимость — дома, квартиры и земельные участки. Наиболее консервативные люди неизменно предпочитают этот вид инвестиций любому другому. Вложения в недвижимость осязаемы, в отличие от вкладов в банк или в акции. Можно потрогать рукой стены или обвести взглядом участок и гордо сказать: «Это все мое!».