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Рынок тюменской земли: критерии выбора участка и ценовой разбег

28 мая 2009, 11:27
Тюменские земельные участки, как и любые другие, всегда будут в цене. Какова же ситуация в этом сегменте рынка на сегодняшней день? На вопросы ответила исполнительный директор ООО «Золотые ключи» Татьяна Шохина.

Во все времена одним из наиболее надежных средств сохранения и прироста капитала была недвижимость — дома, квартиры и земельные участки. Наиболее консервативные люди неизменно предпочитают этот вид инвестиций любому другому. Вложения в недвижимость осязаемы, в отличие от вкладов в банк или в акции. Можно потрогать рукой стены или обвести взглядом участок и гордо сказать: «Это все мое!».

Тюменские земельные участки, как и любые другие, всегда будут в цене. Какова же ситуация в этом сегменте рынка на сегодняшней день? На вопросы ответила исполнительный директор ООО «Золотые ключи» Татьяна Шохина.

— Инвестирование на рынке недвижимости остается прибыльным бизнесом, но в отдельных сегментах. Подобные вложения стали доступны только профессионалам рынка, способным просчитать все тонкости подобной операции. Инвесторам, плохо владеющим нюансами рынка, уже не удастся получить прибыль так легко, как это было в прошлые годы: инструмент перестал быть массовым. В настоящее время наблюдается снижение доли инвестиционных покупок с 20% до 5–7%.

В Тюмени начинается великое переселение народа — средний класс активно покупает земельные участки и строит загородные дома. Главные плюсы загородной жизни — чистый воздух, природа, тишина, экологически чистые продукты, главное — все свое.

— Какие же районы Тюменской области наиболее интересны для приобретения участка?

— Традиционно популярными районами для приобретения земельных участков являются близлежащие пригороды, такие как Дербыши, Патрушево, Тарманы. Но время течет, и сегодня покупатель диктует новые требования — на первый план выходят современные качественные показатели коттеджных поселков, развиваются новые перспективные поселения: такие, как «Райское» на территории плодового питомника рядом с селом Луговое, «Каринка»- 25 км Ирбитского тракта, которые отличает современная философия загородной жизни — усадьба, где можно вырастить сад, построить домик для гостей, охраны, маленький пруд или крытый бассейн — родовое поместье для будущих поколений.

— Каковы на сегодняшний день расценки на земельные участки?

— Что касается ценовой ситуации, в районах Дербыши — Патрушево — Зубарево стоимость земли колеблется от 120 до 200 тысяч рублей за сотку, Каменка-Кулига 50–90 тысяч рублей, Луговое 60–100 тысяч рублей, Старо-Тобольский тракт- 40–50 тысяч рублей.

— Когда выгоднее покупать землю и на что необходимо обратить внимание при покупке?

— Покупать землю разумнее всего в период с мая по октябрь, когда есть возможность оценить уровень залегания грунтовых вод, рисков подтопления паводковыми водами и прочие нюансы.

Приобретая землю, следует принимать во внимание такие факторы, как наличие коммуникаций в непосредственной близости от участка, их мощность, экологическая обстановка, транспортная доступность и перспективы её изменения, состояние социально-бытовой инфраструктуры.

Людям надоел душный город. При этом никто не собирается отказываться от его преимуществ, переезжая в загородный дом. Поэтому, инфраструктура — это ключевой момент. Ведь тюменцы привыкли к доступности любых услуг: ремонта техники и обуви, оплаты связи и коммунальных платежей, к ресторанам и кафе, к банкоматам и магазинам.

Для приобретения права собственности на земельный участок (как и на любой другой объект недвижимости) необходимо заключить договор купли-продажи и зарегистрировать его в органе госрегистрации; для этого собственник должен подготовить землеустроительное дело и поставить участок на кадастровый учет.

— Татьяна, где бы лично Вы купили участок и почему?

— Оптимальные критерии, на мой взгляд,- удаленность от города — до 30 км, направления — Московский и Ирбитский тракты. Менее привлекательны Ялуторовский, Червишевский и СтароТобольский тракт. Бесперспективными районами можно назвать Велижанский, Тобольский.

Для себя я выбрала земельный участок в районе с. Луговое — привлекательна непосредственная близость к городу, наличие дорог, внутренних проездов, городского водопровода, однородная социальная среда и, главное, размер участков — по 1 гектару — есть где развернуться и воплотить мечту об усадьбе в черте города.

— Как представитель агентства «Золотые ключи» можете ли Вы сказать кто нынешний покупатель участков близ Тюмени?

— Земельные участки в Тюменском районе охотно приобретаются не только жителями областного центра, но и представителями других регионов, в том числе и юридическими лицами для строительства и инвестиций.

— Как изменилось количество продаж участков в сложной экономической ситуации в стране?

— В наше непростое время сделок с землей стало, разумеется, меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Это связано, прежде всего, со сложностями в получении кредитов, с общим падением доходов населения и финансовой активности. Как следствие, снизилась стоимость предложения и появилась возможность приобрести такие «вкусные» земельные участки, которые раньше на продажу вообще не выставлялись.

Отметим, что база данных агентства «Золотые ключи» содержит более пятисот объектов недвижимости, в том числе около ста предложений земельных участков для ИЖС, ЛПХ и промышленного строительства.

«Прежде чем вкладывать деньги, следует тщательно изучить рынок, а лучше посоветоваться с профессионалами — среди множества доступных сделок далеко не все могут оказаться успешными и выгодными, — советует Татьяна Шохина.

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