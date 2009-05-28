«Даудель»: пять месяцев работы собственной управляющей компании

- Действительно, после сдачи в эксплуатацию первой очереди комплекса мы управляли через товарищество собственников жилья, с привлечением внешней управляющей компании. Но этот механизм оказался недостаточно эффективным. И вот почему. Главная проблема (а на самом деле существенное преимущество) «Даудели» - в очень сложном техническом оснащении комплекса. Системы холодного и горячего водоснабжения, отопления, вентиляции, пожаротушения работают в автоматическом режиме, и на импортном оборудовании. С одной стороны, это великолепно, поскольку исключает человеческий фактор и позволяет существенно экономить на коммунальных платежах, но с другой стороны – для того, чтобы все это работало как надо, необходимы совершенно иной уровень подготовки персонала, совершенно иное отношение персонала к имуществу комплекса и требованиям к комфорту его жителей. К примеру, инструкция по эксплуатации комплекса водоснабжения больше по объему, чем инструкция по эксплуатации автомобиля. Можете себе представить какого качества специалист должен быть?! А уровень и подход большинства местных управляющих компаний не позволяет, к сожалению, рассчитывать на должный профессиональный подход. Именно поэтому, в конце концов, было принято решение создать свою сервисную компанию «Даудель-Сервис», с января она начала работу на комплексе.