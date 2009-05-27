Оформлять недвижимость на земельном участке тюменцам нужно по закону

Государственная регистрация прав на недвижимость Тюмени, недвижимое имущество и сделок с ним носит заявительный характер и проводится на основании документов, перечень которых установлен органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее - Федеральный закон № 122-ФЗ). Для государственной регистрации права собственности на садовый или дачный домики и постройки, расположенные на садовом или дачном земельном участке, необходимо представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав по месту нахождения объекта недвижимости, следующие документы :