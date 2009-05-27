Оформлять недвижимость на земельном участке тюменцам нужно по закону

С 1 сентября 2006 года вступил в силу Федеральный закон от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» (далее – Федеральный закон № 93-ФЗ). В настоящее время упрощен порядок оформления прав граждан на земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, а также на объекты недвижимости, расположенные на таких земельных участках.
Большинство горожан уже оформили права на принадлежащие им земельные участки в дачных и садоводческих товариществах. Однако процесс регистрации прав на садовые и дачные домики в городском округе город Тюмень в настоящее время не имеет такого масштаба, как регистрация прав на земельные участки.
Но ведь для того, чтобы свободно распоряжаться своим имуществом – учитывать его при совершении сделок, иметь основания для защиты своих прав и интересов, необходимо зарегистрировать право собственности на это имущество, т.е. получить правоподтверждающий документ: свидетельство о государственной регистрации права собственности.
Федеральным законом от 30.06.2006 № 93-ФЗ упрощена процедура регистрации прав на объекты недвижимости, для возведения которых, в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не требуется разрешение на строительство. К таким объектам относятся здания, строения и сооружения, созданные и создаваемые на земельных участках, предназначенных для садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Единственным документом, подтверждающим факт создания объекта недвижимого имущества на предназначенном для ведения дачного хозяйства или садоводства земельном участке и содержащим его описание, является декларация о таком объекте недвижимого имущества.
Государственная регистрация прав на недвижимость Тюмени, недвижимое имущество и сделок с ним носит заявительный характер и проводится на основании документов, перечень которых установлен органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее - Федеральный закон № 122-ФЗ). Для государственной регистрации права собственности на садовый или дачный домики и постройки, расположенные на садовом или дачном земельном участке, необходимо представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав по месту нахождения объекта недвижимости, следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность (представитель физического лица, кроме того, представляет нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия действовать от имени заявителя);
2) заявление о государственной регистрации права (заполняется в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав);
3) документ об уплате государственной пошлины (квитанция на сумму 100 рублей за каждый объект – подлинник и копия);
4) декларацию об объекте недвижимого имущества (представляется в двух экземплярах – подлинниках, заполняется заявителем лично на каждый объект, расположенный на земельном участке)*;
5) правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен объект недвижимости;
6) кадастровый паспорт земельного участка**.
*Форма представляемой в соответствии со статьей 25.3 Федерального закона № 122-ФЗ декларации об объекте недвижимого имущества, утвержденная приказом Минэкономразвития РФ от 15.08.2006 № 232 «Об утверждении формы декларации об объекте недвижимого имущества», не предусматривает заполнения данной декларации по доверенности – только лично заявителем.
**Представление кадастрового паспорта не требуется:
- если право собственности на земельный участок ранее зарегистрировано в соответствии Федеральным законом № 122-ФЗ;
- представлено заключение правления соответствующего некоммерческого объединения, подтверждающее, что дачный или садовый дом расположен в пределах границ предоставленного земельного участка;
- представлено заключение органа местного самоуправления, в случае если садовое, дачное некоммерческое объединение не зарегистрировано в качестве юридического лица, или земельный участок предоставлен для ведения садового или дачного хозяйства в индивидуальном порядке.
По информации департамента земельных ресурсов администрации города Тюмени