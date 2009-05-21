Солнцезащитные очки: Nashgorod.ru поможет с выбором

Многие тюменцы приобретают очки как модный аксессуар, подбирая их под другие элементы гардероба. Но, прежде всего, создатели солнцезащитных очков изготавливают их с целью защиты глаз от видимого света. По словам
Достаточно легко можно убедиться в том, что солнцезащитные очки можно приобрести на любом рынке. Так, например, рынок «Пригородный» предлагает тюменцам очки разных стилей и направлений, во всём многообразии цветовой гаммы по весьма демократичным ценам — от 100 до 500 рублей. Продавцы уверяют, что эти очки защищают от ультрафиолета на 100%. Но узнать правду несложно. Светлана Герасимова утверждает, что очки, продаваемые на рынке, не только не оказывают помощь нашим глазам, но и вредят. У глаз человека есть природная защита от ультрафиолетовых лучей, и солнцезащитные очки её усиливают. Однако в некачественных изделиях зрачки расширяются и поглощают ещё больше ультрафиолета, чем если бы человек был совсем без очков. Именно поэтому, такие экземпляры не имеют сертификатов. Выходит, что стремясь сэкономить на дорогостоящих аксессуарах, мы теряем здоровье. Что же предлагают нам специализированные салоны?
Салон «
На это лето учредитель
Салон «
В салоне «Контактная коррекция» директор Татьяна Максимова рассказала, что в производстве солнцезащитных очков, поставляемых в салон, используется только медицинский, а не галантерейный пластик. Это так называемые линзы с поляризацией. Под их воздействием круги света рассеивания отсутствуют, а это значит, что в таких очках все предметы обретают чёткие контуры. Оправы для очков в салоне изготовлены из металла и пластика. Татьяна Максимова отметила несколько показателей качественной оправы. Металлическая оправа непременно должна быть толстой и прочной, блестеть. Она должна быть изготовлена не из одного металла, а из целого сплава — до пяти металлов. Пластиковая оправа должна сразу восстанавливать форму после прогиба. Салон «Контактная коррекция» ориентирован на широкого потребителя. Здесь продаются китайские очки. Однако все они сертифицированы и имеют итальянские лицензии. Такие модели очков обойдутся в 1200–1500 рублей. Есть в салоне и брендовые итальянские модели от Mirello Mori, Franco Sardelly за 5000–6000 рублей.
Салон «Мир оптики» также ориентирован на широкого потребителя. Здесь продаются палароидные очки. Самая дорогая модель — 2600 рублей. Несмотря на то, что в салоне представлена богатая цветовая гамма солнцезащитных очков, заместитель директора
Директор
В салоне «Люкс оптика» менеджер Анастасия Добрынина сразу предложила проверить выбранные мной очки на препарате «Проверка на защиту от ультрафиолета». Она также утверждает, что в салоне все очки имеют 100% защиту от вредного солнечного воздействия. Цены в салоне рассчитаны как на средний, так и на высокий достаток. Самые простые модели стоят от 770 до 895 рублей. Брендовые модели — от 3000 до 18000 рублей. Мужчины могут приобрести здесь бренды Caprio и Diesel, а женщины — Givenchy, Escada, Ricardi, Anna Maria и множество других.
В салоне «Техномир» Вы также обнаружите огромный выбор солнцезащитных очков.
Безусловно, солнцезащитные очки выполняют не только свою прямую функцию — защищать от ультрафиолетовых лучей, но и являются важной деталью образа. В 2009 году классика
Выбор солнцезащитных очков в Тюмени весьма велик. Сэкономив на очках, можно потерять собственное здоровье. Но и среди очков, купленных в дорогом салоне, наверняка найдётся не одна подделка. Поэтому будьте подкованы в вопросе выбора такого важного помощника для Ваших глаз!
Екатерина Жернакова