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Солнцезащитные очки: Nashgorod.ru поможет с выбором

21 мая 2009, 10:09
Несмотря на переменчивость погоды в Тюмени, летнее тёплое солнце всё чаще радует горожан. Но, к сожалению, лето — это не только самое жаркое и весёлое время года, но и самое опасное время для наших глаз. Именно поэтому необходимо правильно подобрать солнцезащитные очки заранее.
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Тюмень

Многие тюменцы приобретают очки как модный аксессуар, подбирая их под другие элементы гардероба. Но, прежде всего, создатели солнцезащитных очков изготавливают их с целью защиты глаз от видимого света. По словам врача-офтальмолога Светланы Герасимовой, ультрафиолетовое излучение оказывает обжигающее воздействие на роговицу глаз. А постоянное воздействие прямых солнечных лучей провоцирует развитие катаракты глаза и дегенерацию жёлтого пятна сетчатки. Существует также и эстетические недостатки, которые появляются у тех, кто не носит солнцезащитных очков. Как известно, выйдя на открытое пространство, где светит солнце, мы начинаем жмуриться от ярких лучей, светящих прямо в глаза. При постоянном повторении этого процесса на коже вокруг глаз быстро появляются морщинки, что не очень приятно, особенно для женщин.

Достаточно легко можно убедиться в том, что солнцезащитные очки можно приобрести на любом рынке. Так, например, рынок «Пригородный» предлагает тюменцам очки разных стилей и направлений, во всём многообразии цветовой гаммы по весьма демократичным ценам — от 100 до 500 рублей. Продавцы уверяют, что эти очки защищают от ультрафиолета на 100%. Но узнать правду несложно. Светлана Герасимова утверждает, что очки, продаваемые на рынке, не только не оказывают помощь нашим глазам, но и вредят. У глаз человека есть природная защита от ультрафиолетовых лучей, и солнцезащитные очки её усиливают. Однако в некачественных изделиях зрачки расширяются и поглощают ещё больше ультрафиолета, чем если бы человек был совсем без очков. Именно поэтому, такие экземпляры не имеют сертификатов. Выходит, что стремясь сэкономить на дорогостоящих аксессуарах, мы теряем здоровье. Что же предлагают нам специализированные салоны?

Салон «Газпром-оптика» предлагает тюменцам на выбор сертифицированные солнцезащитные очки, проверенные на фильтрацию света. Защита от УФ-лучей у всех моделей составляет около 100%. Здесь можно приобрести очки как со стеклянными, так и с пластиковыми линзами. Правда, в последнее время стеклянные линзы для солнцезащитных очков почти не выпускаются. Стекло тяжёлое в носке и травмоопасное, ведь если очки разобьются, осколки полетят прямо в глаза. Поэтому такие линзы вообще не рекомендуются, в особенности автолюбителям. Для тех, кто страдает от близорукости или дальнозоркости, врачи подберут очки с диоптриями. Стоимость солнцезащитных очков в этом салоне — от 900 до 8000 рублей. Есть и эксклюзивные модели от Svarowski и Shaport. Их стоимость доходит до 32000 рублей.

На это лето учредитель ООО «Газпром-оптика» Татьяна Зарубина привезла в свой салон особую «фишку» — коллекцию очков «Северное сияние и богатый путь». По её словам, эти очки созданы специально для самобытных лиц жителей Сибири. Эта коллекция — смесь шика и этнических канонов. Все очки из коллекции украшены костью мамонта и этническими рисунками. Такое чудо можно приобрести за 5000–70000 рублей.

Салон «Имидж-оптика» также продаёт солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета 100%. В основном, здесь Вы найдёте очки с пластиковыми линзами. Как рассказал директор салона Владислав П., этим летом эксклюзивом в салоне является коллекция солнцезащитных очков Kiton. Эти изделия предназначены как для мужчин, так и для женщин — стиль «унисекс». На таких моделях не указан бренд, однако если подышать на линзы, сразу высвечивается надпись Kiton. Это забавно и придаёт качественным очкам особую привлекательность. В остальных случаях, как пояснил Владислав П., на качественных изделиях должно быть указано название торговой марки — на внутренней стороне дужки или прямо на линзе. Оно должно совпадать с названием на этикетке. Есть в салоне и очки со стеклянными линзами. Особенно продавцы рекомендуют коллекцию под брендом Ray-Ban как самую новую и необычную. Стоимость очков в салоне колеблется от 900 до 30000 рублей.

В салоне «Контактная коррекция» директор Татьяна Максимова рассказала, что в производстве солнцезащитных очков, поставляемых в салон, используется только медицинский, а не галантерейный пластик. Это так называемые линзы с поляризацией. Под их воздействием круги света рассеивания отсутствуют, а это значит, что в таких очках все предметы обретают чёткие контуры. Оправы для очков в салоне изготовлены из металла и пластика. Татьяна Максимова отметила несколько показателей качественной оправы. Металлическая оправа непременно должна быть толстой и прочной, блестеть. Она должна быть изготовлена не из одного металла, а из целого сплава — до пяти металлов. Пластиковая оправа должна сразу восстанавливать форму после прогиба. Салон «Контактная коррекция» ориентирован на широкого потребителя. Здесь продаются китайские очки. Однако все они сертифицированы и имеют итальянские лицензии. Такие модели очков обойдутся в 1200–1500 рублей. Есть в салоне и брендовые итальянские модели от Mirello Mori, Franco Sardelly за 5000–6000 рублей.

Салон «Мир оптики» также ориентирован на широкого потребителя. Здесь продаются палароидные очки. Самая дорогая модель — 2600 рублей. Несмотря на то, что в салоне представлена богатая цветовая гамма солнцезащитных очков, заместитель директора ООО «Мир оптики» Елена Порохина дала несколько советов по выбору цвета линз. Для защиты от ультрафиолетового излучения необходимо отдать предпочтение физиологически здоровым цветам: болотно-оливковому, коричневому и серому. Эти цвета наиболее благоприятны для роговицы глаз человека, они не искажают окружающие предметы. Что касается остальных цветов, они используются только для создания имиджа.

Директор ООО «Альфа оптика» Асира Сабирова добавила собственный совет по проверке качественных очков. Нужно позагорать в солнечных очках и оценить результат на следующий день. Если вокруг глаз остались белые следы — это качественные очки, не пропускающие солнечных лучей. Она утверждает, что в салоне «Альфа оптика» все очки хорошо защищают от УФ-лучей. В салоне можно приобрести очки со стеклянными и пластиковыми линзами. Правда, в наличии имеются только пластиковые линзы в металлической и пластиковой оправе. Стеклянные линзы нужно заказывать индивидуально. Асира Сабирова утверждает, что стеклянные линзы гораздо лучше, ведь засчёт песочного наполнения они очень твёрдые, не пропускают ни одного процента ультрафиолета в то время, как пластиковые линзы легко царапаются и не всегда защищают на 100%. Готовые очки в «Альфа оптике» стоят от 1500 до 10000 рублей. Заказ стеклянных линз стоит 500 рублей. Оправа выбирается покупателем в салоне.

В салоне «Люкс оптика» менеджер Анастасия Добрынина сразу предложила проверить выбранные мной очки на препарате «Проверка на защиту от ультрафиолета». Она также утверждает, что в салоне все очки имеют 100% защиту от вредного солнечного воздействия. Цены в салоне рассчитаны как на средний, так и на высокий достаток. Самые простые модели стоят от 770 до 895 рублей. Брендовые модели — от 3000 до 18000 рублей. Мужчины могут приобрести здесь бренды Caprio и Diesel, а женщины — Givenchy, Escada, Ricardi, Anna Maria и множество других.

В салоне «Техномир» Вы также обнаружите огромный выбор солнцезащитных очков. Менеджер-консультант Игорь Завалов пояснил, что стопроцентная защита от ультрафиолетовых лучей присутствует далеко не во всех очках, купленных в дорогих салонах. Чаще всего, эта защита составляет около 96%. Однако, в «Техномире» на всех очках имеются голографические названия фирм-производителей, и комплектация марки соответствует всем стандартам: чехол, замшевая ткань, сопроводительная инструкция. В салоне можно найти очки со стеклянными, и пластиковыми линзами. Здесь имеются даже очки эконом класса, которые стоят до 1000 рублей. Есть предложения и для людей со средним доходом. Их стоимость колеблется от 1000 до 4000 рублей. И, разумеется, брендовые модели очков Max Mara, Guess, Raimond и другие. По словам Игоря Завалова, в 2009 году модели мировых брендов прошлых лет можно приобрести с существенными скидками.

Безусловно, солнцезащитные очки выполняют не только свою прямую функцию — защищать от ультрафиолетовых лучей, но и являются важной деталью образа. В 2009 году классика по-прежнему в моде. Однако, по словам стилиста Аниты Поляшовой, этим летом мы встречаем множество новых тенденций. Очки в стиле 80-х, закрывающие половину лица, и очки «пилоты» будут очень популярны. Также лето 2009 предлагает нам круглые, среднего размера очки в стиле Джона Леннона. Лучше, если они будут хорошо затемнёнными. Это придаст дополнительного очарования их обладателям. Крутой «фишкой» сезона считаются градиентные линзы, в которых различные цвета переходят друг в друга при смене освещения.

Выбор солнцезащитных очков в Тюмени весьма велик. Сэкономив на очках, можно потерять собственное здоровье. Но и среди очков, купленных в дорогом салоне, наверняка найдётся не одна подделка. Поэтому будьте подкованы в вопросе выбора такого важного помощника для Ваших глаз!

Екатерина Жернакова

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