Солнцезащитные очки: Nashgorod.ru поможет с выбором

Достаточно легко можно убедиться в том, что солнцезащитные очки можно приобрести на любом рынке. Так, например, рынок «Пригородный» предлагает тюменцам очки разных стилей и направлений, во всём многообразии цветовой гаммы по весьма демократичным ценам — от 100 до 500 рублей. Продавцы уверяют, что эти очки защищают от ультрафиолета на 100%. Но узнать правду несложно. Светлана Герасимова утверждает, что очки, продаваемые на рынке, не только не оказывают помощь нашим глазам, но и вредят. У глаз человека есть природная защита от ультрафиолетовых лучей, и солнцезащитные очки её усиливают. Однако в некачественных изделиях зрачки расширяются и поглощают ещё больше ультрафиолета, чем если бы человек был совсем без очков. Именно поэтому, такие экземпляры не имеют сертификатов. Выходит, что стремясь сэкономить на дорогостоящих аксессуарах, мы теряем здоровье. Что же предлагают нам специализированные салоны?