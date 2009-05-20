В Тюмени загранпаспорт можно получить… по талонам

В рабочий день более или менее спокойное время — после обеда. Нет такой давки и нервозности, как утром. После обеда принимают счастливчиков, которым удалось правдами и неправдами раздобыть талон. Утро — для всех остальных (тех, кто дежурит по ночам со списками). Талоны разлетаются так быстро, что заполучить их — редкая удача.
— На июнь талоны начали выдавать 12 мая, — рассказала начальник отдела загранпаспортов УФМС Лариса Гуляева. — За три дня все разобрали. Это притом, что мы не делали никаких объявлений.
Действительно, в окошечке, где выдают талоны, в понедельник, 18 мая, их уже не было. Когда будут выдавать на июль — неизвестно.
Лариса Гуляева считает, что ажиотаж с получением загранпаспортов тюменцы создают… искусственно. Происходит это каждый год с началом сезона отпусков.
— Зимой у нас бывало, когда вообще никто не обращался, — рассказывает она. — А с апреля началось.
Хотя Лариса Владимировна признает, что и зимой в редкие дни можно сдать документы без очереди. Тем не менее, утверждает, что в январе—феврале в течение рабочего дня все желающие попадали на прием к специалисту.
Ситуация обострилась во второй половине прошлого года — с началом выдачи биометрических паспортов. Их подготовка требует дополнительного технического оснащения: кабины для фотосъемки, оборудования для сканирования анкет и подписей. В Тюмени оно установлено лишь в здании на ул. 50 лет Октября, 63. Планировалось в течение этого года оборудовать ещё отделения в Ленинском, Калининском и Центральном административных округах. Но
— Почему не увеличить штат, если наплыв посетителей увеличился, и сама подготовка документов занимает теперь больше времени? — спрашиваю у начальника отдела загранпаспортов.
— Мы итак увеличили штат, чтобы ускорить процесс обработки анкет, потому что он стал более сложным. Набрать сотрудников с улицы мы не можем, а на обучение специалиста требуется около трех месяцев.
Прием документов в УФМС сейчас одновременно ведут четыре сотрудника. Столько же кабин установлено в здании. Иногда в смену работают пять человек.
Лариса Гуляева заверяет, что сотрудники миграционной службы сами заинтересованы в ликвидации очередей. Для этого ищут новые формы работы. К примеру, те же талоны. Их ввели, чтобы людям не приходилось дежурить по ночам. Но возмущаться стали те, кому талоны не достались. Тогда перешли на смешанную форму — и по талонам, и по самозаписи. Очередей меньше не стало.
— Существуют нормы, сколько человек в смену может принять каждый специалист, — говорит Лариса Владимировна. — В среднем, 24 человека. Мы принимаем по 35 и больше. Только за первые четыре месяца года выдали 8 тысяч биометрических паспортов — примерно столько было выдано с марта по декабрь прошлого года.
Выглядят сотрудницы УФМС, действительно, усталыми. Почти такими же, как люди в очереди по ту сторону дверей. А в очереди наравне со взрослыми сидят дети — даже совсем маленькие. В новые паспорта детей не вписывают — каждому нужно получить собственный.
Для тех, кто ещё только собирается получать новый биометрический, приведу примерную схему, как это сделать. Нужно зайти на сайт УФМС и скачать анкету. Заполнить её в компьютере и распечатать. Анкету, две фотокарточки и другие документы, список которых также указан на сайте, сдать в УФМС. Главное — заполнить анкету грамотно. Любая ошибка или опечатка может отодвинуть получение паспорта на неопределенное время. Учитывая, что сами паспорта изготовляют в Москве (в течение 1 месяца плюс 5–10 дней), на их возвращение, доработку и новое изготовление может уйти ещё пара месяцев.
Но самое трудное в процессе получение загранпаспорта — дождаться своей очереди. Поговорив с очередниками, я поняла, что люди готовы ждать месяц и два, и три. Но не понимают, почему делать это нужно в душных коридорах управления федеральной миграционной службы? Почему нельзя записаться на получение того же талона по телефону?
Этот вопрос я задала Гульнаре Захаровой, руководителю
— По телефону человек может записаться под несколькими именами, получить талоны, потом их продавать, — Гульнара утверждает, что подобные случаи имели место в самом начале, когда выдавали по несколько талонов в одни руки. Поэтому решили выдавать их только при наличии паспорта, удостоверившись, что человек приобретает талон для себя. Можно получить ещё на мужа или жену и на детей. А вот на сестер, братьев, бабушек и дедушек — извините.
Меня это объяснение не очень убедило. Верю, что прохвостов, которые уже смекнули, как сделать маленький бизнес на загранпаспортах, хватает. И правильно, что при записи сотрудники требуют данные паспорта. Но ведь их можно с тем же успехом передать по телефону. Потом, когда человек придет подавать документы, если данные не совпадут, сотрудник может просто отказать в приеме.
Услышала в коридорах управления ещё один вопрос, так и повисший в воздухе.
— Мне не нужно этим летом ехать заграницу, я готов записаться хоть на сентябрь, хоть на ноябрь, — негодовал мужчина. — Но ведь и в это время здесь не пробиться. Закончились талоны на июнь — выдавайте на осень, на зиму, зачем людей в коридорах мариновать?
Вероника Ильина