В Тюмени загранпаспорт можно получить… по талонам

Для тех, кто ещё только собирается получать новый биометрический, приведу примерную схему, как это сделать. Нужно зайти на сайт УФМС и скачать анкету. Заполнить её в компьютере и распечатать. Анкету, две фотокарточки и другие документы, список которых также указан на сайте, сдать в УФМС. Главное — заполнить анкету грамотно. Любая ошибка или опечатка может отодвинуть получение паспорта на неопределенное время. Учитывая, что сами паспорта изготовляют в Москве (в течение 1 месяца плюс 5–10 дней), на их возвращение, доработку и новое изготовление может уйти ещё пара месяцев.