nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени загранпаспорт можно получить… по талонам

20 мая 2009, 11:25
Чтобы сдать документы на оформление загранпаспорта, тюменцы вынуждены простаивать в очередях по несколько дней. Даже по ночам и в выходные у здания УФМС на ул. 50 лет Октября, 63 идет дежурство.
Сюжет
Тюмень

В рабочий день более или менее спокойное время — после обеда. Нет такой давки и нервозности, как утром. После обеда принимают счастливчиков, которым удалось правдами и неправдами раздобыть талон. Утро — для всех остальных (тех, кто дежурит по ночам со списками). Талоны разлетаются так быстро, что заполучить их — редкая удача.

— На июнь талоны начали выдавать 12 мая, — рассказала начальник отдела загранпаспортов УФМС Лариса Гуляева. — За три дня все разобрали. Это притом, что мы не делали никаких объявлений.

Действительно, в окошечке, где выдают талоны, в понедельник, 18 мая, их уже не было. Когда будут выдавать на июль — неизвестно.

Лариса Гуляева считает, что ажиотаж с получением загранпаспортов тюменцы создают… искусственно. Происходит это каждый год с началом сезона отпусков.

— Зимой у нас бывало, когда вообще никто не обращался, — рассказывает она. — А с апреля началось.

Хотя Лариса Владимировна признает, что и зимой в редкие дни можно сдать документы без очереди. Тем не менее, утверждает, что в январе—феврале в течение рабочего дня все желающие попадали на прием к специалисту.

Ситуация обострилась во второй половине прошлого года — с началом выдачи биометрических паспортов. Их подготовка требует дополнительного технического оснащения: кабины для фотосъемки, оборудования для сканирования анкет и подписей. В Тюмени оно установлено лишь в здании на ул. 50 лет Октября, 63. Планировалось в течение этого года оборудовать ещё отделения в Ленинском, Калининском и Центральном административных округах. Но из-за кризиса вопрос этот остается до сих пор нерешенным.

— Почему не увеличить штат, если наплыв посетителей увеличился, и сама подготовка документов занимает теперь больше времени? — спрашиваю у начальника отдела загранпаспортов.

— Мы итак увеличили штат, чтобы ускорить процесс обработки анкет, потому что он стал более сложным. Набрать сотрудников с улицы мы не можем, а на обучение специалиста требуется около трех месяцев.

Прием документов в УФМС сейчас одновременно ведут четыре сотрудника. Столько же кабин установлено в здании. Иногда в смену работают пять человек.

Лариса Гуляева заверяет, что сотрудники миграционной службы сами заинтересованы в ликвидации очередей. Для этого ищут новые формы работы. К примеру, те же талоны. Их ввели, чтобы людям не приходилось дежурить по ночам. Но возмущаться стали те, кому талоны не достались. Тогда перешли на смешанную форму — и по талонам, и по самозаписи. Очередей меньше не стало.

— Существуют нормы, сколько человек в смену может принять каждый специалист, — говорит Лариса Владимировна. — В среднем, 24 человека. Мы принимаем по 35 и больше. Только за первые четыре месяца года выдали 8 тысяч биометрических паспортов — примерно столько было выдано с марта по декабрь прошлого года.

Выглядят сотрудницы УФМС, действительно, усталыми. Почти такими же, как люди в очереди по ту сторону дверей. А в очереди наравне со взрослыми сидят дети — даже совсем маленькие. В новые паспорта детей не вписывают — каждому нужно получить собственный.

Для тех, кто ещё только собирается получать новый биометрический, приведу примерную схему, как это сделать. Нужно зайти на сайт УФМС и скачать анкету. Заполнить её в компьютере и распечатать. Анкету, две фотокарточки и другие документы, список которых также указан на сайте, сдать в УФМС. Главное — заполнить анкету грамотно. Любая ошибка или опечатка может отодвинуть получение паспорта на неопределенное время. Учитывая, что сами паспорта изготовляют в Москве (в течение 1 месяца плюс 5–10 дней), на их возвращение, доработку и новое изготовление может уйти ещё пара месяцев.

Но самое трудное в процессе получение загранпаспорта — дождаться своей очереди. Поговорив с очередниками, я поняла, что люди готовы ждать месяц и два, и три. Но не понимают, почему делать это нужно в душных коридорах управления федеральной миграционной службы? Почему нельзя записаться на получение того же талона по телефону?

Этот вопрос я задала Гульнаре Захаровой, руководителю пресс-службы УФМС.

— По телефону человек может записаться под несколькими именами, получить талоны, потом их продавать, — Гульнара утверждает, что подобные случаи имели место в самом начале, когда выдавали по несколько талонов в одни руки. Поэтому решили выдавать их только при наличии паспорта, удостоверившись, что человек приобретает талон для себя. Можно получить ещё на мужа или жену и на детей. А вот на сестер, братьев, бабушек и дедушек — извините.

Меня это объяснение не очень убедило. Верю, что прохвостов, которые уже смекнули, как сделать маленький бизнес на загранпаспортах, хватает. И правильно, что при записи сотрудники требуют данные паспорта. Но ведь их можно с тем же успехом передать по телефону. Потом, когда человек придет подавать документы, если данные не совпадут, сотрудник может просто отказать в приеме.

Услышала в коридорах управления ещё один вопрос, так и повисший в воздухе.

— Мне не нужно этим летом ехать заграницу, я готов записаться хоть на сентябрь, хоть на ноябрь, — негодовал мужчина. — Но ведь и в это время здесь не пробиться. Закончились талоны на июнь — выдавайте на осень, на зиму, зачем людей в коридорах мариновать?

Вероника Ильина

#Новости#Мигранты#Тюмень#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25