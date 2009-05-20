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Комплексная отделка жилых помещений - получи сертификат со скидкой

20 мая 2009, 10:20
ЗАО «ДСК- Дизайн» предлагает услуги по комплексной отделке помещений...

ЗАО «ДСК- Дизайн» предлагает услуги по комплексной отделке помещений, квартир и жилых домов:

*Все виды отделочных и плотничных работ:

-штукатурные

-малярные

-плиточные

-обойные

-устройство стяжек, декоративных покрытий, паркета

-установка дверей и окон

-установка гипсокартонных перегородок и потолков

-облицовка фасадов.

*Сантехнические и электротехнические работы.

*А также изготавливает металлоизделия.

Подразделения нашей компании оснащены всеми видами ручного профессионального электроинструмента, средствами измерений, современными машинами и механизмами.

В наличии ЗАО «ДСК- Дизайн» штукатурные машины КАLЕTА и РFТ, пневмотранспортные системы, шпатлевочные и окрасочные агрегаты ТМАХ и ULTRAMAХ, растворонасосы ЕХТRАМАТ, компрессоры, навесные люльки и подъемники, буровые установки НiLTi.

Общий численный состав ЗАО «ДСК- Дизайн» 220 человек. В структуру компании входит отделочный участок и участок малой механизации. Кадровый состав - профессиональные работники, средний стаж которых составляет 12 и более лет.

Фирма ЗАО «ДСК- Дизайн» создана в 1999году, в составе ОАО ТДСК мы работаем с момента его основания. Объем СМР 2008 года 256,2 млн.рублей.

Лицензия №ГС-5-72-02-1027-0-7203101617-009109-2 от 25.12.2008г.

г.Тюмень 625014 ул. Республики д. 253, 6 этаж

тел. 21-05-42, т/факс 21-32-78

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