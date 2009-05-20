Комплексная отделка жилых помещений - получи сертификат со скидкой

ЗАО «ДСК- Дизайн» предлагает услуги по комплексной отделке помещений, квартир и жилых домов:
*Все виды отделочных и плотничных работ:
-штукатурные
-малярные
-плиточные
-обойные
-устройство стяжек, декоративных покрытий, паркета
-установка дверей и окон
-установка гипсокартонных перегородок и потолков
-облицовка фасадов.
*Сантехнические и электротехнические работы.
*А также изготавливает металлоизделия.
Подразделения нашей компании оснащены всеми видами ручного профессионального электроинструмента, средствами измерений, современными машинами и механизмами.
В наличии ЗАО «ДСК- Дизайн» штукатурные машины КАLЕTА и РFТ, пневмотранспортные системы, шпатлевочные и окрасочные агрегаты ТМАХ и ULTRAMAХ, растворонасосы ЕХТRАМАТ, компрессоры, навесные люльки и подъемники, буровые установки НiLTi.
Общий численный состав ЗАО «ДСК- Дизайн» 220 человек. В структуру компании входит отделочный участок и участок малой механизации. Кадровый состав - профессиональные работники, средний стаж которых составляет 12 и более лет.
Фирма ЗАО «ДСК- Дизайн» создана в 1999году, в составе ОАО ТДСК мы работаем с момента его основания. Объем СМР 2008 года 256,2 млн.рублей.
Лицензия №ГС-5-72-02-1027-0-7203101617-009109-2 от 25.12.2008г.
г.Тюмень 625014 ул. Республики д. 253, 6 этаж
тел. 21-05-42, т/факс 21-32-78