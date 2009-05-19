Тюменские врачи — новаторы в лечении бесплодия

Если в 1974 — в первый год работы кабинета репродуктивной функции — к врачу обратились 50 женщин, страдающих бесплодием, и примерно семи-восьми из них удалось помочь, то в 1979 на учете уже состояло более 300 человек. Сорока из них удалось забеременеть благодаря медицинской помощи. Это было большим успехом. Особенно если учесть, что в то время почти не было ни диагностического, ни лечебного оборудования.