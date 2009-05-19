Тюменские врачи — новаторы в лечении бесплодия

До нас на территории Советского Союза подобные отделения были только в Риге и в Новосибирске.
Когда в начале
—
В то время этим вопросом в Тюмени серьезно занимался лишь один человек — профессор мединститута Наум Зиновьевич Хаит.
— Он учил меня всему — даже как правильно разговаривать с пациентами на щепетильные темы, — рассказывает доктор Жернаков. — Я ведь был молодым человеком, а в то время и среди медиков говорить о сексе считалось, мягко говоря, неприличным. Мне с трудом удавалось не отводить взгляда, разговаривая с пациентками.
Первые нормативные документы о центрах планирования семьи вышли в Минздраве в 1982 году. А в Тюмени, благодаря настойчивости и энтузиазму молодого доктора кабинет репродуктивной функции при женской консультации роддома N 3 был открыт ещё 14 мая 1974 года.
Всему приходилось учиться «на ходу». Жернаков как на работу ходил в «Новинку» — книжный магазин, где покупал порой уникальные издания.
Ему везло на хороших руководителей. Идеи молодого врача, несмотря на их нестандартность, всегда находили поддержку. Его отправляли на учебу в ведущие институты и медицинские центры страны. В 1979 году Жернаков получил направление в Тунис, где три года практиковал как
— Я и не думала отказываться, — говорит Любовь Калинина. — Мне нравилась эта работа, и я считаю удачей, что Валерий Максимович предложил мне возглавить службу. Когда Валерий Максимович вернулся из Туниса, мне уже было чем похвастаться.
Если в 1974 — в первый год работы кабинета репродуктивной функции — к врачу обратились 50 женщин, страдающих бесплодием, и примерно
Сейчас областной перинатальный центр, в состав которого в 2004 году влился Центр охраны материнства и детства — преемник кабинета репродуктивной функции — укомплектован современным оборудованием. В сложных случаях, когда лечение не помогает, врачи перинатального центра дают пациентам направление на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).
У Любови Калининой в этом году двойной профессиональный юбилей — ровно 30 лет она занимается лечением бесплодия.
За эти годы в практике доктора случалось немало удивительного. Одна из её пациенток много лет лечилась от бесплодия, перепробовали все средства — безрезультатно. В таких случаях врачи рекомендуют усыновление. Взяли ребенка. А через полгода женщина приходит на прием — беременная! Калинина припоминает с десяток подобных «чудес».
Несмотря на современные медицинские технологии, проблема бесплодия остается актуальной.
Растет и число молодых мужчин и женщин, страдающих этим недугом. Врачи видят причину в ранней половой жизни, перенесенных венерических заболеваниях, вредных привычках и плохой экологии. Если раньше в среднем 20% тюменцев страдали бесплодием, то сейчас примерно у 30% мужчин и почти у 50% женщин обнаруживаются патологии репродуктивной функции.
Скольким из них за 35 лет помогли обрести счастье отцовства и материнства доктора перинатального центра — никто не считал. Но Калинина и Жернаков уже не единожды были приглашены на свадьбы детей своих бывших пациенток. Так что оба уже по многу раз стали бабушкой и дедушкой.
Вероника Ильина