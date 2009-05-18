Офисные центры Тюмени: огромный выбор - множество возможностей

Офисный центр «Северный» расположен в районе автовокзала. Этот вариант подойдёт арендаторам, которые экономят деньги и не готовы вкладываться в аренду элитных офисных помещений. Это 9-ти этажное здание стало офисным центром в 2001 году. Как пояснил исполнительный директор ОАО «Тюменнефтекомплектгазстрой» Анатолий Степанов, офисный центр относится к классу «В» и предлагает самые обыкновенные, простые помещения для ведения малого бизнеса. В основном, в «Северном» обосновались мелкие предприниматели, но есть и несколько более крупных. Например, Радио Сити арендует здесь целых два этажа. Стоимость аренды квадратного метра помещения составляет 575 рублей плюс 18 % НДС. Если посчитать, то получится примерно та же стоимость, что и в «Овентал Тауэр» класса «А»…Следует учесть, что офисный центр расположен далеко не в центре города и к тому же, не имеет конференц-зала. Многие арендаторы в связи с кризисом оставили арендные помещения и съехали из офис-центра. Поэтому свободных помещений здесь предостаточно. По ул. Республики, 59 расположена сама фирма «Тюменнефтекомплектгазстрой», которая тоже сдаёт офисные помещения.