Офисные центры Тюмени: огромный выбор - множество возможностей

Быть лучше других – вполне понятная потребность миллионов людей. Многие тюменцы мечтают открыть собственный бизнес в надежде на то, что он станет не только делом жизни, но и неиссякаемым источником доходов. Но если Вы разрываете очередной бизнес-план в страхе перед кризисом, попробуйте начать с малой, но очень важной детали - выбора офисного помещения.
БЦ «Нобель» (ул. Пермякова, 1)
Этот современный бизнес-центр расположился на перекрёстке улиц Пермякова и Энергетиков. Следует отметить, что дорожная развязка здания достаточно выигрышна для арендаторов – офисный центр равноудалён от главных улиц Тюмени – Республики и 50 лет Октября. Здание состоит из шести этажей – на первом расположились торговые помещения, остальные этажи предназначены под офисы. Как рассказала Светлана Жданова, бухгалтер бизнес-центра, «Нобель» относится к классу «В+», поэтому предлагает арендаторам широкий спектр дополнительных услуг. В ежемесячную арендную плату входят стоимость коммунальных услуг, эксплуатации помещения, т.е. ежедневный вывоз мусора, снега, клининговые услуги. Кроме того, каждому новому арендатору сотрудники бизнес-центра бесплатно изготавливают табличку с указанием названия организации. Для желающих провести переговоры, «Нобель» предлагает услугу «офис на час» и конференц-зал. На первом этаже расположено кафе, где обедают сотрудники офисов.
БЦ «Овентал Тауэр» (ул. Осипенко)
Здание этого бизнес-центра открылось совсем недавно – в октябре 2008 года, и расположилось в центре города – недалеко от тюменского Дома печати. Современная архитектура здания и красивая зеркальная отделка помещения позволяют причислить «Овентал Тауэр» к классу «А». Это 15-ти этажное здание общей площадью 13410 кв.м. предлагает арендаторам только самые высококлассные офисные помещения. По словам Анны Салтановской, менеджера по работе с арендаторами БЦ «Овентал Тауэр», в настоящее время главным арендатором здания является Тюменский нефтяной научный центр. Однако, к услугам новых арендаторов – ещё 1500 свободных офисов. В связи с кризисом ставки на арендные площади в бизнес-центре значительно упали. Сейчас они составляют 700 рублей за 1 кв.м. Для сравнения, до кризиса эта цифра составляла 1400 рублей. За эти деньги «Овентал Тауэр» предлагает арендаторам комфортные помещения с системой вентилирования и кондиционирования, круглосуточную охрану и видеонаблюдение, наземную и подземную парковку. За дополнительную плату здесь предложат переговорную комнату, конференц-зал и офис «под ключ» с полным ремонтом, мебелью. Для обедов сотрудников открыты кафе и ресторан. Банк также находится рядом.
БЦ «Gazoil Plaza» (ул. Республики, 143а)
Бизнес-центр состоит из двух высотных зданий в едином архитектурном стиле. Основные элементы внешней отделки — облицовка мраморными плитами и витражное остекление.
Одним из несомненных преимуществ бизнес-центра является его транспортная доступность. Бизнес-центр расположен в центре Тюмени на пересечении ключевых магистралей города — улиц Республики и Мельникайте. Первое здание центра – 19-ти этажная «свечка», второе состоит из 15 этажей. В обоих блоках расположены комфортные офисные помещения класса «А». Здания оснащены современными высококачественными скоростными лифтами, в каждом корпусе 3 лифтовых шахты и дополнительный VIP-лифт в 15-этажном здании для руководителей и «VIP»-гостей. Бизнес-центр имеет автономную систему центрального отопления, кондиционирования и вентиляции, с возможностью регулирования микроклимата в каждом отдельном помещении. Как рассказал менеджер по развитию Дмитрий Баталов-Уркель, бизнес-центр предлагает аренду помещений в формате «open space», что позволяет эффективно зонировать открытые помещения с помощью мобильных или стационарных перегородок. Цены на аренду помещений в «Gazoil Plaza», безусловно, самые высокие в Тюмени. Этот бизнес-центр построен по всем европейским стандартам на самый взыскательный вкус арендаторов.
БЦ «Демидов Стан» (ул. Максима Горького,74)
Этот бизнес-центр расположился на перекрёстке улиц Республики и Максима Горького, что безусловно является преимуществом для арендаторов. Деловой центр был основан в 2004 году. Отделка из натурального гранита и современная архитектура здания говорят о высоком
Несмотря на высокие цены и другие недостатки арендаторы офисов центра «Демидов Стан» остались на своих местах. Кроме того, по словам юриста Виктории Кашигиной, сегодня собственники бизнес-центра расширяют свой бизнес – недавно совсем рядом открылось ещё одно здание – по ул. Максима Горького, 76, ведь в первом здании уже нет свободных мест.
ОЦ «Северный» (ул. Пермякова, 7/1)
Офисный центр «Северный» расположен в районе автовокзала. Этот вариант подойдёт арендаторам, которые экономят деньги и не готовы вкладываться в аренду элитных офисных помещений. Это 9-ти этажное здание стало офисным центром в 2001 году. Как пояснил исполнительный директор ОАО «Тюменнефтекомплектгазстрой» Анатолий Степанов, офисный центр относится к классу «В» и предлагает самые обыкновенные, простые помещения для ведения малого бизнеса. В основном, в «Северном» обосновались мелкие предприниматели, но есть и несколько более крупных. Например, Радио Сити арендует здесь целых два этажа. Стоимость аренды квадратного метра помещения составляет 575 рублей плюс 18 % НДС. Если посчитать, то получится примерно та же стоимость, что и в «Овентал Тауэр» класса «А»…Следует учесть, что офисный центр расположен далеко не в центре города и к тому же, не имеет конференц-зала. Многие арендаторы в связи с кризисом оставили арендные помещения и съехали из офис-центра. Поэтому свободных помещений здесь предостаточно. По ул. Республики, 59 расположена сама фирма «Тюменнефтекомплектгазстрой», которая тоже сдаёт офисные помещения.
БЦ «Флагман» (ул. Харьковская, 83а/4)
Бизнес-центр достаточно молодой – открыт летом 2008 года. Пятиэтажный «Флагман» расположился по улице Харьковской. Этот деловой центр общей площадью 5800 квадратных метров также относится к классу «Б». Первый этаж здания занимают торговые организации, на втором этаже расположилсь spa-салон, уютное кафе и кабинеты руководителей бизнес-центра. Верхние этажи сдаются в аренду под офисные помещения как мелким, так и крупным предпринимателям. Здесь имеется ещё шестой монсардный этаж. Он также не пустует – его арендует строительная организация.
Внутренняя отделка помещения достаточно интересная – все стены, жалюзи выкрашены в разноцветную полоску. Это фирменный стиль «Флагмана». Как рассказал Юрий Гарманов, директор ООО «Оптима», бизнес-центр располагает просторным конференц-залом площадью 110 квадратных метров, в котором есть все удобства для сотрудников: мультимедийные проекторы, столы и стулья-трансформеры. Кафе в здании тоже достаточно большое – 200 квадратных метров. С парковкой у бизнес-центра тоже нет проблем – 75 машиномест расположились напротив «Флагмана» и 30 – у самого здания. Для VIP-клиентов построена охраняемая парковка на территории делового центра.
Стоимость аренды квадратного метра составляет во «Флагмане» 600 рублей. В стоимость входит круглосуточное видеонаблюдение, клининговая уборка и установка в каждом офисе до 12 розеток. Интернет и телефон оплачивается дополнительно.
БЦ «Ямская слобода» (ул.Полевая, 109/9)
Этот бизнес-центр по улице Полевой открылся в сентябре 2008 года. Здание представляет из себя 4-х этажное современное архитектурное сооружение. Но вниманию арендаторов представлены только два этажа. Они сдаются под торговые и офисные помещения. На цокольном этаже находится ресторан, а на монсардном этаже располагается банк. Для арендаторов офисных помещений это удобно – все сотрудники офисов пользуются каждый день и тем, и другим.
По словам исполнительного директора бизнес-центра Татьяны Ростовщиковой, «Ямская слобода» относится к классу «В», поэтому в основном здесь арендуют помещения мелкие предприниматели. Стоимость аренды офиса в деловом центре составляет 600 рублей за квадратный метр. Несмотря на расположение «Ямской слободы» в отдалении от центра города, что является недостатком для арендаторов, руководство делового центра предоставляет круглосуточную охрану, конференц-зал на 60 человек и паркинг на 80 автомобилей. Кроме того, бизнес-центр предоставляет услугу «офис на час» за 1000 рублей. Татьяна Ростовщикова отмечает, что раньше этой услугой активно пользовались бизнесмены из Екатеринбурга, приезжающие в Тюмень на переговоры. Но сейчас ситуация изменилась, и даже кризис здесь ни при чём – дело в том, что бизнесмены ценят свой статус превыше всего и откупают помещения на час в более престижных центрах – за пять и более тысяч рублей.
БЦ «Деловой вернисаж» (ул.Ямская, 87а)
«Деловой вернисаж» функционирует как бизнес-центр с нового 2009 года. Само здание по улице Ямской было построено ещё в 70-е годы. Раньше здесь располагался Проектный институт. Здание современной планировки состоит из шести этажей общей площадью около 5000 квадратных метров. Также в здании имеется цокольный пристрой, в котором располагаются магазины. «Деловой вернисаж» - самый подходящий вариант для экономных арендаторов. По словам управляющей бизнес-центра Татьяны Важениной, «Деловой вернисаж» относится к эконом-классу. В основном, клиентами делового центра являются мелкие предприниматели и проектные организации. Руководство делового центра предусмотрело для арендаторов офисов гибкую систему оплаты: аренда последних двух этажей обойдётся предпринимателям всего в 300 рублей за квадратный метр. Первые четыре этажа стоят дороже – от 540 рублей, т.к. расположение офисов на нижних этажах считается более престижным для организации. Если говорить о недостатках «Делового вернисажа», безусловно, можно назвать не очень удобное место расположения здания – вблизи от кольца Дома Обороны, нехватка мест на парковке. Кроме того, здесь нет профессиональной службы безопасности - только круглосуточная смена администрации.
Но есть и достоинства – невысокая арендная плата, просторный конференц-зал, ресторан, пиццерия и кулинария на первом этаже.
Как видите, ситуация с коммерческой недвижимостью в Тюмени неоднозначна – одни арендаторы освобождают помещения бизнес-центров для того, чтобы закрыть свое дело, а другие – наоборот - для того, чтобы переехать в самое дорогое помещение. Так может быть экономический кризис – всего лишь прикрытие для тех, кто не хочет или не умеет грамотно вести свой бизнес?
Екатерина Жернакова