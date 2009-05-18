Офисные центры Тюмени: огромный выбор — множество возможностей

Офисный центр «Северный» расположен в районе автовокзала. Этот вариант подойдёт арендаторам, которые экономят деньги и не готовы вкладываться в аренду элитных офисных помещений. Это 9-ти этажное здание стало офисным центром в 2001 году. Как пояснил исполнительный директор ОАО «Тюменнефтекомплектгазстрой» Анатолий Степанов, офисный центр относится к классу «В» и предлагает самые обыкновенные, простые помещения для ведения малого бизнеса. В основном, в «Северном» обосновались мелкие предприниматели, но есть и несколько более крупных. Например, Радио Сити арендует здесь целых два этажа. Стоимость аренды квадратного метра помещения составляет 575 рублей плюс 18 процентов НДС. Если посчитать, то получится примерно та же стоимост, что и в Овентал Тауэр класса «А»…Следует учесть, что офисный центр расположен далеко не в центре города и к тому же, не имеет конференц-зала . Многие арендаторы в связи с кризисом оставили арендные помещения и съехали из офис-центра . Поэтому свободных помещений здесь предостаточно. По ул. Республики, 59 расположена сама фирма «Тюменнефтекомплектгазстрой», которая тоже сдаёт офисные помещения.