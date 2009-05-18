Офисные центры Тюмени: огромный выбор — множество возможностей

БЦ «Нобель»
Этот современный
ул. Пермякова,1, тел.
БЦ «Овентал Тауэр»
Здание этого
ул. Осипенко, 79/1, тел.
БЦ «Gazoil Plaza»
Одним из несомненных преимуществ
ул. Республики, 143а, тел.
БЦ «Демидов Стан»
Этот
Но несмотря на высокие цены и другие недостатки арендаторы офисов центра «Демидов Стан» остались на своих местах. Кроме того, по словам юриста Виктории Кашигиной, сегодня собственники
ул. Максима Горького,74, тел.
ОЦ «Северный»
Офисный центр «Северный» расположен в районе автовокзала. Этот вариант подойдёт арендаторам, которые экономят деньги и не готовы вкладываться в аренду элитных офисных помещений. Это
ул. Пермякова, 7/1, тел.
БЦ «Флагман»
Внутренняя отделка помещения достаточно интересная — все стены, жалюзи выкрашены в разноцветную полоску. Это фирменный стиль «Флагмана». Как рассказал Юрий Гарманов, директор
Стоимость аренды квадратного метра составляет во «Флагмане» 600 рублей. В стоимость входит круглосуточное видеонаблюдение, клининговая уборка и установка в каждом офисе до 12 розеток. Интернет и телефон оплачивается дополнительно.
ул. Харьковская, 83а/4, тел.
БЦ «Ямская слобода»
Этот
По словам исполнительного директора
ул. Полевая, 109/9, тел.
БЦ «Деловой вернисаж»
«Деловой вернисаж» функционирует как
Но есть и достоинства — невысокая арендная плата, просторный
ул. Ямская, 87а, тел.
Как видите, ситуация с коммерческой недвижимостью в Тюмени неоднозначна — одни арендаторы освобождают помещения
Так может быть экономический кризис — всего лишь прикрытие для тех, кто не хочет или не умеет грамотно вести свой бизнес?
Екатерина Жернакова