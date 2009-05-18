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Офисные центры Тюмени: огромный выбор — множество возможностей

18 мая 2009, 10:11
Быть лучше других — вполне понятная потребность миллионов людей. Многие тюменцы мечтают открыть собственный бизнес в надежде на то, что он станет не только делом жизни, но и неиссякаемым источником доходов. Но если Вы разрываете очередной бизнес-план в страхе перед кризисом, попробуйте начать с малой, но очень важной детали — выбора офисного помещения.
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Тюмень

БЦ «Нобель»

Этот современный бизнес-центр расположился на перекрёстке улиц Пермякова и Энергетиков. Следует отметить, что дорожная развязка здания достаточно выигрышна для арендаторов — офисный центр равноудалён от главных улиц Тюмени — Республики и 50 лет Октября. Здание состоит из шести этажей — на первом расположились торговые помещения, остальные этажи предназначены под офисы. Как рассказала Светлана Жданова, бухгалтер бизнес-центра, «Нобель» относится к классу «В+», поэтому предлагает арендаторам широкий спектр дополнительных услуг. В ежемесячную арендную плату входят стоимость коммунальных услуг, эксплуатации помещения, т. е. ежедневный вывоз мусора, снега, клининговые услуги. Кроме того, каждому новому арендатору сотрудники бизнес-центра бесплатно изготавливают табличку с указанием названия организации. Для желающих провести переговоры, «Нобель» предлагает услугу «офис на час» и конференц-зал. На первом этаже расположено кафе, где обедают сотрудники офисов. На вопрос отразился ли кризис на притоке арендаторов, в «Нобеле» предпочли не отвечать.

ул. Пермякова,1, тел. 41-34-96, 59-38-01

БЦ «Овентал Тауэр»

Здание этого бизнес-центра открылось совсем недавно — в октябре 2008 года, и расположилось в центре города — недалеко от тюменского Дома печати. Современная архитектура здания и красивая зеркальная отделка помещения позволяют причислить «Овентал Тауэр» к классу «А». Это 15-ти этажное здание общей площадью 13410 м.кв. предлагает арендаторам только самые высококлассные офисные помещения. По словам Анны Салтановской, менеджера по работе с арендаторами БЦ «Овентал Тауэр», в настоящее время главным арендатором здания является Тюменский нефтяной научный центр. Однако, к услугам новых арендаторов — ещё 1500 свободных офисов. В связи с кризисом ставки на арендные площади в бизнес-центре значительно упали. Сейчас они составляют 700 рублей за 1 кв.м. Для сравнения, до кризиса эта цифра составляла 1400 рублей. За эти деньги «Овентал Тауэр» предлагает арендаторам комфортные помещения с системой вентилирования и кондиционирования, круглосуточную охрану и видеонаблюдение, наземную и подземную парковку. За дополнительную плату здесь предложат переговорную комнату, конференц-зал и офис «под ключ» с полным ремонтом, мебелью. Для обедов сотрудников открыты кафе и ресторан. Банк также находится рядом.

ул. Осипенко, 79/1, тел. 52-91-52, 52-91-51

БЦ «Gazoil Plaza»

Бизнес-центр состоит из двух высотных зданий в едином архитектурном стиле. Основные элементы внешней отделки — облицовка мраморными плитами и витражное остекление.

Одним из несомненных преимуществ бизнес-центра является его транспортная доступность. Бизнес-центр расположен в центре Тюмени на пересечении ключевых магистралей города — улиц Республики и Мельникайте. Первое здание центра — 19-ти этажная «свечка», второе состоит из 15 этажей. В обоих блоках расположены комфортные офисные помещения класса «А». Здания оснащены современными высококачественными скоростными лифтами, в каждом корпусе 3 лифтовых шахты и дополнительный VIP-лифт в 15-этажном здании для руководителей и «VIP»-гостей. Бизнес-центр имеет автономную систему центрального отопления, кондиционирования и вентиляции, с возможностью регулирования микроклимата в каждом отдельном помещении. Как рассказал менеджер по развитию Дмитрий Баталов-Уркель, бизнес-центр предлагает аренду помещений в формате «open space», что позволяет эффективно зонировать открытые помещения с помощью мобильных или стационарных перегородок. Цены на аренду помещений в «Gazoil Plaza», безусловно, самые высокие в Тюмени. Этот бизнес-центр построен по всем европейским стандартам на самый взыскательный вкус арендаторов.

ул. Республики, 143а, тел. 28-19-01, 28-19-03

БЦ «Демидов Стан»

Этот бизнес-центр расположился на перекрёстке улиц Республики и Максима Горького, что безусловно является преимуществом для арендаторов. Деловой центр был основан в 2004 году. Отделка из натурального гранита и современная архитектура здания говорят о высоком статусе его арендаторов. Здание состоит из пяти этажей общей площадью 5862 квадратных метров. Основным арендатором в «Демидов Стан» является Регистрационная Палата Тюмени. Кроме того, офисные помещения активно арендуют юридические и туристические фирмы. Бизнес-центр также относится к классу «А», поэтому цена за аренду квадратного метра помещения достаточно высока — 1150 рублей. Причём, услуги Интернета и телефона в эту стоимость не входят. К тому же, здесь имеются проблемы с парковочными местами и кафе, где можно было бы перекусить сотрудникам офисов.

Но несмотря на высокие цены и другие недостатки арендаторы офисов центра «Демидов Стан» остались на своих местах. Кроме того, по словам юриста Виктории Кашигиной, сегодня собственники бизнес-центра расширяют свой бизнес — недавно совсем рядом открылось ещё одно здание — по ул. Максима Горького, 76, ведь в первом здании уже нет свободных мест.

ул. Максима Горького,74, тел. 39-68-24

ОЦ «Северный»

Офисный центр «Северный» расположен в районе автовокзала. Этот вариант подойдёт арендаторам, которые экономят деньги и не готовы вкладываться в аренду элитных офисных помещений. Это 9-ти этажное здание стало офисным центром в 2001 году. Как пояснил исполнительный директор ОАО «Тюменнефтекомплектгазстрой» Анатолий Степанов, офисный центр относится к классу «В» и предлагает самые обыкновенные, простые помещения для ведения малого бизнеса. В основном, в «Северном» обосновались мелкие предприниматели, но есть и несколько более крупных. Например, Радио Сити арендует здесь целых два этажа. Стоимость аренды квадратного метра помещения составляет 575 рублей плюс 18 процентов НДС. Если посчитать, то получится примерно та же стоимост, что и в Овентал Тауэр класса «А»…Следует учесть, что офисный центр расположен далеко не в центре города и к тому же, не имеет конференц-зала. Многие арендаторы в связи с кризисом оставили арендные помещения и съехали из офис-центра. Поэтому свободных помещений здесь предостаточно. По ул. Республики, 59 расположена сама фирма «Тюменнефтекомплектгазстрой», которая тоже сдаёт офисные помещения.

ул. Пермякова, 7/1, тел. 32-28-87

БЦ «Флагман»

Бизнес-центр достаточно молодой — открыт летом 2008 года. Пятиэтажный «Флагман» расположился по улице Харьковской. Этот деловой центр общей площадью 5800 квадратных метров также относится к классу «Б». Первый этаж здания занимают торговые организации, на втором этаже расположилсь spa-салон, уютное кафе и кабинеты руководителей бизнес-центра. Верхние этажи сдаются в аренду под офисные помещения как мелким, так и крупным предпринимателям. Здесь имеется ещё шестой монсардный этаж. Он также не пустует — его арендует строительная организация.

Внутренняя отделка помещения достаточно интересная — все стены, жалюзи выкрашены в разноцветную полоску. Это фирменный стиль «Флагмана». Как рассказал Юрий Гарманов, директор ООО «Оптима», бизнес-центр располагает просторным конференц-залом площадью 110 квадратных метров, в котором есть все удобства для сотрудников: мультимедийные проекторы, столы и стулья-трансформеры. Кафе в здании тоже достаточно большое — 200 квадратных метров. С парковкой у бизнес-центра тоже нет проблем — 75 машиномест расположились напротив «Флагмана» и 30 — у самого здания. Для VIP-клиентов построена охраняемая парковка на территории делового центра.

Стоимость аренды квадратного метра составляет во «Флагмане» 600 рублей. В стоимость входит круглосуточное видеонаблюдение, клининговая уборка и установка в каждом офисе до 12 розеток. Интернет и телефон оплачивается дополнительно.

ул. Харьковская, 83а/4, тел. 54-06-50, 54-06-27

БЦ «Ямская слобода»

Этот бизнес-центр по улице Полевой открылся в сентябре 2008 года. Здание представляет из себя 4-х этажное современное архитектурное сооружение. Но вниманию арендаторов представлены только два этажа. Они сдаются под торговые и офисные помещения. На цокольном этаже находится ресторан, а на монсардном этаже располагается банк. Для арендаторов офисных помещений это удобно — все сотрудники офисов пользуются каждый день и тем, и другим.

По словам исполнительного директора бизнес-центра Татьяны Ростовщиковой, «Ямская слобода» относится к классу «В», поэтому в основном здесь арендуют помещения мелкие предприниматели. Стоимость аренды офиса в деловом центре составляет 600 рублей за квадратный метр. Несмотря на расположение «Ямской слободы» в отдалении от центра города, что является недостатком для арендаторов, руководство делового центра предоставляет круглосуточную охрану, конференц-зал на 60 человек и паркинг на 80 автомобилей. Кроме того, бизнес-центр предоставляет услугу «офис на час» за 1000 рублей. Татьяна Ростовщикова отмечает, что раньше этой услугой активно пользовались бизнесмены из Екатеринбурга, приезжающие в Тюмень на переговоры. Но сейчас ситуация изменилась, и даже кризис здесь ни при чём — дело в том, что бизнесмены ценят свой статус превыше всего и откупают помещения на час в более престижных центрах — за пять и более тысяч рублей.

ул. Полевая, 109/9, тел. 62-62-17

БЦ «Деловой вернисаж»

«Деловой вернисаж» функционирует как бизнес-центр с нового 2009 года. Само здание по улице Ямской было построено ещё в 70-е годы. Раньше здесь располагался Проектный институт. Здание современной планировки состоит из шести этажей общей площадью около 5000 квадратных метров. Также в здании имеется цокольный пристрой, в котором располагаются магазины. «Деловой вернисаж» — самый подходящий вариант для экономных арендаторов. По словам управляющей бизнес-центра Татьяны Важениной, «Деловой вернисаж» относится к эконом-классу. В основном, клиентами делового центра являются мелкие предприниматели и проектные организации. Руководство делового центра предусмотрело для арендаторов офисов гибкую систему оплаты: аренда последних двух этажей обойдётся предпринимателям всего в 300 рублей за квадратный метр. Первые четыре этажа стоят дороже — от 540 рублей, т. к. расположение офисов на нижних этажах считается более престижным для организации. Если говорить о недостатках «Делового вернисажа», безусловно, можно назвать не очень удобное место расположения здания — вблизи от кольца Дома Обороны, нехватка мест на парковке. Кроме того, здесь нет профессиональной службы безопасности — только круглосуточная смена администрации.

Но есть и достоинства — невысокая арендная плата, просторный конференц-зал, ресторан, пиццерия и кулинария на первом этаже.

ул. Ямская, 87а, тел. 42-06-18, 43-51-63

Как видите, ситуация с коммерческой недвижимостью в Тюмени неоднозначна — одни арендаторы освобождают помещения бизнес-центров для того, чтобы закрыть своё дело, а другие — наоборот — для того, чтобы переехать в самое дорогое помещение.

Так может быть экономический кризис — всего лишь прикрытие для тех, кто не хочет или не умеет грамотно вести свой бизнес?

Екатерина Жернакова

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