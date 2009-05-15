Мото-такси в Тюмени: нас не надо бояться!

— Конечно. Во-первых , мы набираем водителей только с внушительным водительским стажем. Во-вторых мы проверяем наличие полной экипировки, а также наличие водительского удостоверения с категорией «А». Ведь водитель несёт полную ответственность за здоровье и жизнь пассажира. И поэтому нас не нужно бояться. Если человек на мотоцикле, то это не значит, что он обязательно должен гонять сломя голову по 120 км/ч. Я предупредил своих мотоциклистов, чтобы они ездили не более 60 км/ч по городу, как прописано в законе. Не дай Бог, они нарушат правила дорожного движения! Единственное, что они могут — это проезжать между машинами, но на светофоре они всегда стоят, как положено. Нам не нужно нарушение правил дорожного движения, так как любой инцидент может сказаться на репутации фирмы.