Мото-такси в Тюмени: нас не надо бояться!

Если вы заказали такси и при выходе на улицу обходительный молодой человек подаёт Вам шлем, не удивляйтесь. Лучше приберите волосы, наденьте на себя легкую куртку и крепко прижмитесь к спине опытного водителя. Через пару секунд Вы будете уже рассекать улицы Тюмени на двухколесном транспорте, играючи обгоняя застрявшие в пробке громоздкие машины. А уже через некоторое время Вы прибудете в нужное Вам место. Так что удобнее садитесь на мотоцикл и наслаждайтесь поездкой. Ведь Вас везёт единственное в Тюмени
— Поездка от Солнечного рынка до Центрального займет не более пяти минут, — рассказывает Матвеев Павел Рудольфович, генеральный директор, — наши мотоциклы легко, объезжая заторы машин доставят Вас в любую точку города.
— Когда и как появилось идея создания такого удобного такси в городе?
— Мы открылись летом прошлого года. Идея созревала очень долго, но возможность открыть такое такси появилось только в 2008 году. Так как приходится сталкиваться со многими трудностями при регистрации компании по оказанию подобного рода услуг. Например, чтобы открыть такое дело нужно самостоятельно прочувствовать данное новшество. Я сам садился на мотоцикл, пробовал пассажиров возить.
— И люди не боятся ездить с вами?
— Кто боится — тот не ездит. В основном нашими услугами пользуются не в том случае, когда торопятся добраться до определенного места, а когда хотят просто покататься. За что я переживаю больше всего, так это за то, что пассажирам кажется, что мотоцикл может перевернуться. Но я сам проверяю тех, кто у меня работает. Сажусь на место пассажира и, если меня
— Вы хотите сказать, что все ваши работники — отлично управляются с мотоциклом?
— Конечно.
— Какое у вас количество водителей в штате?
— В прошлом году было около 15, в этом году на парочку мотоциклов будет меньше. И все они постоянно задействованы. Даже сейчас стоит один заказ. Когда мы только начали, услуги пользовались спросом, сейчас сезон только начался, но клиентов уже хватает.
— Были,
— Да, и это не секрет. Я читал на одном из форумов о том, что пассажиры, пользуясь одним и тем же шлемом, могут подцепить
— А что же хорошего говорили о вашей работе?
— Говорили о том, что быстро подъезжаем, быстро привозим. Некоторых даже не интересовала стоимость заказа. Были и такие, кто удивлялся такой дешевой плате за наши услуги.
— Сколько же стоят ваши услуги?
— 120 рублей сумма заказа и далее по 15 рублей за километр.
— В прошлом году вы удивили всех своим появлением. Чем удивите жителей города в этом году?
— Мы планируем предоставлять услуги по сопровождению свадеб без пассажиров. В том году на одном из праздников был такой случай: свадьба идет, но
— И
— Так говорят только те, кто не ездил. Они не уверены в водителе. Но если судить по их меркам, то и машины бьются, и самолёты падают. Все думают, что мы гоняем, но на самом деле это не так. Если я узнаю, что водитель превышает скорость допустимой нормы, то я его сразу уволю. Ведь в нашей работе самое главное, это не навредить пассажиру.
Михаил Кузнецов