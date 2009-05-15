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Мото-такси в Тюмени: нас не надо бояться!

15 мая 2009, 09:49
Если вы заказали такси и при выходе на улицу обходительный молодой человек подаёт Вам шлем, не удивляйтесь. Через пару секунд Вы будете уже рассекать улицы Тюмени на двухколесном транспорте, играючи обгоняя застрявшие в пробке громоздкие машины.

Если вы заказали такси и при выходе на улицу обходительный молодой человек подаёт Вам шлем, не удивляйтесь. Лучше приберите волосы, наденьте на себя легкую куртку и крепко прижмитесь к спине опытного водителя. Через пару секунд Вы будете уже рассекать улицы Тюмени на двухколесном транспорте, играючи обгоняя застрявшие в пробке громоздкие машины. А уже через некоторое время Вы прибудете в нужное Вам место. Так что удобнее садитесь на мотоцикл и наслаждайтесь поездкой. Ведь Вас везёт единственное в Тюмени мото-такси.

— Поездка от Солнечного рынка до Центрального займет не более пяти минут, — рассказывает Матвеев Павел Рудольфович, генеральный директор, — наши мотоциклы легко, объезжая заторы машин доставят Вас в любую точку города.

— Когда и как появилось идея создания такого удобного такси в городе?

— Мы открылись летом прошлого года. Идея созревала очень долго, но возможность открыть такое такси появилось только в 2008 году. Так как приходится сталкиваться со многими трудностями при регистрации компании по оказанию подобного рода услуг. Например, чтобы открыть такое дело нужно самостоятельно прочувствовать данное новшество. Я сам садился на мотоцикл, пробовал пассажиров возить.

— И люди не боятся ездить с вами?

— Кто боится — тот не ездит. В основном нашими услугами пользуются не в том случае, когда торопятся добраться до определенного места, а когда хотят просто покататься. За что я переживаю больше всего, так это за то, что пассажирам кажется, что мотоцикл может перевернуться. Но я сам проверяю тех, кто у меня работает. Сажусь на место пассажира и, если меня что-то не устраивает, я сразу об этом говорю. За всё время работы ещё ни один из наших клиентов не упал.

— Вы хотите сказать, что все ваши работники — отлично управляются с мотоциклом?

— Конечно. Во-первых, мы набираем водителей только с внушительным водительским стажем. Во-вторых мы проверяем наличие полной экипировки, а также наличие водительского удостоверения с категорией «А». Ведь водитель несёт полную ответственность за здоровье и жизнь пассажира. И поэтому нас не нужно бояться. Если человек на мотоцикле, то это не значит, что он обязательно должен гонять сломя голову по 120 км/ч. Я предупредил своих мотоциклистов, чтобы они ездили не более 60 км/ч по городу, как прописано в законе. Не дай Бог, они нарушат правила дорожного движения! Единственное, что они могут — это проезжать между машинами, но на светофоре они всегда стоят, как положено. Нам не нужно нарушение правил дорожного движения, так как любой инцидент может сказаться на репутации фирмы.

— Какое у вас количество водителей в штате?

— В прошлом году было около 15, в этом году на парочку мотоциклов будет меньше. И все они постоянно задействованы. Даже сейчас стоит один заказ. Когда мы только начали, услуги пользовались спросом, сейчас сезон только начался, но клиентов уже хватает.

— Были, какие-либо плохие отзывы о вашей фирме?

— Да, и это не секрет. Я читал на одном из форумов о том, что пассажиры, пользуясь одним и тем же шлемом, могут подцепить какую-либо болезнь. Мне кажется, это всё ерунда, но, тем не менее, я дал задание всем своим водителям купить одноразовые накидки для особо привередливых клиентов.

— А что же хорошего говорили о вашей работе?

— Говорили о том, что быстро подъезжаем, быстро привозим. Некоторых даже не интересовала стоимость заказа. Были и такие, кто удивлялся такой дешевой плате за наши услуги.

— Сколько же стоят ваши услуги?

— 120 рублей сумма заказа и далее по 15 рублей за километр.

— В прошлом году вы удивили всех своим появлением. Чем удивите жителей города в этом году?

— Мы планируем предоставлять услуги по сопровождению свадеб без пассажиров. В том году на одном из праздников был такой случай: свадьба идет, но кто-то забыл купить букет. Для того, чтобы этот букет достать, им нужно было быстро передвигаться. Мы отправили свой мотоцикл и спасли ситуацию. Или, например, Вы отдыхаете где-нибудь, и у Вас кончилась еда. Клиент делает, так называемый, продуктовый заказ, и мы его Вам быстро доставляем.

— И всё-таки главным страхом остается страх упасть?

— Так говорят только те, кто не ездил. Они не уверены в водителе. Но если судить по их меркам, то и машины бьются, и самолёты падают. Все думают, что мы гоняем, но на самом деле это не так. Если я узнаю, что водитель превышает скорость допустимой нормы, то я его сразу уволю. Ведь в нашей работе самое главное, это не навредить пассажиру.

Михаил Кузнецов

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