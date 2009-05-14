Дом культуры «Нефтяник» обещает стать дворцом

Самый большой зал, концертный — на 1000 зрительских мест. Пока на месте будущей сцены-трансформера , которая по мере необходимости сможет превращаться в танцпол, подиум или даже боксерский ринг, лишь глубокая яма. Но уже подготовлены металлоконструкции, которые будут держать театральное оборудование, укреплены несущие стены, доделываются балконы. Ещё один зал — для приемов — рассчитан на 300 персон, в нем общестроительные работы почти завершены. А в конференц-зале , где с комфортом смогут разместиться 140 человек, скоро приступят к внутренней отделке.