Дом культуры «Нефтяник» обещает стать дворцом

Такое решение губернатор области объяснил так:
На реконструкцию здание было закрыто в 2006 году. Первые полтора года, по словам строителей, ушли на проведение изыскательских работ, составление
Пока здание на берегу Туры мало напоминает дворец и портит вид на загородную резиденцию губернатора (возможно, это тоже повлияло на решение поскорее завершить его реконструкцию). Но, если верить эскизам, именно им оно станет через несколько месяцев: просторные светлые залы, балконы, роскошная мебель и хрустальные люстры, паркет в зале для приемов и эксклюзивная отделка стен из дерева, мрамора и малахита. Проект фасада ещё дорабатывается, а внутренние общестроительные работы близятся к завершению.
Площадь дома культуры после реконструкции увеличится. Реально примерно на тысячу квадратов — за счет переоборудования подвальных помещений в гардеробные и санузлы, а визуально — ещё больше. Общая площадь «Нефтяника» — 14500 кв. м.
Самый большой зал, концертный — на 1000 зрительских мест. Пока на месте будущей
Генеральным подрядчиком здесь выступает черногорский строительный холдинг «
— Самая трудоемкая часть работ завершена, — сообщил Шевченко. — При разборе внутренних перегородок, чтобы не повредить несущие конструкции, мы не применяли отбойников и вибропроцессоров, использовали алмазную резку. Можно сказать, вручную пришлось выгребать тонны песка, цемента, металла. Сейчас демонтаж почти полностью завершен, на 70% выполнены общестроительные работы.
Пришлось потрудиться с подвальными помещениями, которые частично заливались грунтовыми водами. Все откачали, осушили, провели гидроизоляцию.
Сейчас видны очертания будущего цокольного этажа, где разместятся гардероб, дамские и мужские туалеты, комнаты для курения. На втором и четвертом этажах началась чистовая отделка помещений…
Изначально здесь работали иностранцы — турки и сербы. Сейчас набирают местные кадры. В период экономического спада необходимо обеспечить рабочими местами в первую очередь тюменских строителей.
— Нужно своих учить работать в современных условиях, — говорит Евгений Шевченко. — Мы проводим жесткий кастинг среди субподрядных организаций, предъявляем высокие требования. Необходимо, чтобы объект был построен не только быстро, но и качественно.
Перед строителями поставлена
Пока
Вероника Ильина