Фасады домов глазами тюменских детей

Администрация города Тюмени и Группа Компаний «КАРСИККО» объявляет городской конкурс детских рисунков «ДОМ МЕЧТЫ».
Наша жизнь была скучной и однообразной, если б мы не умели мечтать! Цель конкурса – дать возможность детям и подросткам помечтать о своем будущем доме, представить, где именно они хотели бы жить и воплотить свое желание в реальность в ярком и красочном рисунке.
В Конкурсе могут принять участие дети и подростки в возрасте от 7 до 15 лет, творческие коллективы художественных и общеобразовательных школ, студий и кружков учреждений дополнительного образования. Тематика рисунков должна соответствовать названию Конкурса «Дом мечты». Рисунок обязательно должен содержать внешний вид дома (фасад), все остальные элементы на усмотрение участника.
В жюри Конкурса войдут специалисты в области детского художественного творчества, преподаватели художественных специальностей и художники города.
Подведение итогов конкурса и торжественное награждение победителей состоится 1 июня в Международный день защиты детей на Цветном бульваре у Тюменского Цирка. Вместе с подарками участников конкурса и их родителей ждет праздничная программа и множество сюрпризов.
У гостей праздника будет возможность оценить лучшие работы конкурсантов, выставка которых пройдет в холле Тюменского Цирка, а затем и в офисе продаж компании «КАРСИККО ДОМ».
Заявки на участие в конкурсе и готовые работы принимаются до 20 мая по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 39/4, Художественная школа им.Митинского, Оргкомитет Конкурса.
Дополнительную информацию о проведении конкурса можно узнать в Оргкомитете по телефону (3452) 20-32-64 или в офисе продаж «КАРСИККО ДОМ» по адресу ул.Полевая 115, тел. (3452) 23-88-70