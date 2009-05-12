Фасады домов глазами тюменских детей

Наша жизнь была скучной и однообразной, если б мы не умели мечтать! Цель конкурса – дать возможность детям и подросткам помечтать о своем будущем доме, представить, где именно они хотели бы жить и воплотить свое желание в реальность в ярком и красочном рисунке.