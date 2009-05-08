В Тюмени пока нет ни одной саморегулируемой организации

Напомним, что с 1-го января 2009 года государство отменило лицензирование в сфере строительства, проектирования и инженерных изысканий (основанием служит федеральный закон №143). Заменой же системе лицензирования стал институт саморегулируемых организаций. Лицензию заменят т.н. «допуски» к строительным работам, без которых осуществлять строительство будет невозможно, выдачей «допусков» займутся СРО. В полной мере закон о СРО заработает с 1-го января 2010 года, но те строительные компании, чье действие лицензий будет заканчиваться в текущем году, уже не смогут работать по старым правилам. Немаловажно, что изменения коснутся не только строительных компаний, но и тех, кто занимается проектными и изыскательскими работами. Если раньше, в эпоху лицензирования, одна лицензия выдавалась на все виды работ, то теперь функции строителя, проектировщика и изыскателя разделены. Соответственно, речь идет о создании саморегулируемых организаций трех направлений – и создаться они должны не позднее осени этого года, дабы участники отрасли не оказались поневоле вне правового поля.