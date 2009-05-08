В Тюмени пока нет ни одной саморегулируемой организации

Всего в России пять зарегистрированных саморегулируемых организации, в Тюменской области – ни одной. Почему? Об этом шел разговор на заседании пресс-клуба «Квартирный вопрос — диалоги о недвижимости» в среду, 6 мая.
Напомним, что с 1-го января 2009 года государство отменило лицензирование в сфере строительства, проектирования и инженерных изысканий (основанием служит федеральный закон №143). Заменой же системе лицензирования стал институт саморегулируемых организаций. Лицензию заменят т.н. «допуски» к строительным работам, без которых осуществлять строительство будет невозможно, выдачей «допусков» займутся СРО. В полной мере закон о СРО заработает с 1-го января 2010 года, но те строительные компании, чье действие лицензий будет заканчиваться в текущем году, уже не смогут работать по старым правилам. Немаловажно, что изменения коснутся не только строительных компаний, но и тех, кто занимается проектными и изыскательскими работами. Если раньше, в эпоху лицензирования, одна лицензия выдавалась на все виды работ, то теперь функции строителя, проектировщика и изыскателя разделены. Соответственно, речь идет о создании саморегулируемых организаций трех направлений – и создаться они должны не позднее осени этого года, дабы участники отрасли не оказались поневоле вне правового поля.
Согласно 148-ФЗ в саморегулируемой организации должно быть не менее 100 участников для строителей, и не менее 50 для проектировщиков и изыскателей. Также необходимо наличие компенсационного фонда, варианты формирования которого следующие: либо каждый вносит по миллиону (для строителей), полмиллиона (для проектировщиков, изыскателей) рублей, либо по 300 тысяч рублей каждый + страхование гражданской ответственности. Большинство некоммерческих партнерств созданных под цели СРО выбрали второй вариант.
На сегодня в Тюмени созданы некоммерческие партнерства: «Объединение проектировщиков Западной Сибири», «Организация изыскателей Западно-Сибирского региона», «Организация Строителей Тюменской области», «Строители Тюменской области».
Таким образом, Сергей Медведев, член правления НП «Организация Строителей Тюменской области» сообщил, что некоммерческое партнерство зарегистрировано в августе 2008 года и на сегодня членами организации являются 163 строительных предприятия. Идет формирование компенсационного фонда.
«Около 40 членов уже состоит в НП «Строители Тюменской области» и идет работа по наполнению требуемого фонд» - отметил директор партнерства Владимир Калинин.
Борис Ройтблат, гендиректор НП «Объединение проектировщиков Западной Сибири», уверенно заявил, что с 1 декабря 2008 года в партнерство вступили 80 проектировщиков, и численность их будет расти. Формируется компенсационный фонд, а сдача документов планируется на третий квартал сего года.
Основной сложностью для создания СРО является проблема с наполнением компенсационного фонда, без наличия которого некоммерческое партнерство не может подать документы на регистрацию в качестве СРО. С одной стороны 300 тысяч рублей и сумма за страховку – не такая уж большая сумма для отрасти, однако, многие из строителей, как заметили эксперты заседания, уверены, что «если лицензия выдана, например, до 2012 года, то все нормально, ни в какие СРО вступать не надо. Но это не так, правила игры меняются полностью и безоговорочно». Именно поэтому все некоммерческие партнерства заняты сейчас активным ликбезом – проводятся как круглые столы для представителей строительных компаний, так и семинары, горячие линии и т.д.
В процессе создания саморегулируемых организаций некоммерческие партнерства столкнулись и с проблемами организационного характера – так, персонал Ростехнадзора, который по закону получил права регистрации СРО и их внесения в реестр, оказался совершенно неподготовленным к этой работе, чисто технически. Во многом по этой причине зарегистрированных СРО по всей стране всего 5, а число отказов в регистрации очень велико. Сейчас идет «отладка» процессов и власти надеются, что к осени механизм регистрации саморегулируемых организаций заработает в полную силу.
Что же будет со строительными компаниями, не вошедшими в СРО, когда действие лицензии закончится? Также непонятно как быть узкоспециализированным и малочисленным компаниям, которым тоже требуются допуски к работам, следовательно, вступление в СРО, но финансовых ресурсов для этого нет. Как подчеркнули участники заседания, все это вопросы будущего, сейчас важнее решить организационно и создать новые механизмы контроля за отраслью.