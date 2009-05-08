Чужие письма…

— Проводив Петю на фронт, я не ждала нашей следующей встречи, как только его силуэт исчез за горизонтом, я приказала себе больше не думать об этом человеке. Спустя полгода на него пришла похоронная записка. Мы с мамой поставили её в рамку, перевязали черной лентой, даже горевать не было времени. Через год почтальон принес ещё одну похоронку. Мы прямо так, в оберточной бумаге убрали её в ящик комода. Я думала, мы больше никогда не увидимся с Петей, но я даже мысли не допускала о том, что он погиб. Ведь все пять лет войны я получала от него письма, — говорит Клавдия Петровна Кабанова, труженица тыла во время Великой Отечественной войны.