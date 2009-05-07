«Берлога» ждет тюменцев на жаркие вечеринки и концерты

«7 Раса» образовалась в Москве в 1997 году. Седьмую Расу» часто сравнивают с такими группами как Nirvana, Filter, Deftones, Portishead, Tool, «Дубовый Гаайъ», «Гражданская оборона» и с ранним, как теперь говорят, «русским роком», что и предопределило, по сути, музыку и тексты группы. За десять лет существования «7 Раса» выпустила четыре номерных альбома и два DVD, в настоящее же время музыканты готовят материал для новой концертной программы и нового альбома.