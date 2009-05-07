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«Берлога» ждет тюменцев на жаркие вечеринки и концерты

7 мая 2009, 16:17
План работы тюменского клуба «Берлога» на май—июнь.
Сюжет
Тюмень

8 мая

День Против Шерсти

Коллективы:

imbalance

stavesail

faget

faked sky

cellar door

Концептуальная творческая вечеринка. В программе музыка тюменских и иногородних групп в жанре рок, а также чтение стихов молодых поэтов «новой волны». День Против Шерсти — это протест против консервативных устоев общества, против форматной музыки и заезженных тем. Добро пожаловать в подполье!

15 мая

7 Раса

«7 Раса» образовалась в Москве в 1997 году. Седьмую Расу» часто сравнивают с такими группами как Nirvana, Filter, Deftones, Portishead, Tool, «Дубовый Гаайъ», «Гражданская оборона» и с ранним, как теперь говорят, «русским роком», что и предопределило, по сути, музыку и тексты группы. За десять лет существования «7 Раса» выпустила четыре номерных альбома и два DVD, в настоящее же время музыканты готовят материал для новой концертной программы и нового альбома.

22 мая

Ник Рок-н-Ролл и «Трите Души» (концерт в поддержку авторского фильма «Погружение»).+ группа F.P.G

Ник Рок-н-Ролл (настоящее имя Николай Францевич Кунцевич; род. 7 августа 1960 в Оренбурге) — советский и российский панк-рок-музыкант. Один из основателей русского панк-рока, получил прозвище «русский Игги Поп». Наибольшую известность получил, создав в 1989 году во Владивостоке группу «Коба». Создал в Тюмени межрегиональный рок-центр «Белый Кот». Руководил фестивалем женского рок-вокала «Сирин». «Открыл» Чичерину и группу «Ночные снайперы». В настоящее время выступает с группой «Трите души»

29 мая

Сергей Калугин и группа «Оргия Праведников».

«Оргия Праведников» — российская рок-группа, появившаяся в начале 1999-го года, когда объединились гитарист Сергей Калугин и московская арт-рок-группа «ARТель». Своеобразный звук группы определяется оригинальным сочетанием акустической (флейта и акустическая гитара) и электрической (ударные, электрогитара и бас-гитара) секций.

13 июня

rock-n-roll open air на базе «Верхний бор»

Концерт на открытом воздухе для всех, кто любит пиво, байк и рок-н-ролл. Драйв, рев железных коней, хорошая музыка и отличный отдых.

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