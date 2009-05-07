«Берлога» ждет тюменцев на жаркие вечеринки и концерты

8 мая
День Против Шерсти
Коллективы:
imbalance
stavesail
faget
faked sky
cellar door
Концептуальная творческая вечеринка. В программе музыка тюменских и иногородних групп в жанре рок, а также чтение стихов молодых поэтов «новой волны». День Против Шерсти — это протест против консервативных устоев общества, против форматной музыки и заезженных тем. Добро пожаловать в подполье!
15 мая
7 Раса
«7 Раса» образовалась в Москве в 1997 году. Седьмую Расу» часто сравнивают с такими группами как Nirvana, Filter, Deftones, Portishead, Tool, «Дубовый Гаайъ», «Гражданская оборона» и с ранним, как теперь говорят, «русским роком», что и предопределило, по сути, музыку и тексты группы. За десять лет существования «7 Раса» выпустила четыре номерных альбома и два DVD, в настоящее же время музыканты готовят материал для новой концертной программы и нового альбома.
22 мая
Ник
Ник
29 мая
Сергей Калугин и группа «Оргия Праведников».
«Оргия Праведников» — российская
13 июня
Концерт на открытом воздухе для всех, кто любит пиво, байк и