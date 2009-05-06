Тюмень: льготный автокредит заработал

По не льготным программам автокредиты выдаются на срок от 3 до 5 лет. Но ставки по ним просто заоблачные: в Сбербанке — 15% на три года и 16% на пять лет, в ВТБ-24 — от 19 до 22%, а Россельхозбанке кредиты, вне правительственной программы, просто не выдают. Но в каждом банке есть и свои нюансы, так называемые скрытые проценты. Сбербанк берет 4% от суммы кредита за обслуживание счета. В ВТБ-24 — это фиксированные 6 тысяч рублей, в Россельхозбанке — 1% за открытие и ведение счета, плюс комиссия 118 рублей. Кроме того, и условия предоставления льготного кредита отличаются — в ВТБ-24 требуется предоставить минимальный пакет документов, зато процент выше. В Сбербанке документов потребуют больше, но кроме самого низкого процента, готовы кредитовать и имеющих только временную регистрацию в Тюмени.