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Тюмень: льготный автокредит заработал

6 мая 2009, 10:15
Три недели работает правительственная программа льготного автокредитования. Каждый ли может стать её участником и сумеет ли она оживить авторынок? — ответы на эти вопросы корреспондент Nashgorod.ru попытался найти в банках и автосалонах.
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Тюмень

Первое, на что я обратила внимание, ознакомившись с прайсами — цены на автомобили как импортного, так и отечественного производства продолжают расти, несмотря на кризис. «Раньше компании зарабатывали на объемах продаж, а сейчас будут восполнять потери за счет стоимости автомобилей», — объяснил Алексей, менеджер официального дилера Ford в Тюмени.

Смысл ясен: покупать машину нужно сейчас, потому что завтра она (вопреки логике) станет дороже. Остается найти деньги. Даже у людей состоятельных кризис «пощипал» запасы, и сегодня не каждый может позволить себе купить новый автомобиль. А подавляющее большинство соотечественников и в добрые-то времена жили в кредит. Насколько реально его получить сейчас?

Как выяснилось, в принципе, реально. Если у вас есть деньги на первоначальный взнос — 30% от занимаемой суммы. В рамках программы льготного автокредитования, которая начала работать с середины апреля, банки дают деньги под умеренный процент — от 6,67 в Сбербанке до 11, 67 в ВТБ-24. Ещё один участник программы — Россельхозбанк — тоже выдает льготный кредит под 9, 67%, но пока только на автомобили UAZ-Hunter в «Атлант-Авто». Другие автодилеры, как объяснили в отделе кредитования банка, ещё не прошли аккредитацию.

Между тем, им стоило бы поторопиться. Как и всем, кто хочет воспользоваться правительственной программой. Срок её действия закончится в декабре 2011 года. И этот нюанс можно считать ложкой дегтя, хотя и саму программу сравнить с бочкой меда можно с большой натяжкой. До декабря 2011 осталось чуть больше 2,5 лет. Ровно столько времени у заемщика, чтобы расплатиться с кредитом.

По не льготным программам автокредиты выдаются на срок от 3 до 5 лет. Но ставки по ним просто заоблачные: в Сбербанке — 15% на три года и 16% на пять лет, в ВТБ-24 — от 19 до 22%, а Россельхозбанке кредиты, вне правительственной программы, просто не выдают. Но в каждом банке есть и свои нюансы, так называемые скрытые проценты. Сбербанк берет 4% от суммы кредита за обслуживание счета. В ВТБ-24 — это фиксированные 6 тысяч рублей, в Россельхозбанке — 1% за открытие и ведение счета, плюс комиссия 118 рублей. Кроме того, и условия предоставления льготного кредита отличаются — в ВТБ-24 требуется предоставить минимальный пакет документов, зато процент выше. В Сбербанке документов потребуют больше, но кроме самого низкого процента, готовы кредитовать и имеющих только временную регистрацию в Тюмени.

Напомню, что льгота (2/3 от ставки рефинансирования, которая сегодня составляет 12,5%, компенсирует государство) распространяется только на машины отечественной сборки стоимостью не более 350 тысяч рублей. В этот список входят все модели Lada, а также Renault Logan, Skoda Fabia, Kia Spectra, Fiat Albea, Chevrolet Niva и UAZ Hunter. Далеко не все льготные модели имеются в наличии в тюменских автосалонах. Трехдверный Ford, например, придется подождать несколько месяцев — до июля—августа. Как объясняют в салоне, автомобили сейчас выпускаются «под заказ», точнее под спрос.

Нет проблем с наличием автомобилей в автосалоне Lada. Их стоимость и комплектация выигрывают на фоне того же Forda. Самые дорогие (приора хэтчбек и приора седан) со всевозможными «наворотами», включая подушки безопасности, кондиционер, датчики дождя, света и так далее стоят до 350 тысяч рублей. А можно купить и «классику» за 170 тысяч. На поддержку производителей отечественных моделей и направлена в первую очередь правительственная программа. Как сказал менеджер автосалона Олег, она уже дала первые результаты — количество звонков от потенциальных покупателей увеличилось. Не все они придут за машинами — получить кредит в банках, не только льготный, стало значительно сложнее.

Тем не менее, в Lade и Forde даже в понедельник утром были клиенты. Конечно, не так много, как было до кризиса, но все же. А вот в автосалоне UZ-Daewoo оказалось пусто. Одни из самых востребованных в прошлом году моделей — Matiz и Nexia — в этом грустят в ожидании своего покупателя. Цены на них тоже поднялись, хоть и незначительно. Обе модели с полной комплектацией укладываются в оговоренную правительственной программой сумму — до 350 тысяч. А по качеству и комфортности эти автомобили во многом превосходят конкурентов, попавших в программу. Но… не повезло. Правда, кому больше — производителю или потребителю — вопрос.

Вероника Ильина

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