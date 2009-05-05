Тюменский бизнес-центр «Нобель» объявляет «нобельские каникулы»

Бизнес-центр «Нобель» класса В – первая очередь Многофункционального комплекса «Нобель». В 2006 году проведена полная реконструкция здания с заменой всех систем жизнеобеспечения. Общая площадь составляет 8 554 кв.м. Каждый из этажей со 2 по 6 занимают помещения офисного типа. На выбор арендаторам предлагаются офисные помещения как небольшими площадями от 20 м2, так и блоками от 250 кв.м. Основными арендаторами бизнес-центра являются компании, предоставляющие услуги в сфере b2b.