Тюменский бизнес-центр «Нобель» объявляет «нобельские каникулы»

С 11 мая для новых арендаторов бизнес-центра «Нобель» начинаются «нобельские» каникулы – они смогут заключить договоры аренды на офисные помещения с существенным (до 25% от официальной, действующей на сегодняшний день арендной ставки) дисконтом.
Как объясняет Елена Чуклина, директор управляющей компании «Нобель», «данная технология привлечения арендаторов не нова, западные управленцы бизнес-центров практикуют ее периодически, мы же решили попробовать первый раз».
УК «Нобель» рассчитывает на интерес к акции со стороны потенциальных арендаторов, ведь арендная плата – довольно существенная часть затрат любой компании и любая возможность сэкономить на аренде должна привлечь руководителей. Только желающим придется поторопиться – акция «Нобельские каникулы» будет действовать с 11 мая по 11 июня 2009 года.
Получить информацию о наличии свободных офисных площадей и полных условиях акции вы можете по телефонам управляющей компании: 41-34-96, 593-801 или отправив запрос по электронной почте [email protected]
Информационная справка:
Бизнес-центр «Нобель» класса В – первая очередь Многофункционального комплекса «Нобель». В 2006 году проведена полная реконструкция здания с заменой всех систем жизнеобеспечения. Общая площадь составляет 8 554 кв.м. Каждый из этажей со 2 по 6 занимают помещения офисного типа. На выбор арендаторам предлагаются офисные помещения как небольшими площадями от 20 м2, так и блоками от 250 кв.м. Основными арендаторами бизнес-центра являются компании, предоставляющие услуги в сфере b2b.
В стоимость арендной платы входит:
- стоимость коммунальных услуг (электроэнергия, канализация и водоснабжение);
- затраты на эксплуатационное обслуживание помещения (текущий ремонт, расходы на вывоз мусора, снега, твёрдо-бытовых отходов);
- стоимость сервисного обслуживания систем вентиляция и кондиционирования ;
- стоимость клининговых услуг (уборка, непосредственно, офиса и мест общего пользования (фойе, лестничные марши, конструкции и фасады здания, прилегающая территория);
- стоимость охранных услуг;
- стоимость изготовления табличек с наименованием компании-арендатора на дверях офиса;
- услуги службы Reception по приему корреспонденции и встрече посетителей (предоставление абонентского ящика),
а также интернет-поддержка компании-арендатора на сайте БЦ.
Дополнительные услуги:
- аренда конференц-зала (большой - 84 кв.м, вместимостью до 60 человек и малый - 30 кв.м., вместимостью до 15 человек);
- «офис на час»;
- размещения имиджевой рекламы на рекламной стеле,
- терминал по оплате коммунальных услуг, услуг связи,
- менеджмент административных и хозяйственных вопросов с арендаторами (подключить и настроить компьютеры, позаботиться о деловом обеде и даже встретить партнера по бизнесу в аэропорту).