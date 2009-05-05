Проституция в Тюмени: спрос рождает предложение

— Да конечно, но не стоит ставить в ряд всех и вся. Есть и девушки из таких семей, но они работают вполне в нормальной среде. Это дело каждого, всегда есть выбор, но не всегда он бывает верным. Откровенно вам признаюсь, я сама не понимаю таких девушек. Однажды на одном из рейдов я задала вопрос проститутке: «Почему именно так, почему тебе не сменить месть работы?». Она ответила ясно и лаконично: «Мне так нравится!». Вот и всё, с этим не поспоришь.