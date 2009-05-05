Проституция в Тюмени: спрос рождает предложение

Спрос рождает предложение — эту фразу можно отнести к абсолютно любому товару. А если этим самым товаром является собственное тело? Несомненно, на такой злободневный вопрос будет как минимум два мнения. С одной стороны, никто не вправе диктовать человеку, каким образом использовать свои части тела. Цитирую одну из таких дамочек — «Что хочу то и делаю, моё же». Да, после такого высказывания остается только руками развести: убежденного, уже не переубедить.
По статистике большинство девушек, работающих в Тюмени, являются приезжими (провинциалки в основном из Кургана и Ишима, для них Тюмень является столицей, в которой можно заработать). Они не хотят работать продавщицами, уборщицами
Выяснить причины столь неожиданных фактов помог старший специалист по связи со СМИ тюменского УВД Мариам Агаларовна Бадалова.
Мариам Агаларовна, скажите, почему девушки идут работать по известной стезе в столь юном возрасте?
— В основном родители данных девочек употребляют спиртные напитки, также ведут антисоциальный образ жизни, только в ином русле. Родители не интересуются своей девочкой, тем, что она делает в другом городе и каким образом она зарабатывает. Им просто, как бы это ни звучало грубо, не столь важно это.
Если объективно оценить подобные данные, то злоупотребляющих алкоголем родителей можно считать причиной того, что девушки идут на панель?
— Да конечно, но не стоит ставить в ряд всех и вся. Есть и девушки из таких семей, но они работают вполне в нормальной среде. Это дело каждого, всегда есть выбор, но не всегда он бывает верным. Откровенно вам признаюсь, я сама не понимаю таких девушек. Однажды на одном из рейдов я задала вопрос проститутке: «Почему именно так, почему тебе не сменить месть работы?». Она ответила ясно и лаконично: «Мне так нравится!». Вот и всё, с этим не поспоришь.
Стоит разобраться подробнее в схеме работы «бабочек». Но для начала важно подметить, что существует две категории. Первая это «частники», они располагаются на обочинах дорог, и «голосуют» (больше не своими действиями, а вызывающим внешним видом). Девушки предоставлены сами себе, и вся прибыль идет им в карман. Только есть одно «но»: все «королевы дорог» зависят не от «мамочек», а
Во второй категории существуют целая система и ряд правил. Руководящую должность занимает «мамочка», она набирает кадры и предлагает клиентам своих работниц. «Мамочка» забирает положенную ей долю. Статус ниже занимает сутенер, он развозит и охраняет путан. в среднем за один час клиент платит 1500 рублей, большая часть идет «мамке», чуть поменьше сутенеру, а оставшиеся деньги достаются самой проститутке — примерно 10% с клиента.
Есть ли риск при работе на «мамочку»?
— Безусловно да. Например, бывают такие случаи: девочки которые работают, а потом попадают в капкан — многим из него трудно вырваться. Сказывается давление со стороны людей, которые за ними стоят. Ведь у большинства девочек при проверке не обнаруживается паспортов. Конечно, человек, который зарабатывает за их счет не хочет терять «кусок хлеба», для него каждая девочка дорога. Но любая путана может опомниться и, в конце концов, она захочет уйти, но сделать это не так уж и легко.
Какие меры принимают правоохранительные органы по борьбе с проституцией?
Рейды проводятся в определенные сезоны. Сейчас весна, и девочки уже стоят вдоль дорог, погода позволяет. Рейды проводятся по саунам, так как в саунах удобно «покрыться». Оперативники зачастую притворяются клиентами, так намного легче поймать преступников.
Какие работы ведутся после задержания девушек?
— Если девушку задерживают в первый раз, то её данные заносят в картотеку. Затем девушки пишут объяснительные. Также с ними ведутся беседы. Но, как показывает практика, разговоры ни к чему не приводят — они возвращаются «на прежние места». И конечно, «ночных бабочек» направляют на медицинские осмотры.
И каковы результаты?
— Неутешительные, с точностью могу сказать, что все тюменские проститутки в основном зараженные, каждая из них больна, и конечно деньги нужны на лечение. Клиент допустим, не пожелал с презервативом, к примеру, заплатит чуть больше, и они на это соглашаются. Нет гарантии, что эта девочка не
В вашей практике встречались случаи заражения девушек от клиентов?
— Да, конечно. Мужчины
Стоит также сказать о потребителях, они аналогично вправе распоряжаться своим честно заработанным бюджетом. Кто то, не построив семейного счастья, кидается в пучину особой любви, а