Тюменский Центр нейрохирургии примет первых пациентов в этом году

При строительстве Федерального центра нейрохирургии, который буквально вырос на глазах тюменцев в районе д. Патрушево, использовались новейшие технологии. Ещё в феврале здесь стоял только фундамент, а в середине марта появилось здание, которое издалека напоминает замысловатую фигуру, сложенную из цветных «кубиков».
При ближайшем рассмотрении оказалось, что «кубики» — вовсе не «кубики», а медицинские модули, упакованные в специальный защитный материал, под которым скрыты уже готовые окна и двери. А замысловатой конструкция выглядит потому, что здание разноуровневое — от двух до пяти этажей.
Под неказистым внешним видом «полуфабриката» скрывается готовая и весьма интересная «начинка». В модуле есть все — от инженерных сетей и сантехники до жалюзи на пластиковых окнах. К раковинам прилагаются даже мыльницы, а на дверях будущих кабинетов и палат написано, кто и что за каждой из них будет находиться — врач, бухгалтерия, процедурный
Технология модульной сборки в Тюменской области используется впервые, да и в целом по России таких объектов можно по пальцам пересчитать. Её автор — немецкая фирма «Cadolto», специалисты которой курируют монтаж здания и комплектацию оборудования.
— Каждая деталь предусмотрена в проекте, — рассказал начальник строительного комплекса Сергей Ярошко из строительной компании «
На сборку 367 блоков потребовалось полтора месяца — строители приступили к ней 1 февраля. А в середине марта уже начались внутренние работы — подсоединение коммуникаций, исправление незначительных повреждений, которые возникли при транспортировке модулей. На завершение отделки потребуется около трех с половиной месяцев.
Общая площадь здания — свыше 15 тысяч квадратных метров. В них будут располагаться четыре отделения — три взрослых и одно детское. На нижних этажах — административные службы и пищеблок, на верхних — поликлиника на 80 посещений в смену и стационар на 95 коек.
Строительство в Тюмени нейрохирургического центра ведется в рамках нацпроекта «Здоровье». Финансирование обеспечивают федеральный и областной бюджеты — в рамках программы «Сотрудничество». Центр будет уникальным не только благодаря модульной технологии сборки, но и высокотехнологичному медицинскому оборудованию, которое уже тоже закуплено — таких нейрохирургических центров в России будет всего два. Второй строится в Новосибирске.
Всего в рамках нацпроекта строится 14 медицинских центров разной направленности в разных регионах страны. Заместитель директора департамента здравоохранения по стратегическому развитию Сергей Ключков объяснил, почему в Тюмени решили построить именно нейрохирургический центр. До сих пор за подобной помощью жителям Сибири и Дальнего Востока приходилось ездить в Москву — в регионах есть только небольшие отделения, которые не могут принять всех нуждающихся. После ввода новых центров, ситуация должна в корне измениться. В Тюмени, к примеру, будут обслуживать жителей не только юга области, но и северных автономных округов, а также всего Уральского федерального округа и даже Дальнего Востока. Когда нейрохирургический центр выйдет на полную мощность, здесь будет производиться до 2000 операций в год.
Областной департамент надеется привлечь лучших
Сдать объект, несмотря на кризис, строители обещают летом. А своих первых пациентов он примет этой зимой.