Тюменский Центр нейрохирургии примет первых пациентов в этом году

Всего в рамках нацпроекта строится 14 медицинских центров разной направленности в разных регионах страны. Заместитель директора департамента здравоохранения по стратегическому развитию Сергей Ключков объяснил, почему в Тюмени решили построить именно нейрохирургический центр. До сих пор за подобной помощью жителям Сибири и Дальнего Востока приходилось ездить в Москву — в регионах есть только небольшие отделения, которые не могут принять всех нуждающихся. После ввода новых центров, ситуация должна в корне измениться. В Тюмени, к примеру, будут обслуживать жителей не только юга области, но и северных автономных округов, а также всего Уральского федерального округа и даже Дальнего Востока. Когда нейрохирургический центр выйдет на полную мощность, здесь будет производиться до 2000 операций в год.