Коммерческие площади в Тюмени: арендная ставка снизилась

Она также рассказала корреспонденту Dom72.ru о стоимости коммерческих площадей в Тюмени: «за время, прошедшее с лета 2008 года, цена предложения упала до 30-50%, в зависимости от сегмента и класса объекта. Арендная ставка офисных помещений в Тюмени в среднем снизилась с 1000 рублей до 500-700 рублей за квадратный метр, торговых помещений - с 1500 до 700-1000 рублей. Например, торгово-офисное помещение на 1 этаже в центре города площадью 300 «квадратов» можно снять за 500 рублей/кв.м, офисное помещение в бизнес-центре такой же площадью - за 400 рублей/кв.м.