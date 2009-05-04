Коммерческие площади в Тюмени: арендная ставка снизилась

Рынок недвижимости в Тюмени меняется в связи с экономической ситуацией. Период кризиса накладывает свой отпечаток и все виды недвижимости, но, как считают аналитики, коммерческая недвижимость пострадала в большей степени.
За последние полгода арендодатель, диктующий свои условия, ушел в прошлое, теперь арендатор диктует свои условия.
Ввиду кризисной ситуации некоторые крупные компании, например, структуры банковского бизнеса, ушли из региона, тем самым высвободив часть коммерческих площадей. Некоторые предприниматели сокращают расходы за счет сокращения площадей. В связи с чем, на рынок вышло много предложений об аренде. Сегодня, чтобы найти арендатора нужно приложить массу усилий, позиционировать объект исходя из новых условий рынка.
«В настоящих условиях просчитать доходность бизнеса непросто, в связи с чем собственникам не стоит рассчитывать на высокий процент прибыли. Необходимо реально оценить ситуацию на рынке, провести анализ и установить цену на объект. Помимо этого собственник должен заняться подготовкой помещения. Арендаторы ставят жесткие условия к состоянию объекта, к наличию всевозможных коммуникаций, оформлению надлежащим образом документов» - считает специалист по коммерческой недвижимости АН «Новый Город» Наталья Мансурова (т. 97-60-99).
Она также рассказала корреспонденту Dom72.ru о стоимости коммерческих площадей в Тюмени: «за время, прошедшее с лета 2008 года, цена предложения упала до 30-50%, в зависимости от сегмента и класса объекта. Арендная ставка офисных помещений в Тюмени в среднем снизилась с 1000 рублей до 500-700 рублей за квадратный метр, торговых помещений - с 1500 до 700-1000 рублей. Например, торгово-офисное помещение на 1 этаже в центре города площадью 300 «квадратов» можно снять за 500 рублей/кв.м, офисное помещение в бизнес-центре такой же площадью - за 400 рублей/кв.м.
Однако при этом стоит учитывать, что, несмотря на общее снижение цен, существуют объекты, которые остаются ликвидными и не теряют в цене даже в условиях финансового кризиса. Есть офисные помещения, арендная ставка которых осталась на уровне 1500 рублей за кв. м и торговые площади - 2500 рублей за 1 «квадрат».
Евгения Ноговицина