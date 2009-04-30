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Журнал People опубликовал список 100 самых красивых людей мира

30 апреля 2009, 09:26
Журнал People 29 апреля опубликовал ежегодный список 100 самых красивых людей мира. Первое место в списке досталось актрисе Кристине Эпплгейт, известной по ролям Келли Банди в сериале «Женаты… с детьми» и Саманты в ситкоме «Samantha Who?».

Авторы журнала особо отметили Эпплгейт за то, что она не стала скрывать от общественности тот факт, что в 2008 у нее диагностировали рак груди, а также рассказала о последовавших за этим операциях по ампутации молочных желез и их восстановлению.

«Ты должна пройти через изменение внешности, встряхнуться, отправиться на работу и попытаться быть собой, обычной, жизнерадостной Кристиной для всех, кто тебя окружает», — поделилась актриса своими впечатлениями с журналом.

Кроме Эпплгейт, которая попала в список третий раз, в список вошли актриса Халли Берри, актер Зак Эфрон, певица Кристина Агилера, звезда «Миллионера из трущоб» Фрейда Пинто, актер Чэннинг Татум и другие знаменитости, в том числе завсегдатаи списка Джордж Клуни, Анджелина Джоли и Брэд Питт.

В 2009 году в списке People также дебютировала супруга президента США Мишель Обама. Отметим, что участников списка, кроме обладателя первого места, редакция журнала People размещает в произвольном порядке.

#Новости#Известные люди#Статистика#Красота#Ксения#Общество
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