Журнал People опубликовал список 100 самых красивых людей мира

Авторы журнала особо отметили Эпплгейт за то, что она не стала скрывать от общественности тот факт, что в 2008 у нее диагностировали рак груди, а также рассказала о последовавших за этим операциях по ампутации молочных желез и их восстановлению.
«Ты должна пройти через изменение внешности, встряхнуться, отправиться на работу и попытаться быть собой, обычной, жизнерадостной Кристиной для всех, кто тебя окружает», — поделилась актриса своими впечатлениями с журналом.
Кроме Эпплгейт, которая попала в список третий раз, в список вошли актриса Халли Берри, актер Зак Эфрон, певица Кристина Агилера, звезда «Миллионера из трущоб» Фрейда Пинто, актер Чэннинг Татум и другие знаменитости, в том числе завсегдатаи списка Джордж Клуни, Анджелина Джоли и Брэд Питт.
В 2009 году в списке People также дебютировала супруга президента США Мишель Обама. Отметим, что участников списка, кроме обладателя первого места, редакция журнала People размещает в произвольном порядке.