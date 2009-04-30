Верхний Бор устроит тюменцам настоящий Первомай!

Кроме того, гостей базы отдыха ждет тематическая развлекательная программа — 1, 2 и 3 мая ежедневно с часу дня на центральной площади базы стартует интерактивная «Стройплощадка», на которой Главный прораб проведет веселые конкурсы для детей и взрослых за призы от «Верхнего бора». Гости базы будут строить и крушить, пилить, колоть, работать с обоями, и кататься в тележках.