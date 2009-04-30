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Верхний Бор устроит тюменцам настоящий Первомай!

30 апреля 2009, 08:55
Первомай — праздник Весны и Труда будет отмечаться на базе отдыха «Верхний Бор» все выходные!
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Отдых

Первомай — праздник Весны и Труда будет отмечаться на базе отдыха «Верхний Бор» все выходные!

Жителям и гостям города будет предложено насладиться не только природой и шашлыками, но и различными услугами проката: лучно-арбалетный тир, квадроциклы, велосипеды, ролики.

Кроме того, гостей базы отдыха ждет тематическая развлекательная программа — 1, 2 и 3 мая ежедневно с часу дня на центральной площади базы стартует интерактивная «Стройплощадка», на которой Главный прораб проведет веселые конкурсы для детей и взрослых за призы от «Верхнего бора». Гости базы будут строить и крушить, пилить, колоть, работать с обоями, и кататься в тележках.

Отдохните в майские праздники по полной программе!

Телефон для справок — 77-20-74

#Новости#Отдых#Тюмень#Таня#Общество
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