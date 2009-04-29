Вниманию родителей: в России принята новая концепция питания детей первого года жизни

Концепция питания детей в нашей стране меняется примерно раз в 10–15 лет. Появление новой программы вызвано произошедшими изменениями в мировой науке, в том числе, достижениями современной медицины. Начиная с 2002 года, Россия стала участником международного проекта «Мать и дитя», где одним из главных принципов сохранения здоровья детей является грудное вскармливание. Детям до 2–3 лет противопоказано цельное молоко, утверждает детский аллерголог-иммунолог Центра аллергии и астмы «Парацельс» Нина Лячек, поскольку оно вызывает множество аллергических реакций. А вот грудное молоко является незаменимым продуктом для малыша. По данным американских исследований, грудное вскармливание ребенка до года предупреждает у него развитие таких заболеваний, как язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирение и инфаркт миокарда. Более того, дети, которые питались материнским молоком, психологически ближе к матери, более эмоциональны и талантливы.