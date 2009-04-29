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Вниманию родителей: в России принята новая концепция питания детей первого года жизни

29 апреля 2009, 15:49
На недавно прошедшем очередном съезде педиатров России была озвучена новая концепция питания детей первого года жизни. От того, как будет питаться ребенок в свой первый год, будет зависеть его будущее здоровье, убеждены врачи.

Концепция питания детей в нашей стране меняется примерно раз в 10–15 лет. Появление новой программы вызвано произошедшими изменениями в мировой науке, в том числе, достижениями современной медицины. Начиная с 2002 года, Россия стала участником международного проекта «Мать и дитя», где одним из главных принципов сохранения здоровья детей является грудное вскармливание. Детям до 2–3 лет противопоказано цельное молоко, утверждает детский аллерголог-иммунолог Центра аллергии и астмы «Парацельс» Нина Лячек, поскольку оно вызывает множество аллергических реакций. А вот грудное молоко является незаменимым продуктом для малыша. По данным американских исследований, грудное вскармливание ребенка до года предупреждает у него развитие таких заболеваний, как язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирение и инфаркт миокарда. Более того, дети, которые питались материнским молоком, психологически ближе к матери, более эмоциональны и талантливы.

Новая концепция питания детей первого года жизни в отличие от предыдущих программ построена на принципах профилактики аллергических заболеваний, говорит главный педиатр города Тюмени Надежда Казакевич. Раньше была отдельная разработка для здоровых малышей и для тех, кто склонен к аллергии. Сегодня ситуация с распространением аллергических заболеваний в мире такова, что все дети рассматриваются как потенциальные аллергики — любой ребенок может выдать ту или иную аллергическую реакцию, сообщает Nashgorod.ru центр деловых коммуникаций «ИДЕЯ».

Гипоаллергенные принципы новой концепции питания подразумевают исключительно грудное вскармливание до 6 месяцев. Исключение из рациона питания малышей таких продуктов, как яйца, апельсиновый, клубничный соки, продукты, содержащие различные консерванты и красители. Так, в Европе педиатры рекомендуют не давать детям шоколад до 7 лет. Наши родители могут «побаловать» своего малыша, которому нет и года, лапшой «Доширак», пельмешками, копченой колбаской и другими не менее «полезными», по их мнению, деликатесами.

Незрелому иммунитету маленького ребенка приходится бороться с содержащимися в них вредными веществами вместо того, чтобы спокойно расти и развиваться. Не стоит забывать и о кормящей маме, которая тоже должна соблюдать гипоаллергенный режим питания. Как показывает практика, говорит детский аллерголог-иммунолог Центра аллергии и астмы «Парацельс» Нина Лячек, чем дольше вы не будете давать своему ребенку продукты, вызывающие аллергию, тем лучше для его здоровья.

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