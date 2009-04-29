Владимир Якушев проведет совещание по предупреждению свиного гриппа

Чтобы наметить основные направления этой работы, глава Тюменской области пригласил на совещание руководителей департаментов области, таможни, службы ветеринарного и фитосанитарного надзора, главного управления МЧС России по Тюменской области и представителей других заинтересованных ведомств, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Губернатора Тюменской области.