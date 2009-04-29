Владимир Якушев проведет совещание по предупреждению свиного гриппа

Напомним, что в понедельник, 27 апреля президент страны Дмитрий Медведев поручил руководителям российских регионов оперативно принять меры по предотвращению распространения на территории страны свиного гриппа.
Чтобы наметить основные направления этой работы, глава Тюменской области пригласил на совещание руководителей департаментов области, таможни, службы ветеринарного и фитосанитарного надзора, главного управления МЧС России по Тюменской области и представителей других заинтересованных ведомств, сообщает Nashgorod.ru