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Владимир Якушев проведет совещание по предупреждению свиного гриппа

29 апреля 2009, 14:43
Сегодня, 29 апреля, губернатор Тюменской области Владимир Якушев проведет совещание по предупреждению возникновения и распространения вируса высоко патогенного гриппа в Тюменской области.

Напомним, что в понедельник, 27 апреля президент страны Дмитрий Медведев поручил руководителям российских регионов оперативно принять меры по предотвращению распространения на территории страны свиного гриппа.

Чтобы наметить основные направления этой работы, глава Тюменской области пригласил на совещание руководителей департаментов области, таможни, службы ветеринарного и фитосанитарного надзора, главного управления МЧС России по Тюменской области и представителей других заинтересованных ведомств, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Губернатора Тюменской области.

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