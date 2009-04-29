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В Тюмени стали меньше строить

29 апреля 2009, 16:14
Строительство в январе—марте 2009 года характеризовалось уменьшением объема работ, выполненных собственными силами, относительно уровня предыдущего года (на 20,1%).

Об этом сообщила на пресс-конференции, посвященной итогам социально — экономического развития Тюменской области за январь—март 2009 года, руководитель Тюменьстата Надежда Менова. Значение показателя в абсолютном выражении оценивалось суммой 8,2 млрд. рублей. На 1 апреля 2009 года организациями (без субъектов малого предпринимательства) заключено договоров строительного подряда (контрактов), выполняемых собственными силами, на сумму 889,2 млн. рублей, что при существующем уровне загрузки мощностей обеспечит формирование производственной программы на 0,5 месяца.

За период с начала года введены в действие 935 зданий с общим строительным объемом 1,5 млн. куб. метров. Среди них учреждения культуры клубного типа на 400 мест в Юргинском муниципальном районе, санаторий на 56 коек в городском округе Заводоуковский. Построены торговые предприятия в городских округах: Ишим, Тобольск, Ялуторовск и Упоровском муниципальном районе на 5,2 тыс. кв. метров общей торговой площади.

Введены в эксплуатацию 2 башни сотовой связи в Ишимском муниципальном районе. Приняты в эксплуатацию помещения для крупного рогатого скота на 0,3 тыс. скотомест в городском округе Заводоуковский и стационарные зерносушилки на 100 тонн в час в Бердюжском муниципальном районе. Введено в действие 1,6 км водопроводных сетей в Голышмановском муниципальном районе, 30,6 км газовых сетей в городских округах Тюмень, Ишим, Тобольск и в Абатском, Вагайском, Голышмановском, Казанском, Омутинском, Тюменском муниципальных районах. Введены в эксплуатацию 30 капитальных гаражей боксового типа в городском округе Ишим.

На конец марта 2009 г. сводный индекс цен строительной продукции к концу декабря предыдущего года составил 97,7%, на строительно-монтажные работы — 96,9%, машины и оборудование, используемые в строительстве — 98,8, прочие капитальные работы и затраты — 98,6%.

Организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками построено 3,4 тыс. квартир общей площадью 259 тыс. кв. метров, что на 5,1% меньше аналогичного показателя за январь—март 2008 г. В расчете на 1000 жителей ввод жилья составил 194,7 кв. метров. Из общей введенной площади 39% построено населением за счет собственных и заемных средств. Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра жилых домов (без учета индивидуальных жилых домов и общежитий) увеличилась до 21,4 тыс. рублей (против 19,6 тыс. — в январе—марте 2008 г.). Активное жилищное строительство велось в городских округах Тюмень, Ишим, Тобольск, Ялуторовск и в Тюменском, Уватском, Нижнетавдинском, Тобольском, Казанском, Исетском муниципальных районах.

#Новости#Недвижимость#Тюменская область#Ксения#Экономика
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