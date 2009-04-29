В Тюмени стали меньше строить

Организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками построено 3,4 тыс. квартир общей площадью 259 тыс. кв. метров, что на 5,1% меньше аналогичного показателя за январь—март 2008 г. В расчете на 1000 жителей ввод жилья составил 194,7 кв. метров. Из общей введенной площади 39% построено населением за счет собственных и заемных средств. Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра жилых домов (без учета индивидуальных жилых домов и общежитий) увеличилась до 21,4 тыс. рублей (против 19,6 тыс. — в январе—марте 2008 г.). Активное жилищное строительство велось в городских округах Тюмень, Ишим, Тобольск, Ялуторовск и в Тюменском, Уватском, Нижнетавдинском, Тобольском, Казанском, Исетском муниципальных районах.