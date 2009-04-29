В Тюмени стали меньше строить

Об этом сообщила на
За период с начала года введены в действие 935 зданий с общим строительным объемом 1,5 млн. куб. метров. Среди них учреждения культуры клубного типа на 400 мест в Юргинском муниципальном районе, санаторий на 56 коек в городском округе Заводоуковский. Построены торговые предприятия в городских округах: Ишим, Тобольск, Ялуторовск и Упоровском муниципальном районе на 5,2 тыс. кв. метров общей торговой площади.
Введены в эксплуатацию 2 башни сотовой связи в Ишимском муниципальном районе. Приняты в эксплуатацию помещения для крупного рогатого скота на 0,3 тыс. скотомест в городском округе Заводоуковский и стационарные зерносушилки на 100 тонн в час в Бердюжском муниципальном районе. Введено в действие 1,6 км водопроводных сетей в Голышмановском муниципальном районе, 30,6 км газовых сетей в городских округах Тюмень, Ишим, Тобольск и в Абатском, Вагайском, Голышмановском, Казанском, Омутинском, Тюменском муниципальных районах. Введены в эксплуатацию 30 капитальных гаражей боксового типа в городском округе Ишим.
На конец марта 2009 г. сводный индекс цен строительной продукции к концу декабря предыдущего года составил 97,7%, на
Организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками построено 3,4 тыс. квартир общей площадью 259 тыс. кв. метров, что на 5,1% меньше аналогичного показателя за январь—март 2008 г. В расчете на 1000 жителей ввод жилья составил 194,7 кв. метров. Из общей введенной площади 39% построено населением за счет собственных и заемных средств. Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра жилых домов (без учета индивидуальных жилых домов и общежитий) увеличилась до 21,4 тыс. рублей (против 19,6 тыс. — в январе—марте 2008 г.). Активное жилищное строительство велось в городских округах Тюмень, Ишим, Тобольск, Ялуторовск и в Тюменском, Уватском, Нижнетавдинском, Тобольском, Казанском, Исетском муниципальных районах.