В России выбрали лучшие музейные проекты

Всего на конкурс было прислано 406 заявок из 72 регионов России от самых разных по масштабу и профилю государственных и негосударственных музеев. Общий грантовый фонд в этом году составил 15 400 000 рублей, размер самого большого гранта — миллион рублей, сообщается в
Больше всего лауреатов — семь — оказалось в номинации «Технологии музейной экспозиции». В конкурсе впервые участвовал и победил музей из Камчатской области с проектом «Дикое сердце Камчатки». В авторской номинации лауреатов оказалось два: столичный музей «Огни Москвы» и коломенский проект «Музейный посад. Новая жизнь старого города». В номинации «Новые образовательные программы» победителей трое: Сургутский краеведческий музей, Стародаложский
Организаторы отмечают значительно большее количество молодых проектировщиков среди победителей, что свидетельствует об обновлении музейной сферы.
Добавим, что церемония награждения победителей состоится 1 июня в Государственном центре современного искусства.