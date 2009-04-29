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В России выбрали лучшие музейные проекты

29 апреля 2009, 10:15
27 апреля жюри конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» выбрало победителей 2009 года. 23 победителя представляют 20 регионов — от Хабаровского края до Москвы.

Всего на конкурс было прислано 406 заявок из 72 регионов России от самых разных по масштабу и профилю государственных и негосударственных музеев. Общий грантовый фонд в этом году составил 15 400 000 рублей, размер самого большого гранта — миллион рублей, сообщается в пресс-релизе конкурса.

Больше всего лауреатов — семь — оказалось в номинации «Технологии музейной экспозиции». В конкурсе впервые участвовал и победил музей из Камчатской области с проектом «Дикое сердце Камчатки». В авторской номинации лауреатов оказалось два: столичный музей «Огни Москвы» и коломенский проект «Музейный посад. Новая жизнь старого города». В номинации «Новые образовательные программы» победителей трое: Сургутский краеведческий музей, Стародаложский музей-заповедник и музей изобразительных искусств Карелии.

Организаторы отмечают значительно большее количество молодых проектировщиков среди победителей, что свидетельствует об обновлении музейной сферы.

Добавим, что церемония награждения победителей состоится 1 июня в Государственном центре современного искусства.

#Новости#Музеи#Россия#Таня#Культура
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