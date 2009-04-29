В России выбрали лучшие музейные проекты

Больше всего лауреатов — семь — оказалось в номинации «Технологии музейной экспозиции». В конкурсе впервые участвовал и победил музей из Камчатской области с проектом «Дикое сердце Камчатки». В авторской номинации лауреатов оказалось два: столичный музей «Огни Москвы» и коломенский проект «Музейный посад. Новая жизнь старого города». В номинации «Новые образовательные программы» победителей трое: Сургутский краеведческий музей, Стародаложский музей-заповедник и музей изобразительных искусств Карелии.