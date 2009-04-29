Тюменский милиционер задушил инвалида, пришедшего к нему в гости

Как установлено следствием, в ночь на 12 марта 2009 года милиционер медицинского вытрезвителя ГУВД по Тюменской области Кривошеев, находясь в гостях у знакомых в селе Тюнёво Нижнетавдинского района употреблял спиртное.
Вернувшись домой, он обнаружил, что в его жилище находятся
Лишь по счастливой случайности несовершеннолетний сумел скрыться. Через некоторое время он обнаружил на улице труп своего приятеля, рассказал об этом соседям, которые и вызвали сотрудников милиции.
По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство заместителя руководителя следственного отдела, Кривошеев был заключён под стражу.
Накануне ему предъявлено обвинение в убийстве.
В настоящее время милиционер уволен из правоохранительных органов, сообщили Nashgorod.ru в
Следствие по уголовному делу продолжается.