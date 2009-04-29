Тюменский милиционер задушил инвалида, пришедшего к нему в гости

Вернувшись домой, он обнаружил, что в его жилище находятся 13-летний подросток и 18-летний инвалид 2 группы по психическому заболеванию, которые пришли к нему погостить. Разозлившись, Кривошеев избил инвалида, а когда тот вырвался и выбежал на улицу, догнал его и удушил.