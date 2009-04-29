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Тюменский милиционер задушил инвалида, пришедшего к нему в гости

29 апреля 2009, 14:27
Тюменским межрайонным следственным отделом привлечён к уголовной ответственности 26-летний Виктор Кривошеев, обвиняемый в убийстве.
Сюжет
Тюмень

Как установлено следствием, в ночь на 12 марта 2009 года милиционер медицинского вытрезвителя ГУВД по Тюменской области Кривошеев, находясь в гостях у знакомых в селе Тюнёво Нижнетавдинского района употреблял спиртное.

Вернувшись домой, он обнаружил, что в его жилище находятся 13-летний подросток и 18-летний инвалид 2 группы по психическому заболеванию, которые пришли к нему погостить. Разозлившись, Кривошеев избил инвалида, а когда тот вырвался и выбежал на улицу, догнал его и удушил.

Лишь по счастливой случайности несовершеннолетний сумел скрыться. Через некоторое время он обнаружил на улице труп своего приятеля, рассказал об этом соседям, которые и вызвали сотрудников милиции.

По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство заместителя руководителя следственного отдела, Кривошеев был заключён под стражу.

Накануне ему предъявлено обвинение в убийстве.

В настоящее время милиционер уволен из правоохранительных органов, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

Следствие по уголовному делу продолжается.

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