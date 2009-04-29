Тюменские ветераны вновь получат открытку от президента

В 2009 году «президентские письма» к 9 мая получат около 5,2 млн. ветеранов во всех уголках страны. Благодаря своей разветвленной и территориально распределенной сети отделений Почта России доставляет корреспонденцию даже в самые отдаленные и труднодоступные населенные пункты.
Почтовики Тюменской области доставят почти сорок тысяч поздравительных писем. Из них на город Тюмень приходится 13321 штука, остальные 26521 поздравление отправятся в города и районы юга Тюменской области, сообщает Nashgorod.ru
Доставка поздравительных писем от Президента РФ будет производиться с 4 по 9 мая. Все письма пересылаются в разряде правительственных в отдельных мешках с пометкой «День Победы» и будут вручены ветеранам лично в руки. В случае если адресата не окажется дома, например, недавно переехал, временно отсутствует
Почта России с 1998 года участвует в ежегодно проводимой Администрацией Президента РФ работе по поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны и доставляет «президентские письма» к 9 мая. За это время почтальоны вручили ветеранам более 41 млн. поздравлений с Днем Победы.