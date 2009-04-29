Тюменские ветераны вновь получат открытку от президента

Доставка поздравительных писем от Президента РФ будет производиться с 4 по 9 мая. Все письма пересылаются в разряде правительственных в отдельных мешках с пометкой «День Победы» и будут вручены ветеранам лично в руки. В случае если адресата не окажется дома, например, недавно переехал, временно отсутствует и т. п. , почтовики предпримут все возможные меры для выяснения его места пребывания с тем, чтобы непременно доставить ему поздравление.