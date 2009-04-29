nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменские ветераны вновь получат открытку от президента

29 апреля 2009, 15:09
В канун Дня Победы российские почтальоны традиционно доставляют ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и блокадникам персональные праздничные поздравления, подписанные Президентом Российской Федерации.

В 2009 году «президентские письма» к 9 мая получат около 5,2 млн. ветеранов во всех уголках страны. Благодаря своей разветвленной и территориально распределенной сети отделений Почта России доставляет корреспонденцию даже в самые отдаленные и труднодоступные населенные пункты.

Почтовики Тюменской области доставят почти сорок тысяч поздравительных писем. Из них на город Тюмень приходится 13321 штука, остальные 26521 поздравление отправятся в города и районы юга Тюменской области, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба УФПС Тюменской области

Доставка поздравительных писем от Президента РФ будет производиться с 4 по 9 мая. Все письма пересылаются в разряде правительственных в отдельных мешках с пометкой «День Победы» и будут вручены ветеранам лично в руки. В случае если адресата не окажется дома, например, недавно переехал, временно отсутствует и т. п., почтовики предпримут все возможные меры для выяснения его места пребывания с тем, чтобы непременно доставить ему поздравление.

Почта России с 1998 года участвует в ежегодно проводимой Администрацией Президента РФ работе по поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны и доставляет «президентские письма» к 9 мая. За это время почтальоны вручили ветеранам более 41 млн. поздравлений с Днем Победы.

#Новости#Тюменская область#Почта#Ветераны#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25